Ποινή φυλάκισης σε 69χρονο που επιτέθηκε σε διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να τον βοηθήσουν
Ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή επιβλήθηκε σε 69χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε και τραυμάτισε διασώστες του ΕΚΑΒ.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 69χρονος, που επιτέθηκε σε δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν εκείνοι κλήθηκαν να του προσφέρουν βοήθεια, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο 69χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για σωματική βλάβη και απειλή.
Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στη Νεάπολη, όπου έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετά από σχετική κλήση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 69χρονος κλώτσησε στο πρόσωπο έναν από τους διασώστες, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή των ζυγωματικών, ενώ παράλληλα απηύθυνε απειλή εναντίον τους.
«Όταν φτάσαμε στο σημείο καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μας χαμογέλασε και μας ρώτησε «ποιος σας κάλεσε». Τον ρωτήσαμε εάν χρειάζεται βοήθεια. Βγήκε από το όχημα και ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο» κατέθεσε ένας από τους διασώστες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο κατηγορούμενος τους απείλησε λέγοντας: «Έχω δει τα πρόσωπά σας, δεν θα περάσετε καλά».
Από την πλευρά του, ο δεύτερος διασώστης ανέφερε πως ο 69χρονος είχε επαφή με το περιβάλλον. «Αρνήθηκε να τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο και ξάπλωσε κάτω. Ο συνάδελφός μου τον πλησίασε για να τον βοηθήσει και τότε δέχθηκε κλωτσιά στο πρόσωπο», κατέθεσε.
Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε πως δεν θυμάται τίποτα λόγω της μέθης του, ζητώντας την επιείκεια του δικαστηρίου.
- «Καμπανάκι» ΟΗΕ για αγροδιατροφικό σοκ – Κίνδυνος από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
- Θεσσαλονίκη: Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση – Με 209 χλμ/ώρα και ανάποδα υπό την επήρεια αλκοόλ
- ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: Το θρυλικό περιοδικό «Δράση» επιστρέφει
- 80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
- Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
- Πετρ Βλαχόφσκι: Δια βίου αποκλεισμός στον Τσέχο προπονητή που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες παίκτριες
- Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Δεν πιστεύω στο αφήγημα των «ήρεμων νερών»
- Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής 8.300 m3 στο Δήμο Καλαμάτας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις