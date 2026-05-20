Ποινή φυλάκισης σε 69χρονο που επιτέθηκε σε διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν να τον βοηθήσουν

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε 69χρονος, που επιτέθηκε σε δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν εκείνοι κλήθηκαν να του προσφέρουν βοήθεια, καθώς βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο 69χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία και το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για σωματική βλάβη και απειλή.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στη Νεάπολη, όπου έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετά από σχετική κλήση. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 69χρονος κλώτσησε στο πρόσωπο έναν από τους διασώστες, τραυματίζοντάς τον στην περιοχή των ζυγωματικών, ενώ παράλληλα απηύθυνε απειλή εναντίον τους.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο καθόταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μας χαμογέλασε και μας ρώτησε «ποιος σας κάλεσε». Τον ρωτήσαμε εάν χρειάζεται βοήθεια. Βγήκε από το όχημα και ξάπλωσε στο πεζοδρόμιο» κατέθεσε ένας από τους διασώστες. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο κατηγορούμενος τους απείλησε λέγοντας: «Έχω δει τα πρόσωπά σας, δεν θα περάσετε καλά».

Από την πλευρά του, ο δεύτερος διασώστης ανέφερε πως ο 69χρονος είχε επαφή με το περιβάλλον. «Αρνήθηκε να τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο και ξάπλωσε κάτω. Ο συνάδελφός μου τον πλησίασε για να τον βοηθήσει και τότε δέχθηκε κλωτσιά στο πρόσωπο», κατέθεσε.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε πως δεν θυμάται τίποτα λόγω της μέθης του, ζητώντας την επιείκεια του δικαστηρίου.