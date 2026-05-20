sports betsson
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Εσύ πέτα την μπάλα και τ’ άλλα είναι δική μου δουλειά»
On Field 20 Μαΐου 2026, 17:00

«Εσύ πέτα την μπάλα και τ’ άλλα είναι δική μου δουλειά»

Ο Κάρεϊ Σκάρι έφερε το NBA στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο χαμός του Αμερικανού πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού προκάλεσε μεγάλη θλίψη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι «πτήσεις» του Κάρεϊ Σκάρι και τα εντυπωσιακά καρφώματα του Αμερικανού πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού θα μείνουν στην ιστορία, ως εικόνες από τον μαγικό κόσμο του NBA, που στα τέλη της δεκαετίας του 1980 φάνταζε μακρινό όνειρο για το ελληνικό μπάσκετ.

Η είδηση του θανάτου του Σκάρι σε ηλικία 63 ετών προκάλεσε μεγάλη θλίψη, καθώς ήταν ένας παίκτης που πάλεψε αμέτρητες φορές με τους «δαίμονες» του. Πολλές φορές ήταν στην πλευρά του νικητή κι άλλες φορές «λύγισε» από τις καταχρήσεις.

Υπήρξε σίγουρα όμως μια μυθική φιγούρα στο ελληνικό μπάσκετ και τα όσα είδαν οι Έλληνες φίλαθλοι και ειδικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού από τον Σκάρι, δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ. Και για να είμαστε ειλικρινείς, το dunk show του Αμερικανού ήταν κάτι πρωτοφανές για εκείνη την εποχή στο ελληνικό μπάσκετ.

Θα είναι πάντα ένα κεφάλαιο θεαματικού παιχνιδιού στην «εγκυκλοπαίδεια» του αθλήματος στην χώρα μας και η εικόνα του Σκάρι να καρφώνει με χίλιους δύο τρόπους, θα θυμίζει το ταλέντο ενός απίστευτα ταλαντούχου φόργουορντ.

Και μιας και η κουβέντα για τις «πτήσεις» του Σκάρι δεν υπάρχει καλύτερη και πιο αξιόπιστη αναφορά από εκείνη την μάχη με τον Παναθηναϊκό στην Γλυφάδα, με τον Σκάρι να παρουσιάζει ένα απίστευτο, ένα μοναδικό ρεσιτάλ καρφωμάτων.

Οκτώ καρφώματα έκανε εκείνο το βράδυ ο Αμερικανός οδηγώντας τους πειραιώτες σε μια μεγάλη νίκη με 86-70 και οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωναν το ίνδαλμα τους.

Ονειρεύονταν πως με τον Σκάρι ξεκινούσε μια νέα εποχή και όλοι πλέον περίμεναν πότε θα σπάσει την στεφάνη ο Αμερικανός φόργουορντ.

Τα προβλήματα ήταν πολλά και είναι γνωστά. Είναι επίσης γνωστή η κόντρα που είχε και το επεισόδιο με τον τότε προπονητή των πειραιωτών, Στιβ Γιατζόγλου. Είπαμε, ο Σκάρι έδωσε πολλές «μάχες» πρώτα απ’ όλα με τον… εαυτό του κι αυτό φανερώνει και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και οι οποίες δεν του επέτρεψαν να κάνει μια μεγάλη καριέρα.

Υπήρξε συμπαίκτης στον Ολυμπιακό με τον Βαγγέλη Αγγέλου και όταν ο παλαίμαχος πλέι μέικερ των «ερυθρόλευκων» μίλησε με τον Σκάρι, στις πρώτες προπονήσεις τους στην ομάδα, προκειμένου να συνεργαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, η απάντηση που είχε δώσει ο Αμερικανός ήταν όλα τα λεφτά.

«Πέτα την μπάλα κοντά στην στεφάνη και τ’ άλλα είναι δική μου δουλειά». Και η δουλειά του ήταν… παλιά του τέχνη κόσκινο, να καρφώνει και να σηκώνει τον κόσμο στον αέρα. Ο Αγγέλου πάσαρε και ο Σκάρι κάρφωνε.

Κάρεϊ Σκάρι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ. Οι «πτήσεις» σου ήταν μοναδικές και ανεπανάληπτες.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Business
ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών
On Field 19.05.26

Πίσω ολοταχώς στην ΕΠΟ: Στον αέρα η παραμονή Λανουά, φρένο στους νέους πίνακες διαιτητών

Ο Γκαγκάτσης, ενώ βιαζόταν, τελικά παίζει καθυστερήσεις επειδή δεν βγαίνουν οι ψήφοι, ώστε ο Λανουά και οι συνεργάτες να παραμείνουν στην ΚΕΔ. Ετσι οι εξελίξεις πήραν παράταση ενός μήνα

Βάιος Μπαλάφας
Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 19.05.26

Η μεγάλη ανατροπή για τον πάγκο της Μπενφίκα – Στην λίστα των «αετών» και ο Ρούμπεν Αμορίμ

Μετά τον Μάρκο Σίλβα, οι ιθύνοντες των Λουζιτανών εξετάζουν και δεύτερο πρώην προπονητή της… Σπόρτινγκ Λισαβώνας, για «διάδοχο» του Ζοσέ Μουρίνιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
On Field 19.05.26

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League

Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Βάιος Μπαλάφας
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
On Field 18.05.26

Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 18.05.26

Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Σταδιακή φθορά 18.05.26

Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα

Η μεγαλύτερη παρενέργεια στον Παναθηναϊκό από τις απότομες αλλαγές σχεδίων και προσώπων, είναι η απώλεια του στάτους του διεκδικητή του τίτλου που επανέκτησε το 2023.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
On Field 17.05.26

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια

Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!
Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Σύνταξη
«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

«Ως εδώ» λέει η αντιπολίτευση για τις υποκλοπές: Στα άκρα η κόντρα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση – Προς νέα θεσμική εκτροπή για την εξεταστική

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας επανέρχονται οι υποκλοπές, καθώς το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για νέα επιχείρηση συγκάλυψης, μετά την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ στην επιτροπή της Βουλής και την απουσία Τζαβέλλα. Την ίδια ώρα, η κόντρα Κακλαμάνη - Ανδρουλάκη για το θέμα της εξεταστικής παίρνει νομικές διαστάσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Google: Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά – Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο
Τεχνολογία 20.05.26

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλάζει θεαματικά - Το «γκουγκλάρισμα» δεν θα είναι ξανά ίδιο

Η Google αλλάζει τη μηχανή αναζήτησης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης παρεμβαίνοντας στον τρόπο πρόσβασης στη γνώση στο διαδίκτυο.

Σύνταξη
Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv
«Ξέπλυμα» 20.05.26

Μια Μουσολίνι νικήτρια στο Big Brother Ιταλίας – Ανιψιά της Σοφία Λόρεν, εγγονή του φασίστα και το πλυντήριο της trash tv

Από την ακροδεξιά και το Ευρωκοινοβούλιο... στην κορυφή του ιταλικού Big Brother της Ιταλίας, η Αλεσάντρα Μουσολίνι εξαργυρώνει το νοσηρό επώνυμο της με απόλυτη τηλεθέαση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ
Πόλεμος vs Ειρήνης 20.05.26

Έντονο τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ για την νέα πρόταση – Πώς διαμορφώνονται τα στρατόπεδα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφώνημα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την παρουσία των Βανς, Ρούμπιο, Χέγκσεθ, Γουίτκοφ και Κούσνερ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα: Τα δύο εντυπωσιακά γκολ των Άγγλων για το 2-0 στο ημίχρονο (vids)

Δείτε βίντεο με τα δύο εξαιρετικά γκολ που πέτυχε η Άστον Βίλα στο ημίχρονο με τους Τίλεμανς στο 41′ και με τον Μπουέντια στο 45+3′, χάρη στα οποία προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four
Πόλο 20.05.26

Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα 9-12: Δυνατή «προπόνηση» για τους Πειραιώτες ενόψει Final Four

Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στους «8» του Champions League. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το ματς καθώς αμφότεροι έχουν προκριθεί στο final-4.

Σύνταξη
Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική
HYSPLIT 20.05.26

Ο Θοδωρής Κολυδάς «δείχνει» τις περιοχές που πρέπει να διερευνηθούν για την οσμή αερίου στην Αττική

Με ανάρτηση και εκτενές άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς δείχνει βασιζόμενος σε ειδικό μοντέλο, ποιες περιοχές πρέπει να ελεγχθούν.

Σύνταξη
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό Ελλάδα – Ιταλία – Η σύνθεση των Ιταλών

Κανονικά θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου το φιλικό παιχνίδι, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με ανανεωμένη σύνθεση θα αγωνιστούν τελικά οι Ιταλοί και όχι με την Κ-21.

Σύνταξη
Final Four: Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 20.05.26

Απαγόρευση συναθροίσεων και μοτοπορειών στο κέντρο της Αθήνας - Οι οδοί, οι μέρες και οι ώρες εφαρμογής του μέτρου

Δεν θα επιτραπούν συναθροίσεις και μοτοπορείες για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του EUROLEAGUE FINAL FOUR ATHENS 2026 με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Σύνταξη
Τελικός Europa League 2026 – Το είδαμε κι αυτό, οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)
Ποδόσφαιρο 20.05.26

Το είδαμε κι αυτό: Οπαδοί της Άστον Βίλα έκλεψαν ντελιβερά! (vid)

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κι έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα οπαδοί της Άστον Βίλα κλέβουν παραγγελία από έναν διανομέα, ο οποίος αδυνατεί - όπως είναι φυσικό- αντιδράσει.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»
Μπάσκετ 20.05.26

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε πάνω από τέσσερις χιλιάδες οπαδούς στην Αθήνα»

Όπως εκτιμά διοικητικό στέλεχος της Φενέρμπαχτσε, περισσότεροι από τέσσερις χιλιάδες οπαδοί της τουρκικής ομάδας θα στηρίξουν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους στο F-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4
Euroleague 20.05.26

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στις ομάδες του final 4

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, με τους ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για το… συναπάντημα με τη Φενέρμπαχτσε. Τι έχει κάνει όμως στη regular season απέναντι στις ομάδες του Final Four.

Σύνταξη
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Κόσμος 20.05.26

Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα

Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

Σύνταξη
EPPO: Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη
Ελλάδα 20.05.26

Στη δημοσιότητα οι δύο επιστολές της Κοβέσι για την τροπολογία Φλωρίδη

Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον περιορισμό των εξουσιών της, οι επιστολές Κοβέσι σε Φλωρίδη, οι κυβερνητικές διευκρινίσεις και η μομφή για «περιθωριοποίηση της χώρας από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας».

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Βρυξέλλες 20.05.26

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»

Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies