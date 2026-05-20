Πώς συνέβη το τροχαίο με τον οδηγό μηχανής στην Αττική Οδό

Μια νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με έναν 60χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για το τροχαίο, ο μοτοσικλετιστής κινούταν στην Αττική Οδό όταν χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταματημένο για να κάνει έλεγχο σε όχημα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και χτύπησε πάνω σε φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατος του μοτοσικλετιστή.

Το περιστατικό έγινε στα 500 μέτρα από τα διόδια της Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ στο σημείο έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών εξαιτίας του τροχαίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Πλακεντίας.