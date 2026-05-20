Πώς συνέβη το τροχαίο με τον οδηγό μηχανής στην Αττική Οδό
Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το τροχαίο με θύμα έναν 60χρονο οδηγό μηχανής λίγο πριν τα διόδια.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με έναν 60χρονο οδηγό μηχανής να χάνει τη ζωή του στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για το τροχαίο, ο μοτοσικλετιστής κινούταν στην Αττική Οδό όταν χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταματημένο για να κάνει έλεγχο σε όχημα, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να χάσει τον έλεγχο.
Στη συνέχεια ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και χτύπησε πάνω σε φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατος του μοτοσικλετιστή.
Το περιστατικό έγινε στα 500 μέτρα από τα διόδια της Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Η Τροχαία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ στο σημείο έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών εξαιτίας του τροχαίου και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Παιανία έως Πλακεντίας.
- «Καμπανάκι» ΟΗΕ για αγροδιατροφικό σοκ – Κίνδυνος από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
- Θεσσαλονίκη: Καταδίκες για επικίνδυνη οδήγηση – Με 209 χλμ/ώρα και ανάποδα υπό την επήρεια αλκοόλ
- ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: Το θρυλικό περιοδικό «Δράση» επιστρέφει
- 80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
- Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
- Πετρ Βλαχόφσκι: Δια βίου αποκλεισμός στον Τσέχο προπονητή που βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες παίκτριες
- Ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών: Δεν πιστεύω στο αφήγημα των «ήρεμων νερών»
- Κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής 8.300 m3 στο Δήμο Καλαμάτας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις