Πόρτο Ράφτη: Ληστές ξήλωσαν ΑΤΜ με φορτηγό – Άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα
Οι δράστες έδεσαν με αλυσίδες το ΑΤΜ στο φορτηγάκι τους, και στη συνέχεια το τράβηξαν και το ξήλωσαν
Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε στο Πόρτο Ράφτη με τους δράστες να ξηλώνουν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας φορτηγό.
Η διάρρηξη έγινε γύρω στις 05:00 το πρωί, στο 2ο χλμ της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, με τους δράστες να δένουν με αλυσίδες το ΑΤΜ στο φορτηγάκι τους, και στη συνέχεια να το τραβούν για να το ξηλώσουν.
Έτσι, κατάφεραν να αρπάξουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή με άλλο όχημα.
Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην πρόσοψη του σούπερ μάρκετ όπου βρισκόταν το ΑΤΜ.
Κατά τη διαφυγή τους από το σημείο, τους έπεσαν και κάποιες κασετίνες στον δρόμο. Το φορτηγάκι αναμένεται να μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να διερευνηθεί για αποτυπώματα και DNA.
