Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων
- Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
- Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
- Ιταλικό εφετείο αναγνωρίζει παιδί με τρεις επίσημους γονείς
- O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.
Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων, ενώ στα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί και ομάδα νεαρών ατόμων που φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.
Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων:
– Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα).
– Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα).
– Ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα).
– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα).
– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα).
– Παράνομη οπλοφορία.
– Παράνομη κατοχή όπλων.
– Προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση.
– Βία κατά υπαλλήλων.
– Παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.
Με χειροβομβίδες και βαρύ οπλισμό πιάστηκαν οι ληστές
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε μέλη της συμμορίας και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μία γυναίκα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ.
Συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν τον δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας, από όπου διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο.
Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι πέντε συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.
Αμέσως μετά, ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.
- Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
- Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
- Τι είναι χειρότερο: Να σου κλέψει η AI τη δουλειά ή να γίνει το αφεντικό σου;
- Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα παραμονής με Μακέντα
- Σοκ στο NBA: Πέθανε ο σέντερ του Μέμφις, Μπράντον Κλαρκ στα 29 του χρόνια
- Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
- Κηφισιά – Ατρόμητος 0-3: Πρώτος και καλύτερος στα πλέι άουτ
- Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις