Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων, ενώ στα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί και ομάδα νεαρών ατόμων που φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων:

– Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα).

– Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα).

– Ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα).

– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα).

– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα).

– Παράνομη οπλοφορία.

– Παράνομη κατοχή όπλων.

– Προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση.

– Βία κατά υπαλλήλων.

– Παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Με χειροβομβίδες και βαρύ οπλισμό πιάστηκαν οι ληστές

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε μέλη της συμμορίας και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μία γυναίκα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ.

Συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν τον δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας, από όπου διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι πέντε συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Αμέσως μετά, ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.