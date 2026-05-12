newspaper
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
Ελλάδα 12 Μαΐου 2026, 21:07

Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι οκτώ συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά αξιόποινων πράξεων, ενώ στα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί και ομάδα νεαρών ατόμων που φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων:

– Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα).
– Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα και εξακολούθηση (κακούργημα).
– Ληστεία από κοινού και κατά συρροή (κακούργημα).
– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων (κακούργημα).
– Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) (κακούργημα).
– Παράνομη οπλοφορία.
– Παράνομη κατοχή όπλων.
– Προμήθεια κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση.
– Βία κατά υπαλλήλων.
– Παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Με χειροβομβίδες και βαρύ οπλισμό πιάστηκαν οι ληστές

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε μέλη της συμμορίας και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μία γυναίκα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ.

Συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν τον δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας, από όπου διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι πέντε συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Αμέσως μετά, ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Το πιο έξυπνο glute hack που δεν απαιτεί εξοπλισμό

Κόσμος
Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
Μετανάστευση - Παλιννόστηση 12.05.26

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών
Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Σύνταξη
Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του
Ελλάδα 12.05.26

Νέα ντοκουμέντα από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα – «Το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο», λένε οι συγγενείς του

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου Νικήτα είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια, ώστε να αιφνιδιάσουν τον 2οχρονο.

Σύνταξη
Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη
Ελλάδα 12.05.26

Κρήτη: «Δεν θυμάται, μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη

Η μητέρα της 28χρονης λέει πως ο γαμπρός της ήταν επιθετικός και μάλιστα αναφέρει ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από εκείνον και η ίδια

Σύνταξη
Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 12.05.26

Πώς δρούσε η συμμορία που έκανε ένοπλες ληστείες σε τράπεζες – Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψή τους στην Κάτω Τιθορέα

«Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία» επισήμανε στις δηλώσεις του ο Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης

Σύνταξη
Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη
Ελλάδα 12.05.26

Ηλιούπολη: «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω» – Σοκάρει το σημείωμα που άφησε πίσω της η μία 17χρονη

Μια ασύλληπτη τραγωδία με δεκάδες αναπάντητα γιατί - Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τί οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό - Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω στην ταράτσα

Σύνταξη
Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%
Οικονομικές Ειδήσεις 12.05.26

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει 1,7 εκατ. κατοίκους έως το 2060 – Μείωση του αναπαραγωγικού πληθυσμού κατά 35%

Το πιο ανησυχητικό είναι πως ο αναπαραγωγικός πληθυσμός στην Ελλάδα θα μειωθεί κατά 35%, άρα το ισοζύγιο θανάτων και γεννήσεων δεν μπορεί να «κλείσει» γιατί δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει

Σύνταξη
Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι
Ελλάδα 12.05.26

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τούς αποδίδεται. 

Σύνταξη
Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
Ελλάδα 12.05.26

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» - Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Τα δύο 17χρονα κορίτσια πριν τη μοιραία πτώση, έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας και στη συνέχεια βούτηξαν μαζί στο κενό - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη.

Σύνταξη
Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ
Ελλάδα 12.05.26

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο με βάση τα στοιχεία της αποδεικτικής διαδικασίας  έκρινε πως οι τρεις νεαροί πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:58

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Σύνταξη
Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
Μετανάστευση - Παλιννόστηση 12.05.26

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της

Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Σύνταξη
Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
Μέση Ανατολή 12.05.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν

Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Σύνταξη
Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη

O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Κόσμος 12.05.26

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών
Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Σύνταξη
Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ

Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Πολιτική 12.05.26

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Σύνταξη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies