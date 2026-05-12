Λίγες ώρες μετά την ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα συνελήφθησαν οι δράστες οι οποία εισέβαλλαν σε τράπεζα αρπάζοντας μεγάλο χρηματικό ποσό. Μάλιστα, τρέχοντας από την τράπεζα προς το αυτοκίνητο διαφυγής τους, δεσμίδες χρημάτων τους έπεσαν στον δρόμο.

Πώς εντοπίστηκαν οι 8 για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πέντε μέλη της συμμορίας και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μία γυναίκα, συνελήφθησαν το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ.

Συγκεκριμένα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ένοπλη ληστεία οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στον δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο και πιθανότατα την γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης.

«Δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή και επέλεξαν την τράπεζα επειδή δεν είναι κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα»

Το πρώτο αυτοκίνητο βρέθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Λαμίας, που είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και αμέσως ειδοποιήθηκε το κλιμάκιο της ΔΑΟΕ που είχε ήδη κινητοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί τους έστησαν ενέδρα και τους εντόπισαν κοντά στο Αλεποχώρι. Οι δράστες επιχείρησαν να διαφύγουν αλλά εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδους δρόμους και αναγκάστηκαν να παραδοθούν.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, οι πέντε συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση, ενώ επίσης βρέθηκε στο αυτοκίνητο ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Αμέσως μετά ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Και οι οκτώ οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ όπου εξετάζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση.

Σημειώνεται ότι οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες.

Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας και τους πέφτουν τα χρήματα:

Όπως είπε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό το πρωί της Τρίτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, οι δράστες κατείχαν 4 χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα και πιστόλια με σφαίρες στη θαλάμη. «Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα, και στη συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο. Κατευθυνόταν προς την Αττική το όχημα», ανέφερε η ίδια, διευκρινίζοντας πως δεν έπεσε ούτε ένας πυροβολισμός κατά την καταδίωξη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 24 έως 33 ετών «και έχουν απασχολήσει τις αρχές με κάποια αδικήματα». «Δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή και επέλεξαν την τράπεζα επειδή δεν είναι κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα» είπε ακόμα η κυρία Δημογλίδου.

«Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές»

Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ για το περιστατικό, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υποστήριξε ότι «το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείας και επρόκειτο για μια πολύ ικανή ομάδα».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Απογευματινές ώρες σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα) προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα 11/05/2026 σε υποκατάστημα τράπεζας σε περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς και σε έτερες ληστείες. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπισθεί βαρύς οπλισμός. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».