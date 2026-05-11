Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ
Στη σύλληψη των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας, προχώρησε η Αστυνομία.
Όπως έγινε γνωστό οχτώ άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, έχουν ήδη μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ.
Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Συγκεκριμένα στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ, ένα scorpion, τέσσερα πιστόλια, τέσσερες χειροβομβίδες.
Σε έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες βρέθηκαν σφαίρες, γεμιστήρες και πυροκροτητές. Η αστυνομία ερευνά τις σχέσεις των συλληφθέντων και με τον αντεξουσιαστικό χώρο.
Πώς συνελήφθησαν
Σύμφωνα με πληροφορίες του in στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της ΕΚΑΜ οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα σε επαρχιακό δρόμο της περιοχής.
Προσπάθησαν να διαφύγουν κινούμενοι σε χωματόδρομους χωρίς να τα καταφέρουν και τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες εμπλέκονται μεταξύ άλλων και στην ένοπλη ληστεία τράπεζας που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2025 στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι καθώς και στη ληστεία του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Λουτράκι στις 26 Μαρτίου 2026.
Η ληστεία
Στη ληστεία φαίνεται πως συμμετείχαν τέσσερα άτομα, βαριά οπλισμένοι και με χειροβομβίδες.
Δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες σιλικόνης και περούκες και καπέλα, ο ένας κρατώντας πιστόλι και ο άλλος κρατώντας κοντό αυτόματο πιθανόν τύπου scorpion, εισέβαλαν στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους.
Έξω από το κατάστημα ανέμενε ως τσιλιαδόρος ένας συνεργός τους που κρατούσε πολεμικό τυφέκιο που ομοίαζε με καλάσνικοφ και ένας ακόμη περίμενε στο αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού.
