Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα

Στο Ζεμενό Βοιωτίας στην περιοχή της Αράχωβας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών που λήστεψαν τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας (11/5).

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα δεν φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Επισημαίνεται ότι σε άλλες παρόμοιες ληστείες οι δράστες καίνε το όχημα που χρησιμοποιούν για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Κλεμμένο από τον Πειραιά

Το όχημα τύπου SUV που χρησιμοποιήσαν οι δράστες της ληστείας είχε κλαπεί πριν ώρες από την περιοχή του Πειραιά.

Φαίνεται ότι δράστες αφού το εγκατέλειψαν σε ερημική περιοχή επιβιβάστηκαν σε άλλο όχημα ή οχήματα και απομακρύνθηκαν.

Οι τέσσερις δράστες – Είχαν και χειροβομβίδες

Στη ληστεία φαίνεται πως συμμετείχαν τέσσερα άτομα, βαριά οπλισμένοι και με χειροβομβίδες.

Δύο δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες σιλικόνης και περούκες και καπέλα, ο ένας κρατώντας πιστόλι και ο άλλος κρατώντας κοντό αυτόματο πιθανόν τύπου UZI, εισέβαλαν στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της τράπεζας και ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους.

Έξω από το κατάστημα ανέμενε ως τσιλιαδόρος ένας συνεργός τους που κρατούσε πολεμικό τυφέκιο που ομοίαζε με καλάσνικοφ και ένας ακόμη περίμενε στο αυτοκίνητο στη θέση του οδηγού.