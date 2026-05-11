Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα
Οι δράστες, βγαίνοντας από το υποκατάστημα, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων, τα οποία σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, τρία άτομα οπλισμένα με καλάσνικοφ εισέβαλαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στο υποκατάστημα και υπό την απειλή των όπλων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα την ώρα της εισβολής. Οι δράστες, βγαίνοντας από το υποκατάστημα, φέρεται να τους έπεσε μέρος των χρημάτων, τα οποία σταμάτησαν να μαζέψουν πριν τραπούν σε φυγή.
Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο μάρκας Peugeot ασημι χρώματος και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.
- Χανιά: Νέο τροχαίο με πατίνι – Στο νοσοκομείο δύο 15χρονοι
- Πόθεν έσχες: Οι δηλώσεις των πολιτικών
- Έχω παιδιά: Τα μυστικά κάνουν άνω κάτω την οικογένεια
- ΑΕΚ: Πώς αντέδρασε ο Μάρκο Νίκολιτς στο γκολ του Ζοάο Μάριο (vid)
- Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα
- Στάρμερ: Υπό πίεση – Στόχος να πείσει το κόμμα του και τους πολίτες ότι μπορεί να παραμείνει πρωθυπουργός
- Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Γέννησε η ηθοποιός – Το μήνυμα και οι φωτογραφίες με το νεογέννητο
- Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις