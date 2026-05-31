Πήλιο: Σώος εντοπίστηκε ο 24χρονος που αγνοούνταν στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας
Ο νεαρός βρέθηκε εξαντλημένος, φέροντας ελαφρά τραύματα.
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης ενός 24χρονου άνδρα στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας το βράδυ της Παρασκευής στο Πήλιο, έπειτα από κινητοποίηση της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΛΕΔ Μαγνησίας, λίγο πριν από τις 9 το βράδυ η οργάνωση κλήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία να συνδράμει στις έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού που αγνοούνταν στην περιοχή.
Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας με ένα διασωστικό όχημα και πέντε εθελοντές, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να ξεκινήσουν τις αναζητήσεις.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, λίγο μετά την άφιξή τους, διερχόμενος οδηγός ενημέρωσε τους διασώστες ότι είχε παρατηρήσει ένα άτομο περίπου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω από το σημείο των ερευνών. Οι εθελοντές κινήθηκαν άμεσα προς την κατεύθυνση που τους υποδείχθηκε και τελικά εντόπισαν τον 24χρονο.
Ο νεαρός βρέθηκε εξαντλημένος, φέροντας ελαφρά τραύματα, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία. Τα μέλη της ΛΕΔ Μαγνησίας του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και περιποιήθηκαν τα τραύματά του επί τόπου.
