02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Πελέ: 6 εκατ. για τη φανέλα του από το πρώτο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 1958 – Ο θρύλος, ο Μαραντόνα και ο Μέσι
02 Ιουνίου 2026, 16:40

Η εμβληματική μπλε φανέλα με το Νο 10, την οποία φορούσε ο 17χρονος Πελέ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958, αναμένεται να γράψει ιστορία ως ένα από τα πιο ακριβά ποδοσφαιρικά κειμήλια που έχουν πουληθεί ποτέ

Λουκάς Καρνής
Ο Βραζιλιάνος θρύλος Πελέ ήταν μόλις 17 ετών όταν σημείωσε δύο γκολ στον θρίαμβο με 5-2 επί της Σουηδίας, χαρίζοντας στη Σελεσάο το πρώτο της Μουντιάλ.

Τώρα, ο οίκος Sotheby’s εκτιμά ότι η ιστορική αξία του ενδύματος θα εκτοξεύσει την τιμή του πάνω από τα 6 εκατομμύρια δολάρια (4,5 εκατ. στερλίνες) στη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας την τεράστια έκρηξη που καταγράφει η αγορά των sports memorabilia τα τελευταία χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι πλησιάζει τα 70 της χρόνια, η φανέλα διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση, με το ζωντανό μπλε χρώμα και τις κίτρινες λεπτομέρειες της Βραζιλίας στην πλάτη να παραμένουν αναλλοίωτα.

Όπως επισημαίνει ο Μπρένταν Χοκς, αντιπρόεδρος αθλητικής στρατηγικής του Sotheby’s, η πρώτη αίσθηση που αποκομίζει κανείς όταν κρατά το ένδυμα είναι το αναπάντεχα μικρό του μέγεθος.

Ο Πελέ δεν ήταν ένας σωματώδης άνδρας, και στα 17 του χρόνια ήταν ακόμα ένα αδύνατο παιδί, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά στο fit της φανέλας.

Η φανέλα του 17χρονου Πελέ αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια δολάρια στη δημοπρασία του Ιουλίου

Η άνοδος της αξίας του συγκεκριμένου αντικειμένου αντικατοπτρίζει την τρομακτική ανάπτυξη της αγοράς αθλητικών αναμνηστικών την τελευταία πενταετία.

Όταν το Μουσείο Αθλητισμού Edvaldo Alves Santa Rosa της Βραζιλίας έβγαλε τη φανέλα στο σφυρί το 2004, η τιμή της είχε αγγίξει τις 59.000 στερλίνες.

Σήμερα, η εκτιμώμενη τιμή πώλησης είναι σχεδόν 100 φορές μεγαλύτερη.

Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν μέχρι το κλείσιμο των προσφορών στις 16 Ιουλίου, η φανέλα του Πελέ θα μπει στην ίδια τροχιά με τη φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, στον προημιτελικό αγώνα του Μουντιάλ του Μεξικό, μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας η οποία πουλήθηκε για 9,3 εκατ. δολάρια το 2022 και τη συλλογή των έξι εμφανίσεων του Λιονέλ Μέσι από το Μουντιάλ του Κατάρ, που συγκέντρωσε 7,8 εκατ. δολάρια το 2023.

Εαν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις, η φανέλα του Πελέ θα την κατατάξει αμέσως πίσω από την ιστορική φανέλα του Μαραντόνα από το Χέρι του Θεού

Η διαδρομή της φανέλας στο πέρασμα των δεκαετιών είναι εξίσου γοητευτική με την ιστορία που γράφτηκε στο χορτάρι.

Μετά τη λήξη του θριαμβευτικού τελικού, ο Πελέ χάρισε την εμφάνιση στον στενό του φίλο και συγκάτοικο στην αποστολή, τον σπουδαίο μέσο Ντίντι.

Το κειμήλιο παρέμεινε στην κατοχή της οικογένειας του Ντίντι για 35 χρόνια, μέχρι που δωρήθηκε στο μουσείο της Βραζιλίας, προτού πάρει τον δρόμο για τους ιδιώτες συλλέκτες.

Το μπλε χρώμα επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή ως φόρος τιμής στην προστάτιδα αγία της Βραζιλίας για να ξορκίσει την κακοτυχία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρασκήνιο της επιλογής του μπλε χρώματος για εκείνον τον τελικό κόντρα στη Σουηδία.

Στην αυτοβιογραφία του, ο Πελέ είχε αποκαλύψει ότι αρκετοί συμπαίκτες του ανησυχούσαν ότι η μπλε εμφάνιση θα λειτουργούσε ως «κακός οιωνός».

Τότε, ο επικεφαλής της βραζιλιάνικης αποστολής, Δρ. Πάουλο, έσωσε την κατάσταση με μια έξυπνη ψυχολογική ντρίμπλα.

Τους εξήγησε ότι το μπλε θα τους έφερνε τύχη, καθώς ήταν το χρώμα της Nossa Senhora de Aparecida, της προστάτιδας Αγίας της Βραζιλίας.

Η ιστορία τον δικαίωσε πανηγυρικά, και εκείνο το μπλε ύφασμα ντύθηκε τελικά με το χρυσάφι του πρώτου παγκόσμιου τίτλου της Σελασάο.

