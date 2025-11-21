Καντονά: «Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Πελέ με τον Μαραντόνα»

Ξεκάθαρη η θέση του Ερίκ Καντονά για τον κορυφαίο όλων των εποχών, καθώς ο Γάλλος «ψηφίζει με κλειστά μάτια» τον Ντιέγκο Μαραντόνα και εξηγεί γιατί στη σύγκριση του Αργεντινού με τον επίσης τεράστιο Πελέ, υπερέχει ο πρώτος.

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Παρίσι που παραχώρησε ο Καντονά, ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων είπε χαρακτηριστικά: «Κάποιοι μιλούν τώρα για τον Μέσι ή τον Ρονάλντο, αλλά για εμένα ο Μαραντόνα ήταν ο κορυφαίος όλων και ξεπέρασε και τον Πελέ», τόνισε αρχικά o παλαίμαχος θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και πρόσθεσε: «Κάποιοι λένε πως ο Πελέ ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, όχι όμως για εμένα. Ο Μαραντόνα είναι ο κορυφαίος όλων όσων έχουν παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Ο Ντιέγκο πήρε ουσιαστικά μόνος του το Μουντιάλ το 1986, στη συνέχεια τον πολέμησαν, έχασε δύσκολα το 1990 και μετά στο Μουντιάλ του 1994 ενδεχομένως να το είχε πάρει και πάλι εάν δεν είχε τιμωρηθεί».

Όσο για τη διαφορά ανάμεσα στους δύο θρύλους του Παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο Καντονά εξήγησε: «Η μεγάλη του διαφορά με τον Πελέ ήταν πως ο Μαραντόνα δεν είχε γύρω του μεγάλους ποδοσφαιριστές, αντίστοιχης ποιότητας. Έπρεπε εκείνος να κουβαλήσει όλη την ομάδα στις πλάτες του. Εάν αφαιρούσες τον Μαραντόνα από εκείνες τις ομάδες της Αργεντινής δεν θα είχε πάρει το Μουντιάλ, αντίθετα με τη Βραζιλία που και χωρίς τον Πελέ θα το είχε κατακτήσει».