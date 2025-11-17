Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»

Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία που θα λάβουν μέρος σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, με τον Λόταρ Ματέου να μιλά για την ποδοσφαιρική κόντρα των δύο θρύλων του ποδοσφαίρου.

Ο Γερμανός πρώην παίκτης τους σύγκρινε με τη δική του εποχή, βάζοντας στην κουβέντα και τον Ντιέγκο Μαραντόνα, με τον οποίο όπως είπε μπορεί να ήταν αντίπαλοι αλλά κάνανε πάρτι μαζί. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Οι δηλώσεις που Λόταρ Ματέους:

Για την «κόντρα» ανάμεσα σε Μέσι και Ρονάλντο: «Ο Ντιέγκο (σ.σ. Μαραντόνα) ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην εποχή μου. Ήμασταν όπως ο Μέσι και ο Ρονάλντο. Μόνο που δεν μιλούν μεταξύ τους. Δεν κάνουν μαζί πάρτι μετά από τα παιχνίδια.

Όμως ο Ντιέγκο και εγώ είχαμε αρκετές ιδιωτικές στιγμές και κάναμε πάρτι μετά από τα παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια των αγώνων είχαμε καυγάδες. Δεν ξέραμε ο ένας τον άλλο ως φίλοι.

Πιστεύω ότι ο ένας επωφελήθηκε από τον άλλο. Στο τέλος, ο Ντιέγκο με έκανε μεγαλύτερο και εγώ τον έκανα μεγαλύτερο».

Για το ποιον θεωρεί καλύτερο: «Δεν μου αρέσει να λέω πως ο Μέσι είναι καλύτερος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι πολύ δύσκολο επειδή πρόκειται για διαφορετικά είδη ποδοσφαιριστών. Ο Ρονάλντο έχει να κάνει περισσότερο με δύναμη και physicality.

Ο Μέσι είναι περισσότερο ο πιο έξυπνος τύπος, έχει να κάνει περισσότερο με διασκέδαση. Είμαι θαυμαστής του Μέσι επειδή του στιλ ποδοσφαίρου που παίζει».

Για την Εθνική Γερμανίας: «Αυτό που βλέπουμε τώρα από την Εθνική Γερμανίας δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Λείπει το πάθος».