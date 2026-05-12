Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη – Τρεις τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων στον οικισμό Ρομά “Αγία Σοφία” στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων και ακολούθησαν πυροβολισμοί με καραμπίνες.

Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας τραυματίας

Η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 17:40, έπειτα από τη μεταφορά των τραυματιών από συγγενικά τους πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας Διαβατών. Δύο από τους τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα από σκάγια, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Οι τραυματίες από το Κέντρο Υγείας Διαβατών κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ενώ οι δράστε αναζητούνται.