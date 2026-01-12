Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε ΙΧ σταμάτησαν έξω από την επιχείρηση και πυροβόλησαν εναντίον του 70χρονου ιδιοκτήτη και του γιου του.

Και οι δύο τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης δέχθηκε μια σφαίρα στο πόδι, ενώ ο 39χρονος γιος του τραυματίστηκε στον μηρό και στη γάμπα.

Για το περιστατικό που σημειώθηκε στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου, διενεργείται έρευνα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης, αλλά και για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών που διέφυγαν.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν 4 κάλυκες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενω οι τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.