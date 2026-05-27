Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες»
Οι συνταξιούχοι, εκτός από πραγματικές αυξήσεις, διεκδικούν την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Και προειδοποιούν ότι δεν θα σταματήσουν.
Ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις διεκδικούν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας. Βασικό τους σύνθημα, «Δεν φτάνει ούτε για δέκα ημέρες η σύνταξη». Βασικό αίτημα, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
Την κινητοποίηση διοργάνωσαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.
Οι συνταξιούχοι της Αττικής συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Δήλωσαν ότι δεν κάνουν βήμα πίσω από τις δίκαιες διεκδικήσεις τους και απέρριψαν τα φιλοδωρήματα-ψίχουλα της κυβέρνησης.
Οι συνταξιούχοι στην κινητοποίησή τους απαίτησαν την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Όπως επισήμαναν, οι συντάξεις τους λεηλατήθηκαν από τις μνημονιακές περικοπές. Τώρα, εξαιτίας του πληθωρισμού και του διαρκούς προβλήματος της ακρίβειας, εξαερώνονται.
Μετά τη συγκέντρωση, οι συνταξιούχοι έκαναν πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα.
Μεταξύ αυτών, το «Στην Ερυθρά τη Θάλασσα στέλνετε καράβια και τα νοσοκομεία τ’ αφήνετε ρημάδια!». Σαφής υπαινιγμός για την κατάσταση στο ΕΣΥ.
Μετά το τέλος της κινητοποίησης, αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε με την γενική γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Παυλίνα Καρασιώτου. Η αντιπροσωπεία υπέβαλε εγγράφως τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα των συνταξιούχων.
