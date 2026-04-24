Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Προσαύξηση της σύνταξης ανά πενταετία

Ανά πενταετία θα λαμβάνουν την προσαύξηση στο εισόδημά τους οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, οι οποίοι πλησιάζουν σε αριθμό τα 300.000 άτομα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η διοίκηση του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξετάζουν τον επανυπολογισμό της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων ανά πενταετία, αντί για τη σημερινή πρακτική της σωρευτικής αναπροσαρμογής μετά τη διακοπή της απασχόλησης και την καταβολή εφάπαξ του ποσού.

Οι προσαυξήσεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Η σκέψη αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που στόχο έχουν αφενός την ταχύτερη ανταπόδοση των εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και αφετέρου την αποφυγή δημιουργίας νέας αναμονής λόγω εκκρεμών επανυπολογισμών.

Σήμερα, οι προσαυξήσεις που προκύπτουν από την απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της εργασίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να πρέπει να περιμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δουν το πραγματικό όφελος από τις εισφορές που έχουν καταβάλει.

Το μέτρο της απασχόλησης των συνταξιούχων έχει μεγάλη απήχηση, καθώς, όπως προβλέπεται στον νέο προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, τα έσοδα από τον ειδικό πόρο θα ανέλθουν το 2026 στα 124 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, τα συνολικά έσοδα του ΕΦΚΑ από τους εργαζόμενους συνταξιούχους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Τα οφέλη

Η τάση είναι αυξητική επιβεβαιώνοντας ότι η κατάργηση της περικοπής 30% που επιβαλλόταν στη σύνταξή τους ως ποινή λόγω απασχόλησης λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο επιστροφής τους στην αγορά εργασίας, ενώ εξασφαλίζουν προσαύξηση στη σύνταξή τους. Ο ειδικός πόρος αποτελεί καθαρό, μη ανταποδοτικό έσοδο για τον ΕΦΚΑ, καθώς δεν επιστρέφεται ως μελλοντική παροχή.

Για τους μισθωτούς συνταξιούχους ανέρχεται στο 10% του μισθού, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους αντιστοιχεί στο 50% της εισφοράς του κλάδου σύνταξης που έχουν επιλέξει.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλλουν κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές τους, όπως κάθε εργαζόμενος. Το όφελος για τους ίδιους τους συνταξιούχους δεν περιορίζεται στο πρόσθετο εισόδημα από την εργασία αλλά στο ότι δικαιούνται και μόνιμη προσαύξηση στη σύνταξή τους με βάση τις εισφορές που κατέβαλαν.

Η προσαύξηση ανέρχεται σε 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος εργασίας για τους μισθωτούς, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει . Για την προσαύξηση της σύνταξης δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο ειδικός πόρος που δίνουν για την απασχόλησή τους.

Ποιοι είναι

Σχεδόν ο ένας στους δύο εργαζόμενους συνταξιούχους απασχολείται ως αγρότης και εξαιρείται από την καταβολή εισφορών και πόρου απασχόλησης. Η εξαίρεση ισχύει για τους συνταξιούχους ΟΓΑ που ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ. Επίσης η εξαίρεση ισχύει και για τους συνταξιούχους άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον απασχολούνται στον αγροτικό τομέα (αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, αλιείς) και το ετήσιο εισόδημά τους από τον συγκεκριμένο τομέα δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Περίπου 70.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι είναι μισθωτοί, κοντά στις 60.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι, ενώ 5.500 ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και αμείβονται με εργόσημο, παραστατικό δαπάνης κ.ά.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η μετάβαση σε πενταετή επανυπολογισμό θα διευκολύνει τη διαχείριση των υποθέσεων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, περιορίζοντας τον όγκο των αιτήσεων που συσσωρεύονται όταν μεγάλος αριθμός συνταξιούχων διακόπτει ταυτόχρονα την εργασία του.

Παράλληλα, θα επιτρέψει στους ασφαλισμένους να ενισχύουν το εισόδημά τους όσο παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο σε μια περίοδο ελλείψεων προσωπικού σε συγκεκριμένους κλάδους.

Πηγή: ΟΤ