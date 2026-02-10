newspaper
10.02.2026 | 07:27
Σήμερα απολογείται στο Αεροδικείο ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Φεβρουαρίου 2026, 06:03

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Spotlight

Θραύση κάνει το μέτρο της απασχόλησης συνταξιούχων σε σημείο ο ένας στους δύο συνταξιούχους να εξακολουθεί να εργάζεται παρά τη συνταξιοδότησή του, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ειδικότερα, ένας στους δύο ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν παραμένει στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας την ευνοϊκή ρύθμιση, εξασφαλίζοντας μεσοσταθμική αύξηση στη σύνταξή του έως και 120 ευρώ τον μήνα.

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι 260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν. Μάλιστα, όπως προβλέπεται στον νέο προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, τα έσοδα από τον ειδικό πόρο απασχόλησης συνταξιούχων θα ανέλθουν για φέτος στα 124 εκατ. ευρώ. Τα 107 εκατ. ευρώ είναι για την κύρια ασφάλιση και τα 17 εκατ. ευρώ για την επικουρική. Μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές τα συνολικά έσοδα του ΕΦΚΑ από τους εργαζόμενους συνταξιούχους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με σχετική έκθεση της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων ηλικίας 65-74 ετών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 8,6% το 2022 σε 23,3% το 2070.

Αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό προβλέπεται:

– Για τους εργαζομένους ηλικίας 55-64 ετών (από 57,4% το 2022, σε 78,2% το 2070).

– Για τους εργαζομένους ηλικίας 65-74 ετών (από 9,3% το 2022, σε 24,3% το 2070).

Επισημαίνεται ότι με το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων από 1/1/2024 δεν κόβεται καμία σύνταξη (πλην της απασχόλησης συνταξιούχων κάτω των 62 ετών στο Δημόσιο) και όσοι αναλαμβάνουν εργασία καταβάλλουν ειδικό πόρο στον ΕΦΚΑ 10% επί του μισθού ή προσαύξηση της εισφοράς του κλάδου κύριας σύνταξης κατά 50% αν είναι συνταξιούχοι με ελεύθερο επάγγελμα.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα σε προσαύξηση της σύνταξής τους θεμελιώνουν πάνω από 110.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι από τους συνολικά 260.000 που έχουν κάνει δήλωση απασχόλησης στον ΕΦΚΑ. Ο λόγος που θα λάβουν προσαύξηση λιγότεροι από όσους δήλωσαν ότι εργάζονται οφείλεται στις εξαιρέσεις του νόμου καθώς πολλοί συνταξιούχοι όπως οι αγρότες, αλλά και όσοι έχουν αγροτικά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ ετησίως, έχουν πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές και ειδικό πόρο υπέρ ΕΦΚΑ για την απασχόλησή τους.

Τα 4 SOS για το μέτρο της απασχόλησης συνταξιούχων είναι τα παρακάτω:

1. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους και καταβάλλουν – κανονικά – τις εισφορές τους θα λάβουν προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, καθώς και της επικουρικής σύνταξής τους, έως και 120 ευρώ μεσοσταθμικά. Αυτή υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στον χρόνο τής – επιπλέον – απασχόλησης των συνταξιούχων ξεκινώντας από το ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος και είναι 0,77% των αποδοχών που έχουν κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι πρέπει:

– Να δηλώσουν την οριστική διακοπή της εργασίας τους στην πλατφόρμα (ηλεκτρονική υπηρεσία) όπου δήλωσαν ότι εργάζονται.

– Να υποβάλουν αίτηση για προσμέτρηση ενσήμων στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ όπου ανήκουν.

2. Οι εναλλακτικές λύσεις που έχει όποιος συνταξιοδοτηθεί προκειμένου να συνεχίσει να απασχολείται είναι δύο:

– Η πρώτη, να απασχοληθεί ως μισθωτός και η δεύτερη, να ασκήσει κάποιο ελεύθερο επάγγελμα ή να ιδρύσει επιχείρηση.

– Στην περίπτωση κατά την οποία εργαστεί ως μισθωτός γίνεται παρακράτηση 10% από τον μισθό.

Αν εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας προσαυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 50%. Στην περίπτωση της αυτοαπασχόλησης, το χαμηλότερο ποσό που μπορεί να πληρώνει κάποιος σε μηνιαία βάση είναι 245 ευρώ. Αρα η προσαύξηση του 50% είναι 122,5 ευρώ. Για να είναι μεγαλύτερη αυτή η επιβάρυνση από την αντίστοιχη της μισθωτής απασχόλησης θα πρέπει προφανώς ο μισθός που θα μπορεί να διασφαλίσει κάποιος μετά τη συνταξιοδότηση να είναι μικρότερος από 1.220 ευρώ.

3. Ειδική προσοχή απαιτείται στη φορολογική μεταχείριση του εργαζομένου-συνταξιούχου. Είτε απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός, στο τέλος της χρονιάς θα βρεθεί με δύο πηγές εισοδήματος:  τον μισθό από τη μία (ή το εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα) και τη σύνταξη. Για την εκκαθάριση του φόρου, τα δύο ποσά θα προστεθούν και θα προκύψει μια σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί μέσω του εκκαθαριστικού σε οκτώ μηνιαίες δόσεις (Ιούλιο έως Φεβρουάριο).

Για παράδειγμα, μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ από σύνταξη και επιπλέον 1.000 ευρώ από μισθό δημιουργεί υποχρέωση καταβολής επιπλέον 2.677 ευρώ με το εκκαθαριστικό της Εφορίας, πέραν του ποσού που έχει παρακρατηθεί από τον μισθό και τη σύνταξη κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα, ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι κάθε μήνα θα πρέπει να βάζει κάτι στην άκρη και για την πληρωμή του έξτρα φόρου εισοδήματος που θα έρθει με το εκκαθαριστικό. Για κάποιον που έχει 1.000 ευρώ μισθό και 1.000 ευρώ σύνταξη (που σημαίνει ότι εισπράττει κάθε μήνα γύρω στα 1.870 ευρώ μετά τις κρατήσεις) το πραγματικό καθαρό εισόδημά του είναι περίπου 1.650 ευρώ.

4. Με πρόσφατη διάταξη, όταν ο εργαζόμενος συνταξιούχος δικαιούται προσαύξηση στη σύνταξή του από την εργασία του, η επιπλέον παροχή πρέπει να μην οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Ο στόχος της διάταξης είναι για όλους εκείνους που θα μπορούν να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους, λόγω εργασίας, να μην καταλήγει σε μείωση, λόγω μετατόπισης, σε υψηλότερο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Έτσι, παγώνει η ΕΑΣ στο κλιμάκιο που βρίσκεται πριν από την προσαύξηση της σύνταξης.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Δώρα Δημόσιο: Προς την απόρριψη της επαναφοράς κατευθύνεται η απόφαση του ΣτΕ

Τράπεζες
Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

Καταθέσεις: Ολοταχώς για δέκατη σερί ανοδική χρονιά στην Ελλάδα

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας – Ρεκόρ απολύσεων τον Γενάρη
Ρεκόρ απολύσεων 09.02.26

ΗΠΑ: Μνήμες Μεγάλης Ύφεσης στην αγορά εργασίας - Ο χειρότερος Γενάρης από το 2009

Ο Τραμπ χάρισε στις ΗΠΑ τον χειρότερο Γενάρη από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, δηλώνουν αναλυτές. Τόσες πολλές απολύσεις τέτοιο μήνα έχουν να γίνουν από το 2009, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
