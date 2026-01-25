ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Κατά 2,4% αναπροσαρμόστηκαν οι συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων στο τέλος Δεκεμβρίου. Ωστόσο η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών. Η κλιμάκωσή της έχει ως εξής: στα 402,18 ευρώ για 15 έτη ασφάλισης, στα 411,11 ευρώ με 16 έτη ασφάλισης, στα 420,05 ευρώ με 17 έτη ασφάλισης, στα 428,98 ευρώ με 18 έτη ασφάλισης, στα 437,93 ευρώ με 19 έτη ασφάλισης, και με 20 έτη στα 446,87 ευρώ.

Η εθνική σύνταξη στις συντάξεις αναπηρίας κυμαίνεται από 223,43 έως 446,87 ευρώ. Το ύψος βασίζεται στο ποσοστό αναπηρίας, με το 80% και άνω να λαμβάνει ολόκληρη την εθνική σύνταξη, ήτοι 446,87 και τους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% να λαμβάνουν το 50% της εθνικής σύνταξης ( 223,43 ευρώ).

Σύνταξη χηρείας

Το συνολικό ποσό τής σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούται ο επιζών σύζυγος δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού τής εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή 446,87 € (μεικτά). Αν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος ήταν μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι την 20ετία.

Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το συγκεκριμένο επίδομα αναπροσαρμόζεται με βάση την Εθνική Σύνταξη και συνεπώς, από την έναρξη του 2026 εκτιμάται στα 418,94 ευρώ μεικτά (από 392,76 ευρώ το 2025).

Σύνταξη ομογενών

Η πλήρης εθνική σύνταξη ομογενών χορηγείται μόνο σε όσους έχουν 30 έτη νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα με αφετηρία το 1992. Μετά την αύξηση της εθνικής σύνταξης από την 1-1-2026 διαμορφώνεται σε 446,87 ευρώ.

Προσωρινή σύνταξη

Το ύψος της προσωρινής σύνταξης, – που καταβάλλεται μέχρι την έκδοση της οριστικής σύνταξης -, εξαρτάται από το ύψος της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης. Έτσι το ύψος της προσωρινής σύνταξης αναπροσαρμόζεται κατά 2,4% και φθάνει στα 446,87 ευρώ.

Σύνταξη των υπηρετούντων στην αλλοδαπή δημοσίων υπαλλήλων, το ποσό της αναπροσαρμόζεται κατά 2,4% και ανέρχεται σε 446,87 ευρώ.

Κατώτατο όριο σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου: Βάσει του νόμου Κατρούγκαλου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης, για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή των 893,73 ευρώ.

Η βασική σύνταξη πρώην ΟΓΑ, από 1η Ιανουαρίου 2026 ανέρχεται σε 418,94 ευρώ.

Το ανώτατο όριο της σύνταξης των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων παραμένει (διατηρείται) στα 720 ευρώ.

Πηγή: ΟΤ