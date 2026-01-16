Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται τις κρατικές συντάξεις με σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τη φτώχεια στην τρίτη ηλικία και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό των ετών εργασίας τους.

Ποιες χώρες προσφέρουν τις «καλύτερες» συντάξεις

Η σύνταξη δεν είναι απλώς ένα μηνιαίο έμβασμα· αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μια αξιοπρεπή διαβίωση αν αναλογιστεί κανείς πως οι δυνατότητες παραγωγής εισοδήματος στους 65+ μειώνονται, ενώ οι ανάγκες (κυρίως σε θέματα υγείας) αυξάνονται.

Μια επαρκής σύνταξη επιτρέπει στον ηλικιωμένο να παραμείνει κοινωνικά ενεργός (εκδρομές, θέατρο, ενασχόληση με χόμπι). Όταν το κράτος εγγυάται μια αξιοπρεπή σύνταξη, δεν προστατεύει μόνο εκείνο ή εκείνη που την λαμβάνει αλλά επενδύει στην κοινωνική σταθερότητα και τη συνοχή ολόκληρης της χώρας.

Ο «χάρτης» των συντάξεων

Η Moorepay, μια κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών και λογισμικού μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού (HR), με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέλυσε τα υπάρχοντα στοιχεία για τις κρατικές συντάξεις σε συνάρτηση με το κόστος διαβίωσης, προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα: Ποιες χώρες προσφέρουν τις καλύτερες συντάξεις;

Αφού αναλύθηκαν τα στοιχεία φτιάχτηκε ο «χάρτης» με τις «καλύτερες» και «χειρότερες» εθνικές συντάξεις ανά τον κόσμο, συνυπολογίζοντας το κόστος ζωής σε εθνικό επίπεδο.

Με το Κουβέιτ να βρίσκεται εκτός συναγωνισμού και με μεγάλη διαφορά να αποτελεί τη χώρα με τις καλύτερες συντάξεις (45.223 ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί στο 566,14% ή 5,7 φορές το ετήσιο κόστος ζωής) η πρώτη εικοσάδα («καλύτερη») συμπληρώνεται από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα.

Το «θαύμα» του Λουξεμβούργου

Το Λουξεμβούργο διαθέτει το πιο «γενναιόδωρο» σύστημα συντάξεων στην Ευρώπη ενώ η χώρα μας διαθέτει ένα σύστημα που, αν και δαπανηρό για το κράτος, προσφέρει σημαντικά χαμηλότερα ποσά.

Με βάση πάντα τα στοιχεία της Moorepay, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες όπου η κρατική σύνταξη καλύπτει περισσότερο από το διπλάσιο του βασικού κόστους ζωής είναι το Λουξεμβούργο (225,00%), η Ιταλία (209,60%) και η Φινλανδία (208,23%).

Και στις τρεις χώρες, η κρατική σύνταξη υπολογίζεται εν μέρει, ώστε να αντικατοπτρίζει τον μισθό του συνταξιούχου κατά την εργασιακή ζωή.

Η έκθεση επισημαίνει πως η Ιταλία αν και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη δίνει υψηλότερες μέσες συντάξεις σε σύγκριση με τον μέσο μισθό αλλά βρίσκεται παράλληλα και μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις καθώς διαθέτει έναν από τους γηραιότερους πληθυσμούς της Ευρώπης και η κουβέντα για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι έντονη αυτό τον καιρό.

Η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι συνταξιούχοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο κοντά στα 10.000 ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί στο 102,85% του μέσου κόστους ζωής. H Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση παγκοσμίως, πίσω από Ισπανία, Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία και Ιρλανδία.

Τα δεδομένα

Ηλικία συνταξιοδότησης: 62 έτη (με την προϋπόθεση 40 ετών ασφάλισης) ή 67 έτη (με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης).

Μηνιαία κρατική σύνταξη (μέσος όρος): Περίπου 1.182 ευρώ μικτά (σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης «ΗΛΙΟΣ» για το 2025).

Μερίδιο του ΑΕΠ που αντιπροσωπεύει η κρατική σύνταξη: Περίπου 14,3% – 16%. Η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών για συντάξεις ως προς το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληθυσμός άνω των 65 ετών (Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων): Αγγίζει το 39%

Ως προς τις ηλικίες η έκθεση καταγράφει ότι το 25,96% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,01% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 35,04% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,4% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Μεγάλες διαφορές

Στο μεταξύ, η τρέχουσα κρατική σύνταξη στο Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτει το 120,31% του μέσου βασικού κόστους διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις του Numbeo για το κόστος ζωής. Αυτό τοποθετεί το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός της πρώτης εικοσάδας, ακριβώς πίσω από την Ιρλανδία (125,74%). Ένας συνταξιούχος στο ΗΒ που λαμβάνει κρατική σύνταξη έχει πλεόνασμα 2.018,76 λιρών μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων. Συγκριτικά, αυτό αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (25,4%) του πλεονάσματος που απολαμβάνουν οι συνταξιούχοι στη Γερμανία.

Το μέσο πλεόνασμα για έναν συνταξιούχο του Κουβέιτ, μετά την κάλυψη των βασικών εξόδων διαβίωσης, ανέρχεται σε 37.225,14 ευρώ, ποσό που είναι 2,3 φορές μεγαλύτερο από το δεύτερο στη λίστα Λουξεμβούργο και σχεδόν 16 φορές μεγαλύτερο από το Ηνωμένο Βασίλειο.