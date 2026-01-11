newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Με δέκα κόφτες καλούνται να τα βγάλουν πέρα οι συνταξιούχοι, οι οποίοι εκτός από τα 130 δισ. ευρώ και πλέον, που σωρευτικά έχουν χάσει στις συντάξεις τους από το 2010 μέχρι σήμερα (2025), με μνημονιακούς νόμους – που δυστυχώς εξακολουθούν ακόμη να ισχύουν – θα χάσουν επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ μόνο για το 2026!

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ για το 2026 οι συνταξιούχοι θα χάσουν:

  • 2,2 δισ. ευρώ για την εισφορά υπέρ υγείας (6%).
  • 888 εκατ. ευρώ λόγω της φορο-εισφοράς υπέρ ΕΑΣ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.
  • 500 εκατ. ευρώ για την προσωπική διαφορά.

Την ίδια ώρα τα νέα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, για το ύψος των συντάξεων στη χώρα μας, είναι άκρως απογοητευτικά:

Ετσι επί του συνόλου των συνταξιούχων τον Οκτώβριο 2025 (2.517.615) προκύπτουν τα εξής :

1. Συντάξεις έως 940 € καθαρά (1.000 € μεικτά) λαμβάνουν 1.393.394 συνταξιούχοι (ποσοστό 55,34%).

2. Συντάξεις έως 658 € καθαρά (700 € μεικτά) λαμβάνουν 916.569 συνταξιούχοι (ποσοστό 36,4%).

3. Συντάξεις έως 564 € καθαρά (600 € μεικτά) λαμβάνουν 714.168 συνταξιούχοι (ποσοστό 28,36%).

4. Συντάξεις έως 480 € καθαρά (500 € μεικτά) λαμβάνουν 453.640 συνταξιούχοι (ποσοστό 18%).

Οι 10 κόφτες

1. Εφαρμόζεται κανονικά ο νόμος Κατρούγκαλου (2016, ΣΥΡΙΖΑ) με τις δραματικές περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα εφάπαξ, στις συντάξεις χηρείας κ.ά.

2. Με αφορμή το νέο φορολογικό πλαίσιο από 1-1-2026 θα πρέπει να τονιστεί ότι το ετήσιο εισόδημα της πλειονότητας των συνταξιούχων είναι κάτω από 10.000 ευρώ (833€ τον μήνα), όριο για το οποίο δεν προβλέφθηκε καμία αλλαγή στη φορολογική κλίμακα. Παράλληλα το αφορολόγητο όριο για μισθωτούς και συνταξιούχους δεν τιμαριθμοποιήθηκε. Aυτό σημαίνει ότι τα εισοδηματικά κλιμάκια παραμένουν αμετάβλητα σε ονομαστικούς όρους, την ώρα που οι τιμές ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να ροκανίζει χρόνο με τον χρόνο το πραγματικό όφελος για τα νοικοκυριά. Στην πράξη, όταν ο πληθωρισμός είναι σταθερός – π.χ. 3% κατ’ έτος – τα ονομαστικά εισοδήματα τείνουν να αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω. Αν, την ίδια στιγμή, τα όρια των κλιμακίων μένουν αμετάβλητα (10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 60.000 κ.ο.κ.), μεγαλύτερο τμήμα του εισοδήματος μετακινείται σταδιακά σε υψηλότερους συντελεστές. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό διεθνώς ως «fiscal drag»: μια αθόρυβη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σε πραγματικούς όρους, χωρίς να αλλάξουν οι συντελεστές ή να ληφθούν νέες αποφάσεις.

3. Προσωπικη διαφορά: Μειώνει ή παγώνει τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές. Σημειώνεται πως, από 1/1/2026, οι συνταξιούχοι θα λάβουν τη μισή αύξηση, ενώ από το 2027 η προσωπική διαφορά καταργείται.

4. Διπλή φορολόγηση μέσω ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης): Οι συνταξιούχοι πληρώνουν ταυτόχρονα φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης (διπλή φορολόγηση), με ποσοστά από 3 έως 14%. Ηδη στα 10 δισ. ευρώ κινείται ο λογαριασμός που πλήρωσαν (και εξακολουθούν να πληρώνουν), οι συνταξιούχοι σε 14 χρόνια, μέσω της ισχύουσας μνημονιακής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ), μια πρωτοφανής διπλή και άδικη φορολόγηση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι μειώνει τους φόρους!

Μάλιστα στα 888 εκατ. ευρώ είναι το ποσό που θα εισπράξει η κυβέρνηση από τους συνταξιούχους για τη μνημονιακή Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) το 2026, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2026. Οπως παρατηρεί η ΕΝΥΠΕΚΚ, το νέο έτος οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό για την Εισφορά υπέρ Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) απ’ όση τα προηγούμενα χρόνια, όπως προκύπτει από την Εισηγητική Εκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026.

5. Αυξήσεις κάτω από τον πληθωρισμό: Οι ετήσιες αυξήσεις (2,4% μεικτά για το 2026) δεν καλύπτουν την ακρίβεια, διαβρώνοντας την αγοραστική δύναμη.

6. Παγωμένες επικουρικές συντάξεις: Δεν έχουν αυξηθεί από το 2010, με πραγματικές απώλειες άνω του 13%. H μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές, σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους, οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και η οποία απαγορεύει να δοθούν αυξήσεις παρά μόνον όταν ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα.

7. Αναδρομικά 2015 – 2016: Παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν έχουν δοθεί σε όλους τους δικαιούχους.

8. Μη ολοκληρωμένος επανυπολογισμός συντάξεων (Ν.4387/2016). Καθυστερήσεις στερούν αναδρομικά και αυξήσεις από χιλιάδες συνταξιούχους.

9. Αυξημένη Εισφορά Ασθενείας (6%). Εφαρμόζεται και στις επικουρικές, χωρίς καμία προστασία από τον πληθωρισμό.

10. Ελλειψη κατώτατης σύνταξης. Από το 2015 δεν υπάρχει «δίχτυ ασφαλείας», με συντάξεις κάτω και από 400 ευρώ.

googlenews

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Stream newspaper
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες
Έρευνα Eurostat 10.01.26

Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα τρακτέρ: Μειώνονται σε αριθμό, «γκριζάρουν» σε ηλικία οι Έλληνες αγρότες

Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα αγρότες είναι άνω των 65 ετών. Μόλις το 7% είναι κάτω των 40 ετών. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat για το δημογραφικό προφίλ του πρωτογενούς τομέα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα
Βιώσιμες πόλεις 10.01.26

Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν την ιδανική πόλη – Πώς σκοράρει η Αθήνα

Η προσιτή στέγαση και οι σύντομοι χρόνοι αναμονής για δημόσια περίθαλψη είναι οι δύο κορυφαίοι παράγοντες που καθιστούν μια πόλη ελκυστική, σύμφωνα με νέα διασυνοριακή έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση στη Νίκαια – Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο
Ώρα αποφάσεων 10.01.26

Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια - Ανοιχτό αν πρέπει να πάνε σε διάλογο

Οργή κυριαρχεί στη πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων στη Νίκαια με εκπροσώπους αγροτών να αμφισβητούν ακόμα και το εάν πρέπει να κατέβουν σε διάλογο - «Υποτίθεται συζητάμε και ψήφισαν τη Mercosur»

Σύνταξη
Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά 10.01.26

Φρένο της Κομισιόν στον έλεγχο αποδόσεων των εργαζομένων από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η «επανάσταση» της Κοινοτικής οδηγίας είναι ότι μεταφέρει το κέντρο βάρους από τις μισθολογικές διεκδικήσεις, στην ποιότητα της εργασίας, επικεντρώνοντας τις παρεμβάσεις της στα εργασιακά δικαιώματα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Outsourcing: Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ – Κερδισμένοι και χαμένοι
Στοιχεία Eurostat 10.01.26

Απώλεια 150.000 θέσεων εργασίας σε μία διετία στην ΕΕ λόγω του outsourcing - Κερδισμένοι και χαμένοι

H εξωτερική ανάθεση (outsourcing) προκαλεί σημαντικές απώλειες σε θέσεις εργασίας και ως εκ τούτου μεγάλες ανισότητες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ - Πώς βγήκαν μπροστά Ιρλανδία, Τσεχία και Ισπανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αγρότες: Αποφασίζουν σήμερα την τακτική τους για το ραντεβού με τον Μητσοτάκη
Τι αποφασίζουν 10.01.26

Τα βλέμματα στη Νίκαια: Σήμερα οι κρίσιμες αποφάσεις για τη «γραμμή» διαλόγου και το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Οι αγρότες αποφασίζουν σήμερα τις «κόκκινες γραμμές» για τη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Βάση διαλόγου» οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχειας των κινητοποιήσεων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία
Κόσμος 10.01.26

Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση

Σύνταξη
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Εν καιρώ κρίσης 10.01.26

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

