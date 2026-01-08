newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
08.01.2026 | 10:04
Τεράστιο μποτιλιάρισμο στον Κηφισό μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
Ποιοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη στα 58,5 έτη το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 08 Ιανουαρίου 2026 | 06:03

Ποιοι μπορούν να βγουν στη σύνταξη στα 58,5 έτη το 2026

Οι προϋποθέσεις για σύνταξη που αφορά μητέρες ανηλίκων, γονείς που υπηρετούν στο Δημόσιο και εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) το 2026

Ηλίας Γεωργάκης
Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων και για το 2026 προβλέπουν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, την ίδια ώρα που χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των μεταβατικών ορίων συνταξιοδότησης και να πάρουν σύνταξη πριν από τα 62.

Πρόκειται για τρεις βασικές κατηγορίες που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν το 2026, αξιοποιώντας τα μεταβατικά όρια ηλικίας: οι μητέρες ανηλίκων, οι γονείς που υπηρετούν στο Δημόσιο και οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Το καθεστώς των μεταβατικών ορίων ηλικίας θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 2030, οπότε και θα εφαρμόζονται πλέον τα γενικά όρια συνταξιοδότησης, δηλαδή:

• 67 έτη για πλήρη σύνταξη

• 62 έτη για μειωμένη

Διευκρινίζεται ότι η έξοδος για πρόωρη σύνταξη πριν από τα 62 αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, ασφαλισμένους και δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι θα έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης.

Επισημαίνεται ότι για πολλούς ασφαλισμένους ο μηχανισμός των ορίων ηλικίας λειτουργεί με τέτοιον τρόπο που τους επιτρέπει να παίρνουν πλήρη σύνταξη και πριν από τα 62, χωρίς να έχουν την ποινή μείωσης κατά 30% στην εθνική σύνταξη.

Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, περισσότεροι από 140.000 παλαιοί ασφαλισμένοι αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν το 2026, με τα όρια ηλικίας για την έξοδό τους στη σύνταξη να διαμορφώνονται από 58,5 ετών ως 61,6 ετών για όσους έχουν κατοχυρωμένα ηλικιακά δικαιώματα πριν από το 2018. Ειδικότερα για το τρέχον έτος (2026) την πόρτα της συνταξιοδότησης ανοίγουν οι παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:

Δημόσιο

Από το Δημόσιο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2026 οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

• Ολοι οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο εφόσον συμπληρώνουν την 35ετία μετά το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης.

• Υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 ή και στα 62 εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία ως το 2021.

• Υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και ως το 2021 είχαν 36 έτη ασφάλισης και κλεισμένο το 58ο έτος, αποχωρούν οποτεδήποτε καθώς έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας που είναι 61,6 έτη.

• Υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2012 και 37 έτη συνολικά ως το 2021 (μαζί με εξαγορές πλασματικού χρόνου) με συμπληρωμένο το 59ο έτος της ηλικίας τους ως το 2021, έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα για σύνταξη στα 61,6 έτη.

• Υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 και 37 έτη συνολικά ως το 2020 αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας τα 60,3 έτη.

• Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη μεταξύ των ετών 1983-1992, οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία ως το 2012 με ανήλικο τέκνο, συνταξιοδοτούνται για πλήρη σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ετών ως 62,6 ετών εφόσον συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 50 ως 55 ετών το 2017, το 2018 και το 2019. Τα ίδια όρια ηλικίας με τους γονείς ανηλίκων ισχύουν για γονείς με τρία παιδιά.

Πρώην ΙΚΑ

Από τους μισθωτούς που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ την έξοδο για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) το 2026 κλειδώνουν οι εξής κατηγορίες:

• Μητέρες γεννημένες το 1965 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011 μπορούν να βγουν στη σύνταξη το 2026 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

• Μητέρες γεννημένες το 1966 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2011 μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 60,2 ετών που τη συμπληρώνουν τον Φεβρουάριο του 2027.

• Μητέρες γεννημένες το 1967 που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ πριν από το 1993 και είχαν ανήλικο τέκνο με 5.500 ένσημα το 2010 μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη το 2026 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

• Γυναίκες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 συνταξιοδοτούνται για μειωμένη σύνταξη στο 61ο έτος, ενώ όσες έκλεισαν τα 55 από το 2019 και μετά βγαίνουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη.

• Ανδρες και γυναίκες που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012. Με αυτά τα ένσημα κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη στα 62.

Προσοχή: αμετάβλητα είναι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Με 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 7.500 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα (ΒΑΕ), συνταξιοδοτούνται στα 60 για μειωμένη σύνταξη και στα 62 για πλήρη. Με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται στα 62 για πλήρη σύνταξη.

Ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών

• Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι πριν από το 1982 σε όλα τα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου) που συμπλήρωσαν 35ετία ως και το 2021 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας 61,6 ετών. Αν η 35ετία συμπληρωθεί μετά το 2022, το όριο ηλικίας ανεβαίνει στα 62 και απαιτούνται 40 έτη για τη συνταξιοδότηση.

• Μητέρες που είχαν συμπληρώσει 25ετία ως το 2011 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ό ή το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν οποτεδήποτε για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών. Για τις ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τα 50 μετά το 2017 τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν στα 60,2, στα 61,3 κ.ο.κ.

• Μητέρες που είχαν το 2012 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 61 ετών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: January effect με τραπεζική σφραγίδα – Η «υποσχετική» του 1 δισ. δολαρίων

Χρηματιστήριο Αθηνών: January effect με τραπεζική σφραγίδα – Η «υποσχετική» του 1 δισ. δολαρίων

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Eurostat: Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις – Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 08.01.26

Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις - Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών - Ανησυχητικά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb
Αυστηρές προδιαγραφές 08.01.26

Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb

Αν μεταβιβαστεί ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τότε μετατρέπεται σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι – Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι
Οικονομία 08.01.26

Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι – Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι

Η διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα, ώστε να φαίνεται η διαφορά από το χωράφι στο ράφι, σκοντάφτει σε πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα, υποστηρίζουν οι λιανέμποροι. Αντίθετη και η Eurocommerce.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Τι λέει ο δικηγόρος του 08.01.26

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν κακιά στιγμή» - Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα»

Σύνταξη
«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola
Ποδόσφαιρο 08.01.26

«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά από την «A Bola» παρότι η Μπενφίκα ηττήθηκε από την Μπράγκα με 3-1 εντός έδρας και αποκλείστηκε από το Σούπερ Καπ.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 08.01.26

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113 – Φοβερή εμφάνιση από τον Κάρι (31π.), δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια η εξαιρετική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο (34π.)

Σύνταξη
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026
English edition 08.01.26

Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026

Greek tax authorities plan a new wave of property auctions, including villas and high-end homes in sought-after areas, as overdue tax debts climb to record levels and enforcement measures intensify.

Σύνταξη
Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία
Πόλο 08.01.26

Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία

Κοινή προετοιμασία με την Εθνική Ιταλίας θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες η Εθνική πόλο των Γυναικών ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Μαδέιρα στην Πορτογαλίας.

Σύνταξη
Eurostat: Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις – Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 08.01.26

Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις - Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών - Ανησυχητικά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι

Τι συζήτησαν στο Κολωνάκι o Χάρης Δούκας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κώστας Ζαχαριάδης μετά τον αγιασμό των υδάτων στη Δεξαμενή - Οι διεργασίες στην Kεντροαριστερά και οι συζητήσεις για Τσίπρα και Καρυστιανού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
