Φαντάζεστε μια τυπική Τετάρτη όπου η πρωινή μετακίνηση δεν θα σας απασχολεί, η ώρα αιχμής θα έχει παρέλθει και το ξυπνητήρι σας θα μαζεύει σκόνη; Δεν είστε ο μόνος.

Ένα πράγμα που σχεδόν ολόκληρο το εργατικό δυναμικό στις χώρες της Δύσης έχει κοινό, είναι η επιθυμία για… σύνταξη!

Ενώ αναμφίβολα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, που μόνο στο άκουσμα της λέξης «σύνταξη» τρέχουν να κρυφτούν, όπως ο Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος επιτέλους συνταξιοδοτείται σε ηλικία 95 ετών, η πλειοψηφία ανυπομονεί για την ημέρα που θα μπορεί να χαλαρώσει και να απολαύσει τους καρπούς της εργασίας της.

Η μέση ηλικία συνταξιοδότησης στην Ευρώπη δεν είναι ενιαία, καθώς διαφέρει ανά χώρα, αλλά τείνει να αυξάνεται. Τα τελευταία χρόνια η μέση νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης είναι κατά μέσο όρο περίπου 64,3 έτη στα ευρωπαϊκά κράτη, ενώ στις στις ΗΠΑ είναι τα 65 έτη.

Με τις παραπάνω ηλικίες δεν συμφωνούν όλοι… Το θέμα ωστόσο, δεν είναι πότε οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι πρέπει να βγουν στην σύνταξη, αλλά πότε μπορούν να το κάνουν.

Η Gen Z θέλει σύνταξη στα 50 της, όχι στα 60 της

Από γενιά σε γενιά, οι προτιμήσεις σχετικά με το πότε είναι η ιδανική ηλικία για να βγει κάποιος στη σύνταξη, διαφέρουν.

Η αμερικανική Gen Z έχει θέσει ως στόχο μια μικρότερη ηλικία συνταξιοδότησης, σύμφωνα με έκθεση του Manulife John Hancock που δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες.

Η Γενιά Ζ πιστεύει ότι η ιδανική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 59 έτη, πολύ χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες γενεαλογικές ομάδες.

Η πρόωρη συνταξιοδότηση μπορεί να μην αποτελεί επιλογή για τις νεότερες γενιές

Οι Millennials πιστεύουν ότι τα 61 έτη είναι η ιδανική ηλικία, η Γενιά Χ στοχεύει τα 64 έτη για τη συνταξιοδότηση και οι baby boomers λένε ότι η ιδανική ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 67 έτη, σύμφωνα με την έκθεση.

Μια μελέτη του 2025 από το Pew Research Center διαπίστωσε ότι σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών, η ιδανική ηλικία για συνταξιοδότηση είναι περίπου τα 58 έτη, με ένα εύρος μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του ’50 και των αρχών της δεκαετίας του ’60.

Άλλο τι θέλουν και άλλο τι πιστεύουν τελικά ότι θα γίνει

«Η έρευνά μας την τελευταία δεκαετία δείχνει ότι οι Αμερικανοί συνεχίζουν να αισθάνονται την πίεση του αυξανόμενου κόστους και των ανταγωνιστικών οικονομικών προτεραιοτήτων, γεγονός που έχει επηρεάσει την εμπιστοσύνη τους στον συνταξιοδοτικό τους σχεδιασμό», δήλωσε ο Wayne Park, Διευθύνων Σύμβουλος της Manulife John Hancock, στο Fortune.

Το παραπάνω ισχύει και για τους ευρωπαίους εργαζόμενους.

Η μελέτη δείχνει ότι ενώ η Γενιά Ζ μπορεί να θέλει να συνταξιοδοτηθεί στα 50 της, κατανοεί όμως ότι αυτό μπορεί να μην συμβεί.

Η έκθεση δείχνει ότι η Γενιά Ζ αναμένει να συνταξιοδοτηθεί οκτώ χρόνια αργότερα από ό,τι θα ήλπιζε, στην ηλικία των 67 ετών, ενώ οι millennials, η Γενιά Χ και οι baby boomers αναμένουν όλοι τα 69 ως ηλικία συνταξιοδότησης.

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι φοβούνται ότι δεν θα έχουν επαρκή συνταξιοδότηση

Με τις τωρινές συνθήκες… φαντάζει πολύ δύσκολη η συνταξιοδότηση.

Σχεδόν οι μισοί (47%) Ευρωπαίοι φοβούνται ότι δεν θα μπορούν να διατηρήσουν έναν άνετο τρόπο ζωής κατά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με έρευνα της Kearney (συμβουλευτική εταιρεία), η οποία επισημαίνει ένα «κρίσιμο κενό» στον οικονομικό προγραμματισμό για τα τελευταία χρόνια της ζωής.

Επιπλέον, σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των ερωτηθέντων σε όλη την Ευρώπη δεν ήταν σε θέση να προβλέψει πώς θα είναι το εισόδημα ή ο τρόπος ζωής τους μετά τη συνταξιοδότηση.

Η έρευνα έδειξε ότι, για πολλούς Ευρωπαίους, η συνταξιοδότηση δεν σημαίνει πλέον επιβράδυνση του ρυθμού ζωής, με σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) των ατόμων ηλικίας 60 έως 75 ετών να ανησυχούν ότι δεν θα μπορούν να διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο διαβίωσής τους, ενώ οι περισσότεροι χρειάζονται τουλάχιστον το 67% του τρέχοντος εισοδήματός τους για να αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς.

Αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά των αποταμιευτών, καθώς το 41% των Ευρωπαίων αναμένουν πλέον να συνεχίσουν να εργάζονται μετά την ηλικία συνταξιοδότησης.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Roberto Freddi, συνεργάτης της Kearney και επικεφαλής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, δήλωσε: «Είμαστε μάρτυρες μιας κρίσης εμπιστοσύνης στον προγραμματισμό της συνταξιοδότησης σε όλη την Ευρώπη.

«Πολλοί millennials και Gen Z έχουν μεγαλώσει σε περιόδους οικονομικής αστάθειας και οι συμβατικές οδοί προς την οικονομική ασφάλεια, όπως η ιδιοκτησία σπιτιού ή οι σταθερές συντάξεις, δυστυχώς τώρα φαίνονται απρόσιτες.

Γιατί οι Αμερικανοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα

Οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της ηλικίας συνταξιοδότησης που επιθυμούν και του πότε πραγματικά το κάνουν για διάφορους λόγους.

Το πρώτο είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αποταμιεύουν αρκετά. Μια έκθεση του Οκτωβρίου από την εταιρεία σχεδιασμού συνταξιοδότησης TIAA δείχνει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των Αμερικανών λένε ότι το όνειρο της συνταξιοδότησης μεταξύ των τυπικών ηλικιών των 65 και 70 ετών είναι «ανέφικτο», με πολλούς να σχεδιάζουν να εργαστούν μέχρι να μην μπορούν πλέον σωματικά.

Η μελέτη της TIAA δείχνει ότι το 20% των Αμερικανών δεν αποταμιεύουν αρκετά για τη συνταξιοδότηση. Και μια άλλη πρόσφατη έκθεση της TD Bank δείχνει ότι το ένα τρίτο των Αμερικανών δεν βάζουν στην άκρη χρήματα για τη συνταξιοδότηση.

Εν τω μεταξύ, ζούμε σε μια οικονομία που χαρακτηρίζεται από πληθωρισμό, χρέος και αυξημένα έξοδα.

Οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% μόνο από το 2020, οι τιμές των ειδών παντοπωλείου αναμένεται να εκτοξευθούν από 50% έως 100% και οι μισθοί εξακολουθούν να μην μπορούν να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό. Ακόμη και όσοι έχουν εξαψήφιο εισόδημα αισθάνονται την πίεση και μειώνουν τα έξοδα για να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο κόστος αλλού.