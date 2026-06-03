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Γερμανία: Στα «σχοινιά» ο Μερτς, μετά την αποτυχία του Βερολίνου να πάρει μια θέση στο ΣA του ΟΗΕ
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 23:10

Γερμανία: Στα «σχοινιά» ο Μερτς, μετά την αποτυχία του Βερολίνου να πάρει μια θέση στο ΣA του ΟΗΕ

Πολλές αντιδράσεις και κριτική προς τον Φρίντριχ Μερτς έχει προκαλέσει στη Γερμανία η αποτυχία της χώρας να πάρει μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι έχει θέσει τη χώρα στο διεθνές περιθώριο.

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Αντιμέτωπος με σφοδρή κριτική είναι ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καθώς η χώρα δεν κατόρθωσε να λάβει επαρκείς ψήφους στον ΟΗΕ ώστε να καταλάβει μια θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό συνέβη πρώτη φορά για το Βερολίνο.

Η κριτική είναι ιδιαίτερα σκληρή, καθώς ο Γερμανός καγκελάριος δείχνει να αγωνίζεται ανεπιτυχώς να δώσει λύσεις σε πολλούς τομείς, ενώ είχε υποσχεθεί γρήγορη και πλήρη ανάταξη της Γερμανίας και της οικονομίας της. Ωστόσο, η στάση του στο Μεσανατολικό κρίθηκε προβληματική για πολλά κόμματα στη χώρα. Πλέον είναι ο πιο αντιδημοφιλής πολιτικός στη χώρα.

Συγχαρητήρια σε Αυστρία και Πορτογαλία

Ο Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη την Αυστρία και την Πορτογαλία για την εκλογή τους ως μη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και διαβεβαίωσε ότι η Γερμανία,  παρά την αποτυχία της να εκλεγεί, «παραμένει πυλώνας του πολυμερούς συστήματος».

«Τα συγχαρητήριά μου στα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ειδικά στην Πορτογαλία και στην Αυστρία. Η Γερμανία παραμένει αξιόπιστος πυλώνας του πολυμερούς συστήματος – με αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα», έγραψε στο Χ. Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον ΟΗΕ δεν αλλάζουν με αυτό το αποτέλεσμα». Και ευχαρίστησε όλους όσοι ενεπλάκησαν στην προώθηση της γερμανικής υποψηφιότητας, «με μεγάλη προσήλωση και εξειδίκευση».

«Σπαταλήθηκε η εμπιστοσύνη της χώρας

Η αρχηγός των Πρασίνων Φραντσίσκα Μπράντνερ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα αποτυχία του Μερτς και του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντερφουλ

Αλλά, είπε, το αποτέλεσμα «δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν. Η Γερμανία έχει τους τελευταίους μήνες σπαταλήσει μεγάλο μέρος της εμπιστοσύνης της στη διεθνή σκηνή».

Ο Φρίντριχ Μερτς

REUTERS/Nadja Wohlleben

«Αυτή η ντροπιαστική ήττα για τη Γερμανία βαρύνει τον καγκελάριο Μερτς και τον υπουργό Εξωτερικών Βάντεφουλ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκανε πολύ λίγα για να υποστηρίξει αυτήν την υποψηφιότητα με σύγχρονες ιδέες», δήλωσε η ειδικός σε θέματα άμυνας από τους Πράσινους, Αγκνιέσκα Μπρούγκερ. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση Μερτς δεν κατάφερε να δημιουργήσει αρκετά ισχυρό διεθνές προφίλ, ιδίως σε θέματα σχετικά με την προστασία του κλίματος, τη διατήρηση της βασιζόμενης σε κανόνες τάξης και την αναπτυξιακή συνεργασία, της οποίας η χρηματοδότηση, όπως είπε, έχει μειωθεί δραστικά.

«Ο συνασπισμός σπατάλησε έτσι τη φήμη και την ευθύνη της Γερμανίας στον κόσμο. Πολλά κράτη στη Νότια Αμερική και την Αφρική έχουν επίσης λάβει υπόψη την αδιαφορία και τις αλαζονικές δηλώσεις του καγκελάριου Μερτς και αυτό σίγουρα δεν βοήθησε την υποψηφιότητά του», πρόσθεσε ανέφερε η κυρία Μπρούγκερ.

Αποτέλεσμα της «σιωπής»

Η αρχηγός του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke), Ινές Σβέρντερ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ήττα του αποκαλούμενου και καγκελάριου των Εξωτερικών, Φρίντριχ Μερτς». Είπε ότι ευθύνεται η «σιωπή της Γερμανίας στις κρίσιμες συγκρούσεις και στην αποτυχία της να καταδικάσει σαφώς τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου». Σαφής αναφορά στην αμηχανία του Φρίντριχ Μερτς να καταδικάσει ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ή στο Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με την Ινές Σβέρντερ, ως εκ τούτου «η Γερμανία δεν έχει θέση στο ανώτατο όργανο» του διεθνούς δικαίου.

«Αμηχανία»

Η επικεφαλής της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ, τόνισε ότι με την παρούσα κυβέρνηση «η μία αμηχανία διαδέχεται την άλλη». Ενώ ο Φρίντριχ Μερτς «ήθελε στην αρχή της θητείας του να επαναφέρει τη χώρα μας στη διεθνή σκηνή, η Γερμανία παραμένει τώρα χωρίς έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Πυρά εκ των έσω

Αλλά οι επικρίσεις ήρθαν και από τους Σοσιαλδημοκράτες, κυβερνητικούς εταίρους του Χριστιανοδημοκράτη Μερτς. Ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει πιεστεί, και λόγω των προβλημάτων της οικονομίας, σε βαθμό κάποιοι να μιλούν για κίνδυνο να πέσει η κυβέρνηση. Η αποτυχία αυτή ήταν ακόμη ένα πλήγμα.

«Η αποτυχία εκλογής δεν ήταν ατύχημα, αλλά προειδοποιητικό σήμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Άντις Αχμέτοβιτς. Μίλησε για «αισθητή οπισθοδρόμηση» στην εξωτερική πολιτική της χώρας. «Οι εκλογικές αναμετρήσεις είναι κι αυτές ένα μέτρο του πώς γίνεται αντιληπτή διεθνώς η χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά. Και τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια η Γερμανία έχει δώσει συγκεχυμένα μηνύματα: «Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι ο θεματοφύλακας της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, δεν μπορεί να εφαρμόζει άλλα μέτρα και σταθμά στο διεθνές δίκαιο», ανέφερε. Επίσης, η βουλευτής του SPD Ίζαμπελ Καντεμαρτόρι συνέδεσε την αποτυχία εκλογής της Γερμανίας με την πολιτική της κυβέρνησης έναντι του Ισραήλ και τη δήλωση του κ. Μερτς περί Ισραήλ «το οποίο κάνει τη βρώμικη δουλειά για όλους μας».

«Η διεθνής αξιοπιστία της Γερμανίας έχει πληγεί μαζικά ως αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής της “βρώμικης δουλειάς”. Αντί να απειλεί να αποσύρει τις οικονομικές συνεισφορές στον ΟΗΕ με νεύρα ή να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις καταστροφικές και ανήθικες πολιτικές του Νετανιάχου και του Τραμπ, η γερμανική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να επιστρέψει σε μια αξιόπιστη δέσμευση στο διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του SPD για θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας Σαναέ Αμπντί δήλωσε στο Spiegel ότι η σημερινή απόφαση «πρέπει να μας ωθήσει και να μας δείξει ότι όποιος θέλει να αναλάβει διεθνή ευθύνη πρέπει να είναι και προετοιμασμένος να επενδύσει σε τομείς που οικοδομούν εμπιστοσύνη και υποστηρίζουν συνεργασίες».

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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