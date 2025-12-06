Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Τη δέσμευση της Γερμανίας στο εβραϊκό κράτος επιβεβαίωσε ο Φρίντριχ Μερτς κατά την άφιξή του στο Ισραήλ, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του ως καγκελάριος της Γερμανίας.

«Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ», είπε συναντώντας τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ. «Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε σε πιο δύσκολους και πιο περίπλοκους καιρούς», πρόσθεσε.

«Ξέρετε ότι η Γερμανία στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ, ειδικά μετά τη φρικτή επίθεση που διέπραξε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, καταφέραμε να εμβαθύνουμε και να εντείνουμε περαιτέρω τη φιλία μας και γνωρίζετε ότι θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Εξακολουθούμε να θεωρούμε αυτή τη φιλία ένα θαύμα», επισήμανε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «οι στρατιωτικές ενέργειες και οι ενέργειες της κυβέρνησης μας έφεραν αντιμέτωπους με ένα δίλημμα. Έπρεπε να αντιδράσουμε σε αυτό, αλλά να είστε σίγουροι ότι εξακολουθούμε να είμαστε στο πλευρό σας».

Η δήλωση αυτή ήταν σαφής αναφορά στον προσωρινό περιορισμό των παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ, λόγω των βιαιοτήτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Είπε στη συνέχεια ότι «το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα και έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ στο δικαίωμά του να υπάρχει και σας υποστηρίζουμε στις προσπάθειές σας».

Υπέρ της λύσης δύο κρατών

Ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε και στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα.

«Θα σας βοηθήσουμε καθώς η ειρήνη και οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε μια επόμενη φάση. Ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις η Χαμάς καταθέσει όλα τα όπλα της, ο πόλεμος θα τελειώσει και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε το μέλλον», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, το Βερολίνο ελπίζει επίσης «ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς μια θετική κατεύθυνση».

Ο Φρίντριχ Μερτς επισήμανε ότι η Γερμανία βλέπει τη λύση των δύο κρατών ως «σημαντικό παράγοντα για την καλή συνύπαρξη μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, και του ισραηλινού λαού, του παλαιστινιακού λαού και του αραβικού κόσμου, ώστε να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά, με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ εξέφρασε την ελπίδα ότι το σχέδιο για τη Γάζα θα σημάνει έναν νέο ορίζοντα για τους πολίτες της Γάζας και του Ισραήλ, καθώς και για τα γειτονικά αραβικά κράτη.

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ είπε επίσης ότι η Γερμανία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του συστήματος πυραυλικής άμυνας Arrow 3 στη Γερμανία, «για την υπεράσπιση της Γερμανίας και της Ευρώπης, προϊόντα κατασκευασμένα στο Ισραήλ, είναι κάτι πολύ μοναδικό και συγκινητικό και σημαντικό», δήλωσε.

80 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα

Ο Φρίντριχ Μερτς έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών στο Γραφείο του προέδρου στην Ιερουσαλήμ: «Η φιλία μεταξύ Γερμανίας και Ισραήλ είναι ένας σπουδαίος θησαυρός» και, οκτώ δεκαετίες μετά το Ολοκαύτωμα, υπογράμμισε, παραμένει «ευθύνη μας να ενισχύσουμε τον δεσμό μεταξύ των χωρών μας από γενιά σε γενιά».

«Είναι βαθιά μου πεποίθηση ότι είμαι έτοιμος να κάνω το καθήκον μου στην εκπλήρωση αυτής της ευθύνης μαζί σας», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι είναι «βαθιά ευγνώμων» για τους στενούς δεσμούς με τον πρόεδρο Χέρτζογκ.