Η Γερμανία θα συμμετάσχει από κοινού με την Ιορδανία σε νέα από αέρος παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ζήτησε εκ νέου από την κυβέρνηση του Ισραήλ να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης.

«Θέλουμε να τερματίσουμε το συντομότερο δυνατό την ανθρωπιστικού χαρακτήρα οδύνη του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα», δήλωσε ο Μερτς μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ομοσπονδιακού συμβουλίου ασφαλείας και κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση «να κάνει περισσότερα» για τον κόσμο που υποφέρει.

«Το Ισραήλ πρέπει να βελτιώσει άμεσα την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε.

«Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει τώρα. Ταυτόχρονα, έχουμε επίγνωση ότι πρόκειται μόνο για μια μικρή βοήθεια», πρόσθεσε ο Μερτς αναφερόμενος στην αερογέφυρα και υπογράμμισε ότι το Βερολίνο θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

«Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα κανάλια επικοινωνίας, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς. Η Χαμάς πρέπει επίσης να απελευθερώσει επιτέλους όλους τους ομήρους που απήγαγε κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ανάμεσά τους βρίσκονται και Γερμανοί πολίτες και για την γερμανική κυβέρνηση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σκληρή και απάνθρωπη τρομοκρατία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 πυροδότησε τις μάχες στη Γάζα», είπε χαρακτηριστικά ο Φρίντριχ Μερτς και ανέδειξε την ανάγκη «να δοθεί στους ανθρώπους της περιοχής η ευκαιρία να ζήσουν μαζί, σε καθεστώς ειρήνης και ελευθερίας», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «σε αυτό θα πρέπει να συμβάλει και το Ισραήλ».

Ο καγκελάριος ζήτησε αφενός να μην υπάρξουν νέες απελάσεις από τη Λωρίδα της Γάζας και αφετέρου να τερματιστεί η πολιτική εποικισμού στη Δυτική Όχθη.

Σημείωσε μάλιστα ότι θα έχει ήδη απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στην περιοχή.

Επίσης, η γερμανική κυβέρνηση δεν εξετάζει προς το παρόν το ενδεχόμενο αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, ξεκαθάρισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Αυτό δεν είναι το πρώτο, αλλά ένα ενδεχομένως από τα τελευταία βήματα» στην πορεία προς μία λύση δύο κρατών. Θα προσαρμόζουμε πάντα τα μέτρα μας στις τρέχουσες εξελίξεις», δήλωσε ο καγκελάριος μετά την συνεδρίαση του ομοσπονδιακού συμβουλίου ασφαλείας, το οποίο αποφάσισε την συμμετοχή της Γερμανίας σε νέα «αερογέφυρα» για την από κοινού με την Ιορδανία παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ παρουσίασε ένα σχέδιο για ειρήνη στη Γάζα σε συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Δευτέρα, το οποίο αποσκοπεί στην άμεση παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή, καθώς και στην χαρτογράφηση μιας πορείας προς μια λύση δύο κρατών.

