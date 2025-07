Η ΕΕ εξετάζει την αναστολή της πρόσβασης του Ισραήλ σε ερευνητικό πρόγραμμα λόγω του πολέμου στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής της πρόσβασης του Ισραήλ στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon» της ΕΕ, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με αρκετές πηγές της ΕΕ που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι Επίτροποι της ΕΕ συνεδριάζουν στις 28 Ιουλίου για να συζητήσουν το μέτρο αυτό, ως απάντηση στην αποτυχία του Ισραήλ να εφαρμόσει τη συμφωνία που είχε διαπραγματευτεί για τη «ουσιαστική» βελτίωση της πρόσβασης των Παλαιστινίων στη Γάζα σε τρόφιμα και ιατρικά εφόδια.

«Η μερική αναστολή του προγράμματος Horizon θα συζητηθεί σήμερα στο Σώμα των Επιτρόπων», επιβεβαίωσε υψηλόβαθμη πηγή της ΕΕ στο Euronews.

Μέχρι πρόσφατα, οι Επίτροποι της ΕΕ αρνούνταν να υποστηρίξουν οποιαδήποτε ενέργεια κατά του Ισραήλ.

Εάν εγκριθεί από την Επιτροπή, η πρόταση θα συζητηθεί και ενδεχομένως θα τεθεί σε ψηφοφορία από τα κράτη μέλη ήδη από την Τρίτη, όταν θα συνεδριάσουν οι πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Η αναστολή της συμμετοχής του Ισραήλ στο πρόγραμμα «Horizon» ήταν μία από τις δέκα επιλογές που παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη μετά από έκθεση που επιβεβαίωνε ότι το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές δίκαιο λόγω της δεινής κατάστασης των αμάχων στα παλαιστινιακά εδάφη.

Η μερική αναστολή του προγράμματος «Horizon» δεν απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη και από τα 27 κράτη μέλη, ενώ χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθούν να είναι απίθανο να υποστηρίξουν τη λήψη μέτρων κατά του Ισραήλ.

Πρόκειται για πρόταση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη «να αναστείλουν εν μέρει τη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στο πρόγραμμα Horizon Europe της ΕΕ», επιβεβαίωσε η πηγή.

«Είναι σαφές ότι η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες στη Γάζα εξακολουθεί να είναι τραγική και, παρόλο που φτάνει περισσότερη βοήθεια, η διανομή της είναι θανατηφόρα», ανέφερε η πηγή.

