Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις αμερικανικές επιθέσεις κοντά στο ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς να ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις.

Σε ανακοίνωσή του για τις αμερικανικές επιθέσεις, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι με τις «επιθετικές ενέργειές» τους το τελευταίο 48ωρο στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, όπου βρίσκεται το Μπαντάρ Αμπάς, συνεχίζουν τις παραβιάσεις τις συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα τις «επαναλαμβανόμενες πράξεις θαλάσσιας πειρατείας ενάντια σε ιρανικά εμπορικά πλοία». Η Τεχεράνη δηλώνει ότι «δεν θα διστάσει να αμυνθεί» και προειδοποιεί ότι «δεν θα αφήσει καμιά μοχθηρή ενέργεια χωρίς ανταπόδοση».

Ανώτερος εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων προειδοποίησε, εξάλλου ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα αντιμετωπίσει «βαρύτερα» και «ισχυρότερα» αντίποινα. «Εάν η περιοχή εισέλθει σε έναν ακόμη γύρο πολέμου, η απάντηση του Ιράν θα επεκταθεί πέρα από τα περιφερειακά σύνορα και θα είναι πολύ πιο βαριά και ισχυρότερη», δήλωσε ο Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Τραμπ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί σήμερα στον Λευκό Οίκο έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, το οποίο αναμένεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωνε το Σάββατο ότι είναι «κοντά» η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όμως οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών φρενάρουν την πρόοδο για την οποία μίλαγαν κι οι δυο πλευρές.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έπληξε «εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και σκάφη που προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες» στο νότιο Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης–ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν–έκαναν γνωστό ότι κατέρριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα κι ότι άνοιξαν πυρ εναντίον άλλων αεροσκαφών που αποπειράθηκαν να παρεισφρήσουν στον ιρανικό εναέριο χώρο, χωρίς να διευκρινίσουν πότε ακριβώς.

Στο μεταξύ, «διαρροές» σε αμερικανικά ΜΜΕ , ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επαναλάβουν την λεγόμενη «επιχείρηση Ελευθερία» για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μια επιχείρηση που «ανεστάλη» λίγες ώρες αφότου ξεκίνησε.

Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή στον Λίβανο – Τουλάχιστον 31 νεκροί, ανάμεσά τους 4 παιδιά

Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, πέρα και από την γραμμή κατοχής που έχει επιβάλλει στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα σειρά πληγμάτων χθες, σκοτώνοντας δεκάδες πολίτες. Συνολικά 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Οι δεκατέσσερις από αυτούς σκοτώθηκαν στην Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωνε ταυτόχρονα πως διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, πολύ πέρα από την «κίτρινη γραμμή». «Θα εντείνουμε τη δράση μας στον Λίβανο», επανέλαβε χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τη 17η Απριλίου.