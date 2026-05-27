Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη κοντράρονται στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος
Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη, πράξη πρώτη στους τελικούς του πρωταθλήματος (27/5, 19:30).
Στη «μάχη» των τελικών των playoffs του πρωταθλήματος ρίχνεται η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, την Τετάρτη (27/5).
Συγκεκριμένα, στις 19:30 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τον ΝΟ Βουλιαγμένης, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον πρώτο τελικό των playoffs της Water Polo League, με στόχο το πρώτο από τα τρία βήματα, για την κατάκτηση του τίτλου.
«Είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τον τίτλο»
Γιώργος Ντόσκας: «Αρχίζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Είμαστε προετοιμασμένοι για πολύ δύσκολα παιχνίδια, απέναντι στην Βουλιαγμένη, όμως είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε τον τίτλο. Με την ευκαιρία, εκ μέρους της ομάδας πόλο Γυναικών, συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση της Euroleague».
