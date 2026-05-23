Οι «Ολυμπιακοί των ντοπαρισμένων» ξεκινούν στο Λας Βέγκας

Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο παγκόσμιος αθλητισμός στηρίχθηκε σε μια βασική αρχή: ότι οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται μέσα σε κοινά όρια, χωρίς τεχνητή ενίσχυση των δυνατοτήτων τους. Από αυτό το αξίωμα γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η WADA, οι έλεγχοι ντόπινγκ και συνολικά η ιδέα του «καθαρού» ανταγωνισμού.

Όμως στο Λας Βέγκας, την πόλη που συχνά μετατρεπόταν σε σκηνή υπερβολής και πρόκλησης, ξεκινά τώρα ένα γεγονός που αμφισβητεί ευθέως ολόκληρη αυτή τη φιλοσοφία. Οι Enhanced Games, ήδη γνωστοί παγκοσμίως ως «Ολυμπιακοί του ντόπινγκ», φιλοδοξούν να γίνουν κάτι πολύ περισσότερο από μια ακραία αθλητική διοργάνωση. Θέλουν να μετατραπούν σε ένα νέο μοντέλο για το μέλλον του αθλητισμού – ή, για πολλούς, σε μια δυστοπία που απειλεί να διαλύσει κάθε έννοια ορίων και ηθικής στον ανταγωνισμό.

Στους αγώνες αυτούς, οι αθλητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σχεδόν κάθε είδους απαγορευμένη ουσία υπό ιατρική παρακολούθηση. Τεστοστερόνη, αναβολικά στεροειδή, EPO, αυξητικές ορμόνες, πεπτίδια και διεγερτικά αποτελούν κομμάτι της «εργαλειοθήκης» των συμμετεχόντων, με μοναδικές εξαιρέσεις ουσίες όπως η κοκαΐνη και η ηρωίνη.

Ο ιδρυτής της διοργάνωσης, ο Αυστραλός επιχειρηματίας Aron Ping D’Souza, παρουσιάζει τους Enhanced Games ως «το νέο ολυμπιακό μοντέλο του 21ου αιώνα». Υποστηρίζει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να σταματήσει να φοβάται την τεχνολογική και βιολογική ενίσχυση του σώματος και να αποδεχθεί ότι η εξέλιξη του ανθρώπου περνά μέσα από την υπέρβαση των φυσικών περιορισμών.

Το εγχείρημα έχει ήδη προκαλέσει τεράστια παγκόσμια συζήτηση, καθώς πίσω του βρίσκονται ισχυροί χρηματοδότες από τον κόσμο της Silicon Valley, των κρυπτονομισμάτων και του αμερικανικού τραμπισμού. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο Peter Thiel, συνιδρυτής της PayPal και στενός πολιτικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μέσω του επενδυτικού fund 1789 Capital.

Για πολλούς αναλυτές, οι Enhanced Games αποτελούν την πιο ακραία έκφραση του σύγχρονου transhumanism: της ιδεολογίας που θεωρεί ότι η τεχνολογία και η βιοϊατρική μπορούν να μεταμορφώσουν τον άνθρωπο σε κάτι ανώτερο από τη φυσική του κατάσταση. Στόχος δεν είναι απλώς η βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, αλλά η δημιουργία μιας νέας αγοράς «ενισχυμένων ανθρώπων», όπου οι ουσίες και οι βιοτεχνολογίες που δοκιμάζονται στους αθλητές θα μπορούσαν αργότερα να πωλούνται μαζικά στο κοινό.

Οι διοργανωτές υπόσχονται επιδόσεις που θα μοιάζουν εξωπραγματικές. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι θα καταρριφθούν παγκόσμια ρεκόρ στην κολύμβηση, τον στίβο και την άρση βαρών – ακόμη και το θρυλικό 9.58 του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μέτρα.

Αυτές οι επιδόσεις όμως δεν θα αναγνωριστούν ποτέ επίσημα από τις διεθνείς ομοσπονδίες ή τη WADA, η οποία έχει ήδη χαρακτηρίσει τη διοργάνωση «επικίνδυνη και ανεύθυνη». Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, μέσω του Σεμπάστιαν Κόου, έκανε λόγο για «ένα σχέδιο που προδίδει το πνεύμα του αθλητισμού».

Παρά τις αντιδράσεις, αρκετοί γνωστοί αθλητές αποφάσισαν να συμμετάσχουν, δελεασμένοι τόσο από τα τεράστια χρηματικά έπαθλα όσο και από τη δημοσιότητα. Κάθε αγώνισμα προσφέρει συνολικό prize pool 500.000 δολαρίων, ενώ όποιος καταρρίψει επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ θα λάβει μπόνους ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν βρίσκεται ο Αυστραλός κολυμβητής James Magnussen, ο Βρετανός Benjamin Proud και ο Αμερικανός σπρίντερ Fred Kerley. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Έλληνας κολυμβητής Κριστιάν Γκολομέεφ, ο οποίος είχε ήδη συνεργαστεί με τους διοργανωτές τα προηγούμενα χρόνια. Το 2025 κατέρριψε σε «ενισχυμένη» προσπάθεια το ρεκόρ του César Cielo στα 50 μέτρα ελεύθερο, επίδοση που φυσικά δεν αναγνωρίστηκε επίσημα αλλά του απέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η WADA έχει ήδη προαναγγείλει ισόβιο αποκλεισμό για όλους τους συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι διοργανωτές θεωρούν ότι δεν τους αφορά πλέον το παραδοσιακό αθλητικό σύστημα. Το όραμά τους είναι η δημιουργία ενός παράλληλου οικοσυστήματος, όπου ο αθλητισμός, η βιοτεχνολογία, οι επενδύσεις και η ψυχαγωγία θα συγχωνεύονται σε ένα νέο εμπορικό προϊόν.

Το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει φυσικά η υγεία των αθλητών. Παρότι οι Enhanced Games υποστηρίζουν ότι όλα γίνονται υπό ιατρική επίβλεψη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι αδύνατον να προβλεφθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες της εκτεταμένης χρήσης τέτοιων ουσιών. Καρδιακά προβλήματα, ορμονικές διαταραχές, ψυχικές επιπτώσεις και σοβαρές βλάβες σε ζωτικά όργανα αποτελούν μόνο μέρος των πιθανών κινδύνων.

Πέρα όμως από την ιατρική διάσταση, αυτό που τρομάζει πολλούς είναι το συμβολικό μήνυμα της διοργάνωσης. Σε μια εποχή όπου η κοινωνία δοκιμάζει συνεχώς τα όρια της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της βιολογικής παρέμβασης στον άνθρωπο, οι Enhanced Games μοιάζουν να θέτουν ένα βαθύτερο ερώτημα: μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η ανθρωπότητα στην αναζήτηση της υπεροχής;

Για τους υποστηρικτές τους, οι αγώνες αυτοί αποτελούν το μέλλον. Για τους επικριτές τους, ίσως είναι η αρχή ενός κόσμου όπου ο άνθρωπος δεν θα αγωνίζεται πλέον με το σώμα του, αλλά με το εργαστήριο πίσω από αυτόν.