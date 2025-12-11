Οι «Enhanced Games» προκαλούν νέο σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό!

Κορυφαίοι κολυμβητές και σπρίντερ δηλώνουν συμμετοχή στη διοργάνωση του Λας Βέγκας, με τεράστια χρηματικά έπαθλα, ενώ η WADA και οι διεθνείς ομοσπονδίες προειδοποιούν για βαριές συνέπειες. Οι αποκαλούμενοι Enhanced Games, μια νέα διοργάνωση όπου οι αθλητές μπορούν να συμμετέχουν υπό την ενδεχόμενη χρήση ουσιών βελτίωσης απόδοσης, συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Καθώς πλησιάζει η πρώτη τους έκδοση, στις 24 Μαΐου 2026, στο Resorts World Las Vegas, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν νέες συμμετοχές από τον χώρο της κολύμβησης, του στίβου και της άρσης βαρών.

Στις ήδη γνωστές συμμετοχές —του Γάλλου πρωταθλητή σπριντ Mouhamadou Fall, του Βρετανού Ολυμπιονίκη Ben Proud, του Κριστιάν Γκολομέεβ, του Ιρλανδού Shane Ryan και του Αμερικανού σπρίντερ Fred Kerley— προστίθενται ακόμη πέντε διεθνείς κολυμβητές: η Κολομβιανή Isabella Arcila, ο Βραζιλιάνος Felipe Lima, η Πολωνή Natalia Fryckowska, ο Ιρλανδός Max McCusker και ο Ρώσος Evgenii Somov. Ξεχωρίζει ο 40χρονος Lima, με δύο Ολυμπιακές συμμετοχές και αργυρό μετάλλιο στα 50 μ. πρόσθιο το 2019.

«Η ένταξη αυτών των εξαιρετικών αθλητών θα ανεβάσει εντυπωσιακά το επίπεδο ανταγωνισμού στην πισίνα», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής των Αγώνων, Rick Adams.

Στο στίβο, προστέθηκε ο Λιβεριανός σπρίντερ Emmanuel Matadi, κάτοχος του εθνικού ρεκόρ στα 100 μ., ενώ η άρση βαρών αποκτά την πρώτη μεγάλη ονομαστή συμμετοχή της: τη Δομινικανή Beatriz Pirón, τετραπλή Ολυμπιονίκη και τέταρτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο στην κατηγορία των 48 κιλών.

Οι τεράστιες χρηματικές απολαβές αποτελούν το βασικό κίνητρο συμμετοχής. Πέρα από τα εγγυημένα ποσά, κάθε ατομικό αγώνισμα προσφέρει 500.000 δολάρια, εκ των οποίων 250.000 στον νικητή, ενώ προβλέπεται και μπόνους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μ. (στίβος) ή στα 50 μ. ελεύθερο (κολύμβηση).

Ωστόσο, ο παγκόσμιος αθλητισμός παραμένει κάθετα αντίθετος.

Η WADA χαρακτήρισε τη διοργάνωση «επικίνδυνη και ανεύθυνη», προειδοποιώντας αθλητές και προπονητές ότι ενδέχεται να παραβιάσουν τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ. Ο πρόεδρος της World Athletics, Sebastian Coe, δήλωσε ότι όποιος συμμετάσχει «αρκετά ανόητος για να το κάνει» κινδυνεύει με μακροχρόνια αποβολή.

Πολύς διάλογος έχει προκληθεί και από το γεγονός ότι οι Enhanced Games χρηματοδοτούνται από επενδυτικό fund υπό την ηγεσία του γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσδίδοντας στη διοργάνωση επιπλέον πολιτική φόρτιση.

Το μέλλον της διοργάνωσης παραμένει αβέβαιο, όμως η λίστα των συμμετεχόντων συνεχίζει να μεγαλώνει, ενώ το ρήγμα ανάμεσα στον θεσμικό αθλητισμό και τους… «Βελτιωμένους Αγώνες» βαθαίνει, δημιουργώντας ένα νέο και αμφιλεγόμενο κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού.