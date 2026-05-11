Lufthansa: Τρεις τραυματίες από την εκκένωση του αεροσκάφους μετά την αναγκαστική προσγείωση

Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος» έκανε, το απόγευμα της Δευτέρας, αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο.

Η πτήση LH1753 είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, όταν οι πιλότοι της διαπίστωσαν στο πιλοτήριο μία προειδοποιητική ειδοποίηση στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

Τι λέει η εταιρεία

Εκπρόσωπος της εταιρείας διευκρίνισε ότι το πλήρωμα του Airbus A321, ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες, κήρυξε κατάσταση αεροπορικής έκτακτης ανάγκης εν πτήσει, προκειμένου να λάβει άδεια προτεραιότητας προσγείωσης.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 177 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε ομαλά και κατευθύνθηκε αυτόνομα μέχρι τη θέση στάθμευσης.

Παρά την ομαλή προσγείωση, το πλήρωμα έκρινε απαραίτητη την άμεση αποβίβαση των επιβαινόντων, λόγω έντονης οσμής που παρατηρήθηκε στην περιοχή της πίσω καμπίνας. Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκαν οι φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης.

Τρεις τραυματίες

Σύμφωνα με την εταιρεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκένωσης, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το Airbus παραμένει καθηλωμένο και εξετάζεται από τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να διαπιστωθεί η αιτία του προβλήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προσωπικό της Lufthansa παρέχει βοήθεια στους επιβάτες στον χώρο του αεροδρομίου και μεριμνά για την εκ νέου κράτηση των εισιτηρίων προς τους προορισμούς τους.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Lufthansa, με την εταιρεία να απολογείται για την ταλαιπωρία.