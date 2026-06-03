Φωτιά στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στην Ηγουμενίτσα – Σοβαρές ζημιές

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Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε πιθανότατα από το μανουάλι και επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του ναού, προκαλώντας καταστροφές στον ηλεκτρικό πίνακα, σε κλιματιστικό, στο παγκάρι και σε άλλα τμήματα του εξοπλισμού.

Καθοριστική αποδείχθηκε η επέμβαση διερχόμενου οδηγού, ο οποίος αντιλήφθηκε έγκαιρα το περιστατικό και επιχείρησε να περιορίσει τη φωτιά μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα και έθεσαν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στο υπόλοιπο εσωτερικό του Ναού.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται, ενώ οι ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός του ναού εκτιμώνται ως ιδιαίτερα σημαντικές.