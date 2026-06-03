Φωτιά στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας – Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.