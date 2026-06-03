Φωτιά στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας – Στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις
Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας στη Φωκίδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικών οχημάτων.
Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
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