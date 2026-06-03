view
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 03 Ιουνίου 2026, 10:55
Eνσωμάτωση

Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Φωτιά σε διαμέρισμα – Aπεγκλωβίστηκε ένοικος

Ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα για να αποφύγει τις φλόγες

Upd:3.06.2026, 11:49
Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Κορυδαλλό καθώς  ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Η  γειτονιά γέμισε καπνό ενώ ένας ένοικος είχε εγκλωβιστεί στη ταράτσα, οπού ανέβηκε για να αποφύγει τις φλόγες που ξέσπασαν. Η πυροσβεστική ωστόσο τον απεγκλώβισε και τον παρέδωσε στο ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο το ακίνητο υπέστη μεγάλες καταστροφές.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%

ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: Όλες οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία
ΓΕΛ 03.06.26 Upd: 12:38

Πανελλαδικές 2026: Όλες οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία

Οι Πανελλαδικές συνεχίστηκαν σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με την εξέταση σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις

Σύνταξη
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύνταξη
Stream view
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
InShorts 02.06.26

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – Οι ισχυρισμοί και το σκηνοθετημένο έγκλημα
InShorts 02.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στον ανακριτή σήμερα ο 41χρονος – Οι ισχυρισμοί και το σκηνοθετημένο έγκλημα

Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα, Τρίτη (02/06) ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους
Στην Καλαμάτα 01.06.26

Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ μέσα στο διαμέρισμα ήταν τα ανήλικα παιδιά τους

Ο 41χρονος, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Σύνταξη
Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα
«Ξεκάθαρη κοροϊδία» 31.05.26

Καρυστιανού: Στόχος η αυτοδυναμία, καμία συνεργασία με συστημικό κόμμα – Πυρά εξαπολύει σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Τα στελέχη του κόμματος όπως και το πρόγραμμα θα ανακοινώνονται σιγά σιγά γιατί υπάρχει κλίμα ανθρωποφαγίας λέει η Μαρία Καρυστιανού, σε εφ' όλης της ύλης συνέντευξη. Με αρκετές αναφορές στην κόρη της Μάρθη, αντιστρέφει την κατηγορία Μητσοτάκη περί αυτόκλητων σωτήρων, ενώ κατηγορεί τον Τσίπρα για λογοκλοπή

Σύνταξη
Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη
InShorts 31.05.26

Επεισόδια στην Αλβανία: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες – Διαμαρτύρονται για έργα σε προστατευόμενη παράκτια ζώνη

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα προς τις αλβανικές αρχές, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε – Κόβουν την ανάσα τα βίντεο
Στη Χαλκιδική 30.05.26

Ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ τα πήρε όλα και τα σήκωσε - Κόβουν την ανάσα τα βίντεο

«Βλέπαμε ιπτάμενα αντικείμενα στα 200 μέτρα ύψος», λέει ο συνιδιοκτήτης της πίστας στη Χαλκιδική, Γιώργος Κοσμόπουλος - Προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Σύνταξη
Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

«Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω...» - Τι λένε μαθητές για το θέμα της έκθεσης στις Πανελλαδικές

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
Κόσμος 03.06.26

Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα στην Δανία με 38 έδρες

Σύνταξη
Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια
Λέξεις ζωής 03.06.26

Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια

O Άγγελος Αντωνόπουλος έγινε αστρόσκονη. Βαθιά αριστερός, ακραία γοητευτικός και ένας εργάτης της υποκριτικής με άοκνο πνεύμα, αυτή είναι η σοφία του με δικά του λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου
Στο πεδίο 03.06.26

Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου

Την ενεργοποίηση του μνημονίου συνεργασίας και κοινές πρωτοβουλίες για την ανθεκτικότητα των Δήμων στη Συνάντηση Ελ.Δ.Α.Π. – Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση – Βίντεο και φωτογραφίες
Νέα κλιμάκωση 03.06.26

Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ - Βίντεο και φωτογραφίες

Χώρες του Κόλπου καταδίκασαν τα χτυπήματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Οι ιρανικές επιθέσεις έγιναν ως αντίποινα στα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Χάλκης στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή Φυσικών Πόρων
Ελληνική εκπροσώπηση 03.06.26

Ο Δήμαρχος Χάλκης στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή Φυσικών Πόρων

Συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, της βιοοικονομίας, της δημόσιας υγείας, της διαχείρισης φυσικών πόρων και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Σύνταξη
NBA Europe: Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα υπερλίγκα τον Οκτώβριο του 2027
Μπάσκετ 03.06.26

NBA Europe: Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα υπερλίγκα τον Οκτώβριο του 2027

Ο Μαρκ Τέιτουμ επιβεβαίωσε την έναρξη της νέας διοργάνωσης, αποκάλυψε ότι ο επόμενος πρωταθλητής του Basketball Champions League θα εξασφαλίσει θέση στη λίγκα και ξεκαθάρισε πως το σχέδιο θα προχωρήσει ακόμη και χωρίς συμφωνία με την Ευρωλίγκα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – Τα πάμε καλά με τον Χαμενεΐ, δεν αποκλείω να συναντηθούμε
Κόσμος 03.06.26

Τραμπ: Δεν χρειαζόμαστε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – Τα πάμε καλά με τον Χαμενεΐ, δεν αποκλείω να συναντηθούμε

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με μια συμφωνία με το Ιράν - Δήλωσε ενοχλημένος αλλά όχι θυμωμένος με τον Νετανιάχου - Δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Χαμενεΐ

Σύνταξη
Δημήτρης Χούπης: Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου
Θεσσαλονίκη 03.06.26

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον τούρκο ομόλογό του στο περιθώριο της Διαβαλκανικής Συνόδου

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, συναντήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς με τον τούρκο ομόλογό - Επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Τι αλλάζει από τον φετινό Νοέμβριο – Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι
Ειδική πρόβλεψη 03.06.26

Οι αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι

Νέα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου και διπλές ενισχύσεις φέρνουν οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Σύνταξη
Η Βιλερμπάν αλλάζει τον «χάρτη» της Euroleague: Η «χρυσή» πρόταση σε Γιαμπουσέλε και οι κινήσεις για Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό!
Euroleague 03.06.26

Η Βιλερμπάν αλλάζει τον «χάρτη» της Euroleague: Η «χρυσή» πρόταση σε Γιαμπουσέλε και οι κινήσεις για Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό!

Η Βιλερμπάν προσπαθεί να αλλάξει τον «χάρτη» της Euroleague και «σκάει» χρήματα για να κάνει σπουδαίες μεταγραφές – Η πρόταση στον Γκέρσον Γιαμπουσέλε και οι Φρανσίσκο και Λουβαβού-Καμπαρό

Σύνταξη
Μήνυμα ειρήνης, αποδοχής και συνύπαρξης από το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά
Έδειξαν τον δρόμο 03.06.26

Μήνυμα ειρήνης, αποδοχής και συνύπαρξης από το 1ο Σχολικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής του Δήμου Πειραιά

Η σημαντική εκδήλωση στο Δήμο Πειραιά αποτέλεσε μια πολυθεματική γιορτή πολιτισμού και δημιουργίας, στην οποία συμμετείχαν σχολεία, εκπαιδευτικές δομές, οργανώσεις και συλλογικότητες.

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πρόβλεψη για επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και πληθωρισμό στο 4,2%
Ανησυχητική εικόνα 03.06.26

Επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και πληθωρισμό στο 4,2% προβλέπει ο ΟΟΣΑ

Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία από τον ΟΟΣΑ - Προβληματίζει η εικόνα των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης - Άλμα στην πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, από το 2,2%

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η Θεοπούλα έγινε «ΕΛΑΣίτισσα»… και κάνει θραύση
Παρασκήνιο 03.06.26

Η Θεοπούλα έγινε «ΕΛΑΣίτισσα»… και κάνει θραύση

Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η γνωστή Θεοπούλα από το «Παρά 5», έγινε κι αυτή μέλος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα - Τη βοήθησε να εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας myelas.gr ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός

Σύνταξη
«Έφυγε» η Ελένη Ζέτου
Βόλεϊ 03.06.26

«Έφυγε» η Ελένη Ζέτου

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών η Ελένη Ζέτου, μεγάλη δόξα του γυναικείου βόλεϊ στη χώρα μας.

Σύνταξη
Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του
Fizz 03.06.26

Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του

Ο ηθοποιός Νικ Πασκουάλ κρίθηκε ένοχος για την αιματηρή επίθεση σε βάρος της μακιγιέζ Άλι Σίχορν το 2024 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα εξέτασης για αποφυλάκιση μετά από 32 χρόνια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά – Μητσοτάκης: Αποτέλεσες φωτεινό παράδειγμα πολιτικού
Ελλάδα 03.06.26

Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά – Μητσοτάκης: Αποτέλεσες φωτεινό παράδειγμα πολιτικού

Πλήθος πολιτικών και φίλων, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος της Βουλής, δίνουν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία του Νίκου Ταγαρά

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies