Συναγερμός στον Κορυδαλλό: Φωτιά σε διαμέρισμα – Aπεγκλωβίστηκε ένοικος
Ο άνδρας ανέβηκε στην ταράτσα για να αποφύγει τις φλόγες
- Οι αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου - Πώς θα ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι
- Άνδρας στην Τουρκία έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου χωρίς να το καταλάβει
- Τραγωδία στο Νέο Δελχί: Φωτιά σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν από ορόφους για να σωθούν
- Καρυστιανού: Στα ρηχά και χωρίς συγκεκριμένες θέσεις στα σοβαρά θέματα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Κορυδαλλό καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Η γειτονιά γέμισε καπνό ενώ ένας ένοικος είχε εγκλωβιστεί στη ταράτσα, οπού ανέβηκε για να αποφύγει τις φλόγες που ξέσπασαν. Η πυροσβεστική ωστόσο τον απεγκλώβισε και τον παρέδωσε στο ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλλό Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και #ειδικό_βραχιονοφόρο_όχημα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο το ακίνητο υπέστη μεγάλες καταστροφές.
- Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
- Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου
- Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια
- Σεισμός ανοιχτά της Λακωνίας
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Τον βρήκα νεκρό εκεί που παίζαμε μπάλα» – Τι κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου
- Σε τροχιά δράσεων μπαίνει η συνεργασία Δικτύου Δήμων και αρμοδίου Υπουργείου
- Κουβέιτ: Ένας νεκρός και 63 τραυματίες ο απολογισμός από την ιρανική επίθεση – Βίντεο και φωτογραφίες
- Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τη νέα ερυθρόλευκη φανέλα (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις