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Σε ένα ιδιότυπο αδιέξοδο ανάμεσα σε υπηρεσίες και αρμοδιότητες έχει βρεθεί κάτοικος στη Βέροια. Τμήμα αρχαίου τείχους έχει καταρρεύσει εντός της αυλής του σπιτιού του (στη φωτογραφία πάνω από pliroforiodotis.gr), ενώ υπάρχει σημείο του εφάπτεται με το κτίσμα, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στον ιδιοκτήτη για πιθανές ζημιές στο ίδιο το σπίτι σε περίπτωση περαιτέρω κατάρρευσης.

Ο κάτοικος, απευθύνθηκε αρχικά στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία τον παρέπεμψε στον Δήμο Βέροιας. Από την πλευρά του Δήμου, ωστόσο, του επισημάνθηκε ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στις δικές του αρμοδιότητες…

Βέροια: Μπαλάκι οι ευθύνες

Όπως είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο MEGA έχει μπλέξει με τη γραφειοκρατία μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του Δήμου Βέροιας. Ειδικότερα, η αρχαιολογική αρχή θεωρεί το τείχος αρμοδιότητά της, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό για να το περισυλλέξει. Ο Δήμος, από την πλευρά του, ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που οι πέτρες έπεσαν σε ιδιωτική ιδιοκτησία, αποτελούν μπάζα και η ευθύνη για την αποκομιδή τους ανήκει στον ιδιοκτήτη.

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να τις απομακρύνει μόνος του, καθώς του έχει υποδειχθεί να μην ακουμπήσει τίποτα, διότι οι πέτρες είναι αρχαίες και ενδέχεται να χρειαστούν για την ανακατασκευή του τείχους ή μπορεί να κατηγορηθεί για αρχαιοκαπηλία.

«Το τείχος ανήκει στην αρχαιολογία και λέει ότι δεν μπορεί να τα μάζεψε, δεν έχει εργάτες, έχει απευθυνθεί στον Δήμο Βέροιας. Ο Δήμος Βέροιας γυρνάει και μας απαντάει, όλα αυτά με αριθμούς πρωτοκόλλου, πως από τη στιγμή που έπεσαν μέσα έφυγε από μνημείο, έγιναν μπάζα. Τα μπάζα πέσανε σε οικόπεδο που ανήκει σε ιδιοκτήτη οικοπέδου. Άρα αναλαμβάνεις σαν ιδιοκτήτης να καλύψεις τα μπάζα», είπε ο κος Αντώνης.

«Από τη μία μου είπαν να τα μαζέψω εγώ και από την άλλη ‘δε θα ακουμπήσετε τίποτα γιατί είναι αρχαία’. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Βάλανε δυο κοντέινερ».

Οι κάτοικοι ανησυχούν για την ασφάλεια των παιδιών τους και επισημαίνουν τον κίνδυνο περαιτέρω καταρρεύσεων.

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