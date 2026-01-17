newspaper
Γραφειοκρατία: Δύσκολη χώρα για επενδύσεις η Ελλάδα – Εκκλήσεις για μείωση της… χαρτούρας και στην ΕΕ
Οικονομία 17 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Γραφειοκρατία: Δύσκολη χώρα για επενδύσεις η Ελλάδα – Εκκλήσεις για μείωση της… χαρτούρας και στην ΕΕ

Η γραφειοκρατία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους. Τι λέει στο in o πρόεδρος του ΕΒΕΠ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Spotlight

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις, αλλά μία ξεχωρίζει και δεν είναι άλλη από την γραφειοκρατία.

Τι ακριβώς όμως κρύβεται πίσω από τον όρο «γραφειοκρατία»;

Πρόκειται για τον μεγάλο αριθμό κανονισμών, εντύπων, απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και διαδικασιών έγκρισης που πρέπει να πληρούν οι εταιρείες. Από την ίδρυση έως τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και την επέκταση – οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν παντού πολύπλοκους κανονισμούς, χρόνο, χρήμα και νεύρα.

Μετά από ένα δύσκολο 2025 που χαρακτηρίστηκε από υψηλότερες εισφορές εθνικής ασφάλισης, αυξημένο κόστος δανεισμού και επίμονο πληθωρισμό που συμπιέζει τις καταναλωτικές δαπάνες, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, λένε ότι οι προοπτικές για το νέο έτος προσφέρουν μικρή ανάπαυλα.

Την ίδια ώρα οι εκκλήσεις για μείωση της γραφειοκρατίας έχουν ενταθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και ανεξάρτητοι επαγγελματίες προειδοποιούν ότι οι αυξανόμενες διοικητικές απαιτήσεις απορροφούν τους πόρους που απαιτούνται για μισθούς, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Πώς επηρεάζει η γραφειοκρατία τις επιχειρήσεις;

Η γραφειοκρατία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους.

  • Πρώτον, η γραφειοκρατία μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα και γραφειοκρατία, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τις επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.
  • Δεύτερον μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον δυσπιστίας και καχυποψίας, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τη συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ τους.
  • Τέλος, η γραφειοκρατία μπορεί να καταπνίξει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, γεγονός που μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται στην αγορά.

Η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα σχέδιο που θα μπορεί να εξαλείψει, κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον, την γραφειοκρατία, ενώ όπως αποδεικνύεται χρειάζεται βελτίωση και στα ήδη υπάρχοντα μέσα.

Από το περασμένο καλοκαίρι αναμένονται περαιτέρω πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της απλούστευσης των διαδικασιών και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Ανάγκη και βελτίωση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δύο ακόμα μέτρα

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο in σε ότι αφορά στην γραφειοκρατία επικεντρώνοντας τα όσα είπε στη ψηφιακή διακυβέρνηση.

Η ψηφιακή διακυβέρνηση επιτρέπει στο κράτος να χρησιμοποιεί καλύτερα τις πληροφορίες που ήδη διαθέτει. Αντί ο πολίτης να συγκεντρώνει δικαιολογητικά από διαφορετικές υπηρεσίες, τα συστήματα μπορούν να «επικοινωνούν» μεταξύ τους με ασφάλεια. Έτσι, πολλές διαδικασίες γίνονται πιο γρήγορες και λιγότερο περίπλοκες, χωρίς να απαιτείται η συνεχής παρέμβαση του πολίτη.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, το πρώτο που πρέπει να τεθεί υπόψιν είναι το κατά «πόσο είναι λειτουργικές οι πλατφόρμες». Είναι σύνηθες φαινόμενο να βλέπουμε τις πλατφόρμες να πέφτουν κατά καιρούς. «Οι πλατφόρμες πρέπει να προετοιμάζονται καλύτερα πριν δοθούν για χρήση» λέει ο Κορκίδης.

Επίσης, θα πρέπει -σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ- να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ενώ θα πρέπει να βρεθεί και μια ενναλακτική λύση για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι εξακολουθούν να πηγαίνουν στις τράπεζες για να εξυπηρετούνται δημιουργώντας ουρές, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι πλέον στα πιστωτικά ιδρύματα έχουν μειωθεί στα ταμεία.

Στην Ελλάδα τα πρωτεία

Η Ελλάδα πάντως εξακολουθεί να είναι πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, γεγονός που την τοποθετεί πρώτη στη λίστα με τις πιο δύσκολες χώρες για επενδύσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση από το ολλανδικό TMF Group, 2024 Global Business Complexity Index (Παγκόσμιος Δείκτης Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας 2024), μέρος της οποίας αναδημοσιεύει το Bloomberg, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ή αλλιώς τα logistics, αναπροσαρμόζονται μέσω γεωπολιτικά ουδέτερων οικονομιών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιστάθμιση των εξαρτήσεων από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ωστόσο, όπως δείχνει η έρευνα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετατόπιση τους σε νέες χώρες συνοδεύεται από ένα δαπανηρό μειονέκτημα, την επιπλέον γραφειοκρατία.

Μετά την Ελλάδα, τη λίστα συμπληρώνουν οι Γαλλία, Κολομβία, Μεξικό, Βολιβία, Τουρκία, Βραζιλία, Ιταλία, Περού, Καζακστάν.

Στις πιο φιλικές για επενδύσεις κατατάσσονται τα Νησιά Κέιμαν, Κουρασάο, Δανία, Χονγκ Κονγκ, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βαϊλάτο του Τζέρσεϊ, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι και Τζαμάικα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιόμορφη συγκυρία με υψηλά επιτόκια, ακριβό ενεργειακό κόστος και ένα διεθνές περιβάλλον όπου ΗΠΑ και Κίνα κινούνται επιθετικά στο σχεδιασμό της βιομηχανικής πολιτικής τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μείωση του διοικητικού βάρους θεωρείται από αρκετά κράτη-μέλη αναγκαία προσαρμογή ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ελκυστική για επενδύσεις.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή δημοσκόπηση πολλοί επιχειρηματίες επισημαίνουν πως η γραφειοκρατία και τα ρυθμιστικά νομοθετικά πλαίσια τους κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη και από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Κατά την τελευταία πενταετία η ΕΕ έχει θεσπίσει 13.000 νέες διατάξεις – και αυτές θεσπίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των 27 κρατών – μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τώρα μετά και την έκθεση του Μάριο Ντράγκι θέτουν ξαφνικά σε προτεραιότητα την κατάργηση αυτών των κανόνων.

Ο σύμβουλος επιχειρήσεων και ειδικός στη βιωσιμότητα Φλόριαν Βούπερφελντ εκτιμά πως πολλές από τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου δεν οδήγησαν σε περισσότερη διαφάνεια, αλλά αντιθέτως γεμίζουν απλώς τα ταμεία των μεγάλων συμβουλευτικών εταιρειών», οι οποίες καλούνται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να τα βγάλουν πέρα με τη γραφειοκρατία.

Ο Επίτροπος της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος διατελεί εδώ και κάποιες ημέρες επικεφαλής του τομέα «Παραγωγικότητα, Εφαρμογή και Απλούστευση», στοχεύει στο να περιορίσει τη γραφειοκρατία στην επιχειρηματικότητα κατά τουλάχιστον 25%.

«Έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών αρχίζοντας από τον κανονισμό Omnibus, ο οποίος θα εστιάζει στην υποβολή εκθέσεων», ανακοίνωσε ο Ντομπρόβσκις από τις Βρυξέλλες. Με τον εν λόγω Κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συμπεριλάβει και τις τρεις νομοθεσίες που ρυθμίζουν την υποβολή εκθέσεων των επιχειρήσεων σε ένα και μοναδικό νομοθέτημα.

