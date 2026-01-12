newspaper
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Έρευνα της ΕΣΕΕ: Άνθρακες ο «θησαυρός» – Μία στις δύο επιχειρήσεις με πτώση στον εορταστικό τζίρο
Οικονομία 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:44

Τι έδειξε η έρευνα του Ινστιτούου της ΕΣΕΕ για τις επιχειρήσεις τη φετινή εορταστική σεζόν – Ο τζίρος, οι μειώσεις και οι αντοχές

Φρούδες αποδείχτηκαν οι ελπίδες από τις επιχειρήσεις και τους θεσμικούς φορείς για καλύτερη πορεία της κατανάλωσης κατά την εορταστική σεζόν, καθώς ο συνολικός τζίρος που υπολογιζόταν πως θα κινηθεί στα επίπεδα των 4,5 δισ. ευρώ, ελαφρώς δηλαδή υψηλότερα από τον αντίστοιχο περσινό, δεν επετεύχθη.

Παρά το γεγονός πως το «δώρο» των ιδιωτικών υπαλλήλων λειτούργησε καταλυτικά από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά, όταν άρχισε δηλαδή να καταβάλλεται, η κίνηση εντάθηκε αισθητά, δίνοντας ώθηση κυρίως σε αγορές ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών και δώρων.

Η γενικότερη πτώση αποτυπώθηκε στην έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με την οποία περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (52%) κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρυσι.

Με αφορμή τα αποτελέσματα της Έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της έρευνας του επιστημονικού επιτελείου της ΕΣΕΕ αποτυπώνουν στην εορταστική αγορά χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με το περασμένο έτος και συγκρατημένη επισκεψιμότητα. Μάλιστα, για το σύνολο του τζίρου το 2025, οι εκτιμήσεις των εμπόρων δεν είναι αισιόδοξες. Αλλά και για το άμεσο μέλλον, οι προσδοκίες τους για την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, αναβάλλοντας έτσι επενδύσεις και προσλήψεις. Οι χαμηλές επιδόσεις στις γιορτές δεν κατόρθωσαν να αναπληρώσουν τις απώλειες που προηγήθηκαν σε ολόκληρο το έτος  αλλά συσσωρεύονται στις υφιστάμενες προκλήσεις για τις εμπορικές επιχειρήσεις όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τις οικονομικές υποχρεώσεις, τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη, το διογκωμένο κόστος προμηθευτών, τη διαχείριση των ανατιμήσεων, καθώς και σοβαρούς εξωγενείς επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός από τις μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών.  Όλα δείχνουν πως, χωρίς στοχευμένα μέτρα στήριξης της χρηματοδότησης και ελάφρυνσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων από την Πολιτεία, το 2026 θα δοκιμάσει τις αντοχές χιλιάδων εμπορικών επιχειρήσεων».

Ποιες επιχειρήσεις κέρδισαν τα Χριστούγεννα

Υψηλό ήταν το ποσοστό (32%) των επιχειρήσεων με πωλήσεις στα περυσινά επίπεδα. Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των διακινούμενων προϊόντων καθώς τα τρόφιμα σημείωσαν σαφώς καλύτερες επιδόσεις αναφορικά με τα υπόλοιπα αγαθά.

επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, το 46% δήλωσε μείωση έως 10% και 1 στις 3 (34%) δήλωσε πτώση τζίρου από 11% έως 20%.

Αυτό σημαίνει πως, με αναγωγή επί του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος της Έρευνας, 4 στις 10 (42%) δήλωσαν μείωση τζίρου έως και 20%.

επιχειρήσεις

Τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις (41%) εμφανίζονται μέτρια ικανοποιημένες από την επισκεψιμότητα στα καταστήματα, ενώ 3 στις 10 (33%) παρουσιάζονται λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες.

επιχειρήσεις

Σε παλαιότερες έρευνες, η καλύτερη περίοδος για την αγοραστική κίνηση εντοπιζόταν στο χρονικό διάστημα που προηγείτο των Χριστουγέννων. Φέτος, για 4 στις 10 επιχειρήσεις (40%), η αγοραστική κίνηση κορυφώθηκε μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, εύρημα που είχε παρατηρηθεί και την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

επιχειρήσεις

Οι εμπορικές επιχειρήσεις είχαν διαμορφώσει σχετικά χαμηλές προσδοκίες για την κίνηση της εορταστικής περιόδου αφού περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις (43%) προέβησαν σε ίδιο, με πέρυσι, όγκο παραγγελιών από προμηθευτές. Στο ίδιο πλαίσιο, μία στις τρεις επιχειρήσεις (30%) προμηθεύτηκε μικρότερο όγκο εμπορευμάτων για την εν λόγω περίοδο.

επιχειρήσεις

Η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, σε συνδυασμό με το αυξημένο λειτουργικό κόστος και την αβεβαιότητα, ανάγκασε 4 στις 10 επιχειρήσεις (42%) να πραγματοποιήσουν προσφορές/εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου (Διάγραμμα 6). Ειδικότερα, το 48% των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε εκπτώσεις, μειώνοντας  τις τιμές των προϊόντων τους από 11% έως 20%.

επιχειρήσεις

Κατά τη φετινή εορταστική περίοδο οι προτιμήσεις των καταναλωτών ανάμεσα σε ακριβά και φθηνά προϊόντα ήταν  σχεδόν απόλυτα ισορροπημένη (48% και 49%).

επιχειρήσεις

Η ψηφιακή ωριμότητα, η οποία επιταχύνθηκε εξαιτίας και της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού, έχει μεταβάλει τον τρόπο πληρωμής των καταναλωτών καθώς μόλις στο 13% των επιχειρήσεων οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν κυρίως με μετρητά.

επιχειρήσεις

Για το σύνολο του 2025, οι μισές επιχειρήσεις (49%) εκτιμούν μείωση πωλήσεων συγκριτικά με μόλις το 15% που εκτιμά πως η κίνηση είχε ανοδική πορεία.

επιχειρήσεις

Οι πρόσφατες εξελίξεις καθιστούν τις επιχειρήσεις μάλλον συγκρατημένες αναφορικά με τις προβλέψεις τους για τις πωλήσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2026. Οι μισές επιχειρήσεις (47%) αναμένουν τις πωλήσεις τους να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα ενώ 1 στις 3 (35%) σε μέτρια.

επιχειρήσεις

Στις κυριότερες προκλήσεις οι επιχειρήσεις ιεραρχούν το Λειτουργικό κόστος, τις Οικονομικές Υποχρεώσεις, τη Μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, την Αύξηση κόστους προμηθευτών, τη Διαχείριση των ανατιμήσεων κ.ά.

επιχειρήσεις

Ενδεικτικό των πιέσεων στην αγορά είναι το γεγονός πως 1 στις 3 εμπορικές επιχειρήσεις δεν έχει καταφέρει να καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις της προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

επιχειρήσεις

Πηγή: OT

