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Θαλασσοπούλια, δελφίνια, μέλισσες: Νέα χαρτονομίσματα στη Βρετανία τιμούν τη φύση – Και εκνευρίζουν τον Φάρατζ
Κόσμος 03 Ιουνίου 2026, 21:26

Θαλασσοπούλια, δελφίνια, μέλισσες: Νέα χαρτονομίσματα στη Βρετανία τιμούν τη φύση – Και εκνευρίζουν τον Φάρατζ

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανανεώνει τις επιλογές για εικόνες που θα ενσωματωθούν στα νέα χαρτονομίσματα που θα κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα. Στην τελική λίστα επιλογής βρίσκονται φρατέρκουλες, ρινοδέλφινα και κόκκινες αλεπούδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
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Motional Intelligence: Η νοημοσύνη δεν είναι μόνο λόγια…

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Αντιπαράθεση έχει προκαλέσει στη Βρετανία η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να εικονογραφήσει τα νέα χαρτονομίσματα που θα κόψει με εκπροσώπους της άγριας ζωής της χώρας. Και έπειτα από έρευνα, έχει καταλήξει σε μια λίστα με τα υποψήφια «πρόσωπα» που θα τιμηθούν στα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 50 λιρών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Αγγλίας, η απόφαση συνδέεται και με την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των χαρτονομισμάτων από τους παραχαράκτες. Η έρευνά της έδειξε ότι οι εικόνες ζώων είναι ιδανικές για τον σκοπό αυτό.

Έτσι, στη λίστα της, την οποία θα θέσει και σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνει φρατέρκουλες, τα χαρακτηριστικά θαλασσοπούλια των βραχωδών ακτών της Βρετανίας. Αλλά και ρινοδέλφινα, και κόκκινες αλεπούδες, και σολομούς τους Ατλαντικού και πεταλούδες των βάλτων.

Φρατέρκουλες ή θαλάσσιοι παπαγάλοι

Φρατέρκουλες ή θαλάσσιοι παπαγάλοι

Ο Φάρατζ και ο… κάστορας

Η απόφαση για τα χαρτονομίσματα δεν θα μπορούσε να περάσει χωρίς αντιδράσεις, αλλά και υπερβολές.

Ο ηγέτης του ακροδεξιού, λαϊκιστικού ReformUK, Νάιτζελ Φάρατζ, ισχυρίστηκε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας ήθελε να αντικαταστήσει τον Ουίνστον Τσόρτσιλ με έναν κάστορα. Και πρόσθεσε ότι αυτό είναι «εντελώς σπαστικό». Παρεμπιμπτόντως, ο κάστορας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

Αλλά η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, χαρακτήρισε την απόφαση «ανοησία».

Τι να πουν και οι Αμερικανοί που ίσως να έχουν χαρτονόμισμα, διαβατήρια και χρυσό δολάριο με την όψη του Ντόναλντ Τραμπ

Αντίδραση ήρθε και από την RSPCA, μη φιλανθρωπική οργάνωση για την προστασία των ζώων. Η RSPCA δεν είχε αντίρρηση για τα ζώα. Αλλά είπε ότι θα έπρεπε να επιλεγούν λιγότερο αγαπημένα ζώα όπως περιστέρια, αρουραίοι και γλάροι.

Η Τράπεζα της Αγγλίας πάντως λέει ότι η ιδέα για τα νέα χαρτονομίσματα -που δεν θα εκδοθούν άμεσα- είναι δημοφιλής στο κοινό.

Η λίστα

Η λίστα συντάχθηκε με τη βοήθεια ομάδας εμπειρογνωμόνων για την άγρια ​​ζωή. Όλα τα είδη είναι ενδημικά της Βρετανίας. Κάποια, όπως ο σολομός του Ατλαντικού και η πεταλούδα των βάλτων, είναι απειλούμενα είδη.

Κόκκινη αλεπού

Αυτά που τελικά θα επιλεγούν μετά και την ψηφοφορία από το κοινό, θα αντικαταστήσουν μορφές όπως η Τζέιν Όστεν, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ και ο Άλαν Τούρινγκ.

Η λίστα έχει ομαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: θηλαστικά, πτηνά και μία κατηγορία που συνδυάζει αμφίβια, έντομα και ψάρια. Το κοινό μπορεί να επιλέξει έως και δύο παραδείγματα από κάθε κατηγορία, ψηφίζοντας έως τις 3 Ιουλίου.

Η Τράπεζα της Αγγλίας εξήγησε ότι θα αξιοποιήσει την ψήφο του κοινού για να επιλέξει «τέσσερα ξεχωριστά ζώα» σε όλα τα χαρτονομίσματα, ώστε να είναι εύκολο να τα ξεχωρίσει κανείς. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι τα ζώα με τις περισσότερες ψήφους δεν θα είναι απαραίτητα αυτά που θα επιλεγούν. Κυρίως, επειδή μερικά από αυτά μοιάζουν πολύ. Τα σχέδια θα επιλέγουν επίσης διαφορετικά στοιχεία από τη φύση για να συμπληρώνουν τα επιλεγμένα ζώα.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς πρωτότυπη. Στη Σκωτία, τα χαρτονομίσματα που εκδίδονται από τη Βασιλική Τράπεζα της Σκωτίας απεικονίζουν σκουμπρί, βίδρες, κόκκινους σκίουρους και ψαραετό.

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