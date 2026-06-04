Γαλλίδα αστροναύτης βλέπει από τον Διαστημικό Σταθμό «την ξηρασία να εγκαθίσταται» στη Γη
«Βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», περιγράφει γαλλίδα αστροναύτης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
- Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ
- Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Ναύπακτο – Μητέρα σώζει με αυτοθυσία το παιδί της από ΙΧ που παρασύρει τα πάντα
- Μια φανταστική πρόταση για μετακίνηση Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και μια επίσημη διάψευση
- Γιορτή σήμερα 4 Ιουνίου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η γαλλίδα αστροναύτης Σοφί Αντενό περιέγραψε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης με μαθητές, τον αντίκτυπο των ανθρώπων στο περιβάλλον, λέγοντας πως βλέπει «την ξηρασία να εγκαθίσταται» (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, άποψη της Γης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό).
«Βλέπουμε σίγουρα το σημάδι του ανθρώπου στη φύση, βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται», αφηγήθηκε η αστροναύτης απευθυνόμενη σε περίπου 100 μαθητές, στο Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Σπουδών στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία.
«Βλέπουμε κυρίως τα δάση που μεταμορφώνονται, βλέπουμε τις καλλιέργειες και βλέπουμε επίσης την ξηρασία που εγκαθίσταται»
Η Γαλλίδα, ηλικίας 43 ετών, που βρίσκεται σε αποστολή στον ISS από τον Φεβρουάριο, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από τη χρήση του νερού για γεωργικούς σκοπούς: «Τα συστήματα άρδευσης με τους κύκλους άρδευσης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό να τα βλέπεις όλα αυτά».
Η Αντενό αφιέρωσε περίπου 20 λεπτά στους μαθητές, που την παρακολουθούσαν σε μια τεράστια οθόνη, ενώ αιωρείτο στη μέση του σταθμού, κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, η μοναδική απόδειξη της διαστημικής της αποστολής.
✨️ Au @CNES (Toulouse), 120 élèves @actoulouse ont échangé en direct avec @Soph_astro, astronaute française de @esa actuellement à bord de l’ISS pour la mission #Epsilon 🚀
✨️ Une formidable occasion de faire vivre la science aux élèves engagés dans l’expérience #ChlorISS 🌱 pic.twitter.com/fXeXjKlUQU
— Karim BENMILOUD (@BenmiloudKarim) June 3, 2026
Τα ερωτήματα των μαθητών, που ήταν από το δημοτικό έως το λύκειο, κυμαίνονταν από την τεχνική επικοινωνίας από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τη Γη, έως σε πιο πεζά θέματα, όπως ο ύπνος.
Με τον υπνόσακο κρεμασμένο
«Οταν έφθασα εδώ, δεν ήξερα καθόλου πώς θα επηρεαζόταν ο ύπνος, όμως, στην πραγματικότητα, εντέλει, σας διαβεβαιώνω, κοιμόμαστε πάρα πολύ καλά στο διάστημα», απάντησε σε έναν νέο, στον οποίο εξήγησε πως κοιμάται με τον υπνόσακο κρεμασμένο σε έναν τοίχο, προκειμένου να μην αιωρείται λόγω των συνθηκών μηδενικής βαρύτητας μέσα στον σταθμό.
Πηγή: ΑΠΕ
- Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Συνέχεια με μαθήματα ειδικότητας σήμερα
- Τα superfoods του καλοκαιριού
- Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα έχει καταιγίδες
- Από τις Σταυροφορίες στους Ναΐτες Ιππότες: Η συναρπαστική ιστορία πίσω από το Κάστρο Μποφόρ
- Χιούμορ: Πες μου τι αστεία κάνεις να σου πω τι τύπος είσαι
- Δικαστική νίκη για τη Meta στην Ευρώπη!
- ΠΟΥ: Πάνω από 860 εκατομμύρια άνθρωποι αρρωσταίνουν κάθε χρόνο από μολυσμένα τρόφιμα
- How to Rob a Bank: Το τρέιλερ της νέας ταινίας του Ντέιβιντ Λιτς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις