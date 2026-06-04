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Χτυπάει «κόκκινο» η επιθετική συμπεριφορά των ελλήνων οδηγών, καθώς σε ποσοστό 89% δηλώνουν ότι έχουν εμπλακεί ή φοβούνται ότι θα εμπλακούν σε καβγάδες την ώρα της οδήγησης στους ελληνικούς δρόμους.

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς οδηγούς μια σχεδόν αποδεκτή συμπεριφορά

Τα ανησυχητικά ευρήματα για τη συμπεριφορά των ευρωπαίων και των ελλήνων οδηγών, καταγράφει το νέο 16ο Βαρόμετρο για την «Υπεύθυνη Οδήγηση» του Ιδρύματος VINCI Autoroutes, αναδεικνύοντας ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι και η σταδιακή «ενσωμάτωση» επικίνδυνων πρακτικών, εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Η μεγάλη ετήσια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε δείγμα 12.100 ατόμων από 11 ευρωπαϊκές χώρες, καταγράφει τις συνήθειες και τις αντιλήψεις των οδηγών, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη διαμόρφωση πολιτικών πρόληψης και οδικής ασφάλειας.

Παρά τη μείωση κατά 3% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα το 2024, σχεδόν 19.800 άνθρωποι εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στους ευρωπαϊκούς δρόμους, γεγονός που καταδεικνύει ότι η πρόοδος παραμένει αργή σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Επιθετικότητα και φόβος στους δρόμους

Η έρευνα αποτυπώνει ένα περιβάλλον έντασης και έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των οδηγών. Το 82% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών, ποσοστό που στην Ελλάδα φτάνει το 89%.

Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς (49%) παραδέχεται ότι βρίζει άλλους χρήστες του δρόμου, ενώ το 45% χρησιμοποιεί άσκοπα την κόρνα όταν ενοχλείται από τη συμπεριφορά άλλων οδηγών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το 28% παραδέχεται ότι «κολλάει» σκόπιμα πίσω από όχημα που το εκνευρίζει, ενώ το 17% έχει κατέβει από το αυτοκίνητό του για να διαπληκτιστεί με άλλον οδηγό.

Οι παραβάσεις αντιμετωπίζονται ως καθημερινή συνήθεια

Η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς οδηγούς μια σχεδόν αποδεκτή συμπεριφορά. Το 83% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο κατά λίγα χιλιόμετρα την ώρα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (55%) παραδέχονται ότι δεν τηρούν πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, το 50% οδηγεί στη μεσαία λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου ενώ η δεξιά είναι ελεύθερη, το 33% πραγματοποιεί προσπέραση από δεξιά και το 17% δηλώνει ότι δεν φορά πάντα ζώνη ασφαλείας. Στην Ελλάδα, το τελευταίο ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό, φτάνοντας το 37%.

Το κινητό τηλέφωνο βασικός παράγοντας απόσπασης προσοχής

Η τεχνολογία εξακολουθεί να αποσπά την προσοχή των οδηγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 77% χρησιμοποιεί smartphone ή προγραμματίζει το GPS ενώ οδηγεί, ενώ το 65% μιλά στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Από αυτούς, το 58% χρησιμοποιεί σύστημα Bluetooth, ωστόσο το 21% συνεχίζει να κρατά το κινητό στο χέρι. Επιπλέον, το 24% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα και email ενώ βρίσκεται στο τιμόνι, ενώ το 78% παραδέχεται ότι απομακρύνει το βλέμμα του από τον δρόμο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.

Κόπωση: ένας υποτιμημένος κίνδυνος

Η οδήγηση υπό συνθήκες έντονης κούρασης εξακολουθεί να αποτελεί συχνό φαινόμενο. Το 30% των ευρωπαίων και το 41% των ελλήνων οδηγών δηλώνουν ότι οδηγούν παρότι αισθάνονται πολύ κουρασμένοι. Μεταξύ αυτών, σχεδόν τέσσερις στους δέκα αναφέρουν ότι έχουν την αίσθηση πως αποκοιμήθηκαν στιγμιαία στο τιμόνι, ενώ ένας στους τέσσερις δεν θεωρεί την οδήγηση σε κατάσταση μεγάλης κόπωσης ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Νέοι οδηγοί: η πιο ευάλωτη κατηγορία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τους οδηγούς ηλικίας 16 έως 24 ετών, οι οποίοι εμφανίζουν συστηματικά υψηλότερα ποσοστά επικίνδυνης συμπεριφοράς. Το 39% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα κατά την οδήγηση, έναντι 24% του γενικού πληθυσμού οδηγών, ενώ το 4% παραδέχεται ότι έχει οδηγήσει υπό την επήρεια ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη ή έκσταση. Τα δεδομένα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι οι νέοι 18-24 ετών αντιπροσωπεύουν το 12% των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρώπη, ενώ αποτελούν μόλις το 7% του συνολικού πληθυσμού.

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