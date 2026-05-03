Βρισιές, απειλές και τσακωμοί για ένα πάρκινγκ – Τι λέει στο in θύμα άγριου ξυλοδαρμού από οδηγό ΙΧ
«Κόκκινο» χτυπάει η ένταση στους δρόμους μεταξύ των οδηγών, με τα περιστατικά ξυλοδαρμών για ασήμαντες αφορμές να είναι αμέτρητα.
Το θύμα άγριου ξυλοδαρμου, από οδηγό αυτοκινήτου στο Γαλάτσι, μιλάει στο in και περιγράφει τα όσα έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας.
Σύμφωνα με την καταγγελία όλα ξεκίνησαν όταν έκανε μία παρατήρηση σε κάποιον που τον είχε κλείσει με το αυτοκίνητό του.
«Στην αρχή αυτός δέχτηκε να έρθει να πάρει το όχημα, αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο για να το ξεπαρκάρει για να μπορέσω να βγω εγώ να πάω στη δουλειά μου, άρχισε τις ειρωνείες, τον χλευασμό και τα βρισίματα. Υπήρξε μία έντονη στιχομυθία μεταξύ εμού και του δράστη, ο οποίος στη συνέχεια μου επιτέθηκε με γροθιές. Αυτή τη στιγμή είμαι με ένα κάταγμα στη μύτη μου σε τέσσερα σημεία και ράμματα στο μάτι» σημειώνει το θύμα.
Στην κατοχή του φερόμενου δράστη μάλιστα βρέθηκε ένας σουγιάς και μία σιδερογροθιά.
«Η αστυνομία όταν ήρθε βρήκε πάνω του σουγιά και σιδερογροθιά, οπότε η επίθεση που δέχτηκα ήταν με σιδερογροθιά. Εγώ δεν τον ακούμπησα τον άνθρωπο αυτό, με έριξε κάτω, έχασα τις αισθήσεις μου και με χτυπούσε με κλωτσιές», καταλήγει ο ίδιος.
