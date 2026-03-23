Βέροια: Υπό κράτηση ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης – Διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη
Ο 20χρονος κρατείται μέχρι την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει την Πέμπτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η περεταίρω ποινική του μεταχείριση
Στο Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ο 20χρονος κατηγορούμενος για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης, προκειμένου να απολογηθεί, έπειτα από την προθεσμία που είχε ζητήσει και λάβει την περασμένη Παρασκευή.
Όπως αναφέρει το pliroforiodotis.gr, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, διατάχθηκε διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διερευνηθεί η ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης.
Υπό κράτηση
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέταση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέχρι τότε ο 20χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση.
Την περασμένη Παρασκευή, όταν συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ομολόγησε τον ξυλοδαρμό της γυναίκας, ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, εκείνη του επιτέθηκε πρώτα και όταν την χτύπησε, αυτός δεν είχε πρόθεση να την σκοτώσει.
Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, η γυναίκα είχε εντοπιστεί αιμόφυρτη από περίοικους σε πυλωτή πολυκατοικίας σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Βέροιας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε κρίσιμη κατάστασ
