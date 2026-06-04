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Τέσσερις μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, σήμερα οι ανώτατοι δικαστές δημοσίευσαν την απόφαση τους και αναμένεται το αναλυτικό σκεπτικό που τους οδήγησε σε αυτή την κρίση και αποτελεί πλέον οδηγό για τον υπολογισμό των τόκων όσων έχουν υπαχθεί στο αποκαλούμενο νόμο Κατσέλη.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου με ευρεία πλειοψηφία έδωσε μεγάλη ανάσα σε δανειολήπτες αποφασίζοντας ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Η απόφαση αφορά περί τους 350 χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά σχεδόν καθίστανται άτοκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και με βάση την απόφαση που κατέληξαν οι ανώτατοι δικαστές στην κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψη τους είχαν καταλήξει κατά πλειοψηφία ότι οι τόκοι θα πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του χρέους, φέρνοντας σημαντική ελάφρυνση στους οφειλέτες, επειδή δεν είχε δημοσιευθεί η απόφαση και δεν είχε κοινοποιηθεί ώστε να παράγει τα έννομα αποτελέσματα. Και αυτό ακριβώς αναμένουν όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές. Δεν ήταν άλλωστε λίγοι οι οφειλέτες που προσέφυγαν στα δικαστήρια, με αιτήσεις ερμηνείας, επιτυγχάνοντας θετικές αποφάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις.

Με τη δημοσίευση της απόφασης πάντως οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόσουν το περιεχόμενο της για όσους δανειολήπτες εμπίπτουν σε αυτό το δίχτυ προστασίας.