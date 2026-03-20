Βέροια: «Μου επιτέθηκε πρώτη», ομολόγησε ο 20χρονος – Η τηλεφωνική κλήση που τον πρόδωσε

«Μου επιτέθηκε πρώτη» ομολόγησε κυνικά στους αστυνομικούς ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε πιλοτή πολυκατοικίας και νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Νωρίς το απόγευμα ο 20χρονος δράστης, γιος πρώην αντιδημάρχου της Βέροιας, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα. Μετά την ομολογία του ότι ήταν εκείνος που κατάφερε στην 24χρονη βίαια χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα μετά από τσακωμό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υποστήριξε κυνικά πως το θύμα του επιτέθηκε πρώτη και ότι εκείνος απλώς ανταπέδωσε. Όταν η 24χρονη κατέρρευσε, εκείνος έφυγε, αφήνοντάς την αβοήθητη.

«Με έπιασε από τον λαιμό ξαφνικά μετά από έντονη αντιπαράθεση που είχαμε και προσπάθησα να αμυνθώ. Δεν μπόρεσα να ελέγξω τη δύναμή μου και δεν κατάλαβα ότι την χτύπησα τόσο πολύ», ισχυρίστηκε.

«Δε γνωρίζονταν καλά. Ήταν πρώτη γνωριμία. Διαφωνήσανε και του επιτέθηκε. Φοβήθηκε προφανώς, αντέδρασε, δεν ήξερε το μέτρο της αντίδρασής του, θα δούμε», είπε ο δικηγόρος του.

Ο πατέρας της 24χρονης ξεσπά στο MEGA: «Πήγε σε πιο βαρύ κώμα. Ζητάω δικαιοσύνη».

Η τηλεφωνική κλήση που πρόδωσε τον 20χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη

Το στοιχείο που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν μια κλήση και συγκεκριμένα η τελευταία κλήση στο κινητό της 24χρονης.

Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που της μίλησε, ο τελευταίος που την συνάντησε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε από περίοικους αιμόφυρτη και βαριά τραυματισμένη στην πιλοτή πολυκατοικίας.

Η 24χρονη παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή της.

«Οι γιατροί μας είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει είναι πάρα πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη ακόμα και να επιβιώσει ενδέχεται να μείνει ανάπηρη, τυφλή», λέει η αδελφή της.