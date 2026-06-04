newspaper
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Πολιτική 04 Ιουνίου 2026, 20:16

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής – Αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA αποτυπώνει το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

‘Εχει γραφτεί πολλές φορές ότι μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις αποτύπωναν, ως προς την πρόθεση ψήφου, μια εικόνα που δεν αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα, καθώς οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είχαν επιλέξει να μην μετρούν, παρά μόνο έμμεσα, την απήχηση που είχαν τα σχεδιαζόμενα τότε αλλά όχι ακόμη ανακοινωμένα νέα κόμματα. Πλέον όμως, ύστερα από την ανακοίνωση και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία από την Μαρία Καρυστιανού και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα, το τοπίο διαμορφώνεται με πολύ διαφορετικούς όρους και αρχίζουν να αποτυπώνονται συσχετισμοί αρκετά διαφορετικοί.

Το αίτημα πολιτικής αλλαγής και η αποδοκιμασία της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ παραμένουν τα βασικά γνωρίσματα, ως προς τις τάσεις του εκλογικού σώματα, όμως την ίδια στιγμή φαίνεται να είναι η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας που παίρνουν το προβάδισμα μέσα στον ευρύτερο αντιπολιτευτικό χώρο, ενώ η όποια αύξηση της συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας δεν αναιρεί το γεγονός ότι η εκτίμηση ψήφου υπέρ της παραμένει σταθερά κάτω από το 30%. Έτσι έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA που γίνεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων.

Αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής

Όπως και στις προηγούμενες έρευνες καταγράφεται καταρχάς μια έντονη απαισιοδοξία για την κατάσταση της χώρας και την πορεία στην οποία την οδηγεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται αυτό από το ότι η απάντηση ότι τα πράγματα πηγαίνουν στη λάθος κατεύθυνση σκαρφαλώνει στο 69%, την ώρα που μόλις το 26% υποστηρίζει ότι τα πράγματα πάνε στη σωστή κατεύθυνση

Αντίστοιχα, σε προσωπικό επίπεδο το 49% δηλώνει ότι η προσωπική τους κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν και μόνο το 16% θεωρεί ότι είναι σε καλύτερη, διαψεύδοντας το κυβερνητικό αφήγημα ότι οι πολίτες ήδη αισθάνονται τα πράγματα να καλυτερεύουν.

Ακρίβεια, οικονομία και κρίση των θεσμών στο στόχαστρο των πολιτών

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες θεωρούν ως μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας την ακρίβεια (σε ποσοστό 47%), την οικονομία (33%) και την κρίση θεσμών (23%), δείχνοντας ότι παρότι τα οικονομικά προβλήματα κυριαρχούν, αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινωνία αδιαφορεί για την κατάσταση των θεσμών.

https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/06/Metron_Iounios_2026_03.jpg

Εάν εξαιρέσουμε τα γεωπολιτικά ζητήματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου οι κυβέρνηση έχει ώς και 35% θετικές γνώμες, σε όλους τους άλλους τομείς του κυβερνητικού έργου η αρνητική βαθμολογία είναι μεγάλη.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει), εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα αρνητική τροχιά

Αρνητική αξιολόγηση σε κυβέρνηση, πρωθυπουργό, αλλά και αξιωματική αντιπολίτευση

Σε αυτό το φόντο η κυβέρνηση έχει 69% αρνητικές γνώμες και μόνο 25% θετικές. Πράγμα που δείχνει ότι κάθε άλλο έχει βελτιωθεί η εικόνα της κυβέρνησης τους τελευταίους μήνες.

Αυτή η αρνητική αξιολόγηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του πρωθυπουργου, όπου τα δύο τρίτα των πολιτών έχουν αρνητική γνώμη για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του.

Ωστόσο, όπως είχε καταγραφεί και σε προηγούμενες έρευνες, ιδιαίτερα αρνητική παραμένει η αξιολόγηση και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ. 80% έχουν αρνητική γνώμη και μόνο το 12% έχει θετική. Αυτό μεταφράζεται επίσης και σε αρνητική αξιολόγηση και για τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Ν. Ανδρουλάκη που συγκεντρώνει 80% αρνητικές γνώμες και μόνο 14% θετικές.

Καθολική αποδοκιμασία των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ σε Ιράν

Ως προς τις διεθνείς εξελίξεις η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πολίτες σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι επικριτικοί απέναντι στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το 78% θεωρεί ότι η επίθεση δεν είναι δικαιολογημένη και η απάντηση αυτή υπερτερεί και σε όλους τους πολιτικούς αυτοπροσδιορισμούς, με τους πιο θετικά διακείμενους να είναι αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροδεξιοί.

Αντίστοιχα, ως προς τη συνολικότερη κατεύθυνση των σχέσεων εντός του «Δυτικού Στρατοπέδου», σε περισσότεροι (57%) πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να είναι συμμαχικές δυνάμεις. Όμως, ένα ισχυρό ποσοστό (37%) πιστεύουν ότι το ρήγμα θα βαθύνει και θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. Πιο έντονη η θέση για τους χωριστούς δρόμους μεταξύ των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, πιο ισχυρή η πεποίθηση ότι η ρήξη θα αποφευχθεί μεταξύ των κεντροδεξιών.

Δημοτικότητες πολιτικών προσώπων

Με τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα να εντάσσονται και επισήμως στις ερωτήσεις που αφορούν τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, η δημοσκόπηση δείχνει ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει την μεγαλύτερη δημοτικότητα, υποχωρώντας όπως στο 39%, αρκετά πιο κάτω από το 50% που κατέγραφε τον Ιανουάριο, ακολουθούμενη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που με 34% επίσης καταγράφει υποχώρηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο 32% και τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο 32%. Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σχετική μέτρηση από την Metron Analysis κινείται στο 29%.

Στην ερώτηση τώρα για την καταλληλότητα για τη θέση του πρωθυπουργού, μια ερώτηση την οποία πάντα οι πολίτες αντιμετωπίζουν διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζουν την ερώτηση για τη δημοτικότητα (που αφορά απλώς το εάν έχουν θετική γνώμη για έναν πολιτικό), καθώς αφορά την ικανότητα διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, με τον τελευταίο να καταγράφει άνοδο σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Εκτιμήσεις για τον εκλογικό συσχετισμό – στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ

Ως προς την πρόθεση ψήφου, η δημοσκόπηση δίνει μια μικρή άνοδο στη Νέα Δημοκρατία, φέρνει στη δεύτερη θέση με 12,1% την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ που υποχωρεί στο 9%, στην τέταρτη την Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού, με 8,3%, ενώ δείχνει να υποχωρούν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρώνεται στο 1,8%, ενώ ούτε η Νέα Αριστερά περνάει ένα κρίσιμο κατώφλι.

Ως προς τις μετακινήσεις ψηφοφόρων η Νέα Δημοκρατία η χάνει προς την Ελπίδα, προς τη Φωνή της Λογικής και την ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδιαρθρώνεται με διαρροές πρωτίστως προς την ΕΛΑΣ, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει σημαντικές διαρροές προς την ΕΛΑΣ και τη Νέα Δημοκρατία.

Ως προς την προέλευση των ψηφοφόρων της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού, αυτοί προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που αυτή τη στιγμή την κάνει τον βασικό σχηματισμό υποδοχής των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της κυβερνητικής παράταξης (διαψεύδοντας όσους πίστευαν ότι κυρίως θα έκοβε από τους σχηματισμούς δεξιότερα από τη Νέα Δημοκρατία), από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νίκη.

Ως προς την προέλευση των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αυτοί προέρχονται από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ.

Ενδιαφέρον έχουν και οι κατανομές της πρόθεσης ψήφου με βάση την πολιτική αυτοτοποθέτηση.

Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει την ισχυρότερη παρουσία μεταξύ των κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων, με ισχυρή παρουσία και στο Κέντρο. Το ΠΑΣΟΚ είναι πιο ισχυρό μεταξύ των κεντροαριστερών και των κεντρώων. Η ΕΛΑΣ μεταξύ των αριστερών και των κεντροαριστερών και λιγότερο των κεντρώνων, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι ισχυρότερο μεταξύ των αριστερών, κεντροαριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων. Τέλος, η Ελπίδα έχει ισχυρότερη παρουσία μεταξύ των κεντρώων, κεντροδεξιών, και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, ενώ η Ελληνική Λύση μεταξύ όσων δηλώνουν δεξιοί.

Πώς διαμορφώνεται η εκτίμηση ψήφου

Στη βάση των παραπάνω, η εκτίμηση ψήφου που κάνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis είναι ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 28,5%, άρα σταθερά κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%, η ΕΛΑΣ στο 15,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,2%, η Ελπίδα στο 10,4%, η Πλεύση στο 6.8%, η Ελληνική Λύση στο 6%. Μπαίνουν στη Βουλή η Φωνή Λογικής και η το ΜέΡΑ25 όχι όμως η Νίκη, ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν υποθέσουμε ότι θα κατέβαινε παρ’ όλα αυτά.

Πώς βλέπουν οι πολίτες τις πρόωρες εκλογές και τις κυβερνήσεις συνεργασίας

Ως προς τις πρόωρες εκλογές οι πολίτες είναι διχασμένοι με ίδια ποσοστά, κοντά στο 50% να τοποθετούνται υπέρ και κατά

Ισχυρότερο το αίτημα για ολοκλήρωση της τετραετίας μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, ισχυρότερο το αίτημα για πρόωρες εκλογές μεταξύ των ψηφοφόρων της ΕΛΑΣ

Αντίστοιχα διχασμένο δείχνει το εκλογικό σώμα ως προς το ερώτημα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων ή των κυβερνήσεων συνεργασίας. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει ελαφρύ προβάδισμα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας μεταξύ των ψηφοφόρων «αριστερά του κέντρου» και τη αντίστροφη τάση «δεξιά του κέντρου».

Και εδώ υπέρ της αυτοδυναμίας τάσσονται πρωτίστως οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασία οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ, της Ελπίδας και των σχηματισμών της Αριστεράς, με το ΠΑΣΟΚ μοιρασμένο ανάμεσα στις δύο επιλογές.

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Στο ερώτημα εάν προτιμούν την πολιτική σταθερότητα ή την πολιτική αλλαγή, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων δείχνουν ένα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο «αριστερά του κέντρου», αλλά έχει ενδιαφέρον ότι ένα ισχυρό ποσοστό των δεξιών ψηφοφόρων τοποθετούνται θετικά υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Όλα αυτά έρχονται να συναντήσουν την αντίστοιχη καταγραφή υψηλών δεικτών δυσαρέσκειας.

Και εδώ είναι οι ψηφοφόροι της ΝΔ που κατεξοχήν θέλουνν σταθερότητα, ενώ το αίτημα της πολιτικής αλλαγής είναι ιδιαίτερα έντονο μεταξύ των ψηφοφόρων των αντιπολιτευτικών κομμάτων.

Ένα νέο τοπίο

Είναι σαφές ότι πλέον μιλάμε για ένα νέο πολιτικό τοπίο. Η εμφάνιση των νέων κομμάτων αλλάζει τους συσχετισμούς δύναμης. Η Νέα Δημοκρατία, ύστερα από την εμφάνιση της Ελπίδας της Μαρίας Καρυστιανού βλέπει ένα σημαντικό μέρος της δυσαρέσκειας της δικής της βάσης να πηγαίνει σε αυτό τον σχηματισμό και όχι στην ακροδεξιά, κάτι που σημαίνει ότι η συσπείρωσή της περιορίζεται σε αυτούς που βλέπουν συνολικά θετικά τον απολογισμό και την ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που καθιστά μακρινό όνειρο την αυτοδυναμία αλλά και – εξαιτίας της υποχώρησης της ακροδεξιάς – τη δυνατότητα χειρίσιμων συμμάχων σε ενδεχόμενη συνεργασία.

Από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας κατοχυρώνεται ως το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο ούτε κυρίως το ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου, όσο η συνολική καταγραφή που κάνει. Βεβαίως, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν και σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να αυξήσει τη συσπείρωση και να πείσει έναν κόσμο που αναζητά μια εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριακο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παραμένει ακόμη δύσπιστος ακόμη και απέναντι στην ΕΛΑΣ. Το γεγονός ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση – σε αντίθεση π.χ. με την υψηλότερης προσωπικής δημοτικότητας Μαρία Καρυστιανού – αποτυπώνει και το γεγονός ότι για ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος το επίδικο δεν είναι η έκφραση της δυσαρέσκειας, αλλά η πολιτική αλλαγή, μέσα από την εκλογή μιας άλλης κυβέρνησης. Οι πολίτες δεν έχουν πρόβλημα εάν αυτό θα είναι αυτοδύναμο ή προϊον συνεργασίας, όμως είναι σαφές ότι επιθυμούν να είναι αξιόπιστο.

Με αυτή την έννοια, η πολιτική συζήτηση στη χώρα περνάει σε μια νέα φάση, όχι μόνο γιατί θα έχουμε νέους σχηματισμούς και πιθανώς δεν θα έχουμε άλλους (ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να κινείται σε τέτοια κατεύθυνση), αλλά πρωτίστως γιατί περνάμε από την αποδοκιμασία και καταδίκη της κυβέρνησης, στο ερώτημα για το ποιος σχηματισμός θα και ποια/ος πρωθυπουργός θα μπορούσε να εκπροσωπήσει καλύτερα το αίτημα για μια αλλαγή πολιτικής και μια διαφορετική διακυβέρνηση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

Ακρίβεια: Γιατί οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα στις ελληνικές τιμές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Άσκηση: Ποιο είδος χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής;

Business
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

inWellness
Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση
Έρευνα 04.06.26

Έτσι η αβεβαιότητα επηρεάζει τη σχέση

Η αβεβαιότητα μέσα σε μια σχέση μπορεί να επηρεάζει έντονα τον τρόπο που επικοινωνούν οι σύντροφοι στην καθημερινότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Τα superfoods του καλοκαιριού
Διατροφή 04.06.26

Τα superfoods του καλοκαιριού

Αυτά είναι οκτώ superfoods΄που δεν πρέπει να λείπουν από την καλοκαιρινή διατροφή μας

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Μια αλήθεια πάντα πολιτική
Επιστημολογική στροφή 04.06.26

Μια αλήθεια πάντα πολιτική

Ένα πρόσφατο βιβλίο ασχολείται με το γιατί σήμερα η πολιτική μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στο ερώτημα για την αλήθεια των διαφόρων τοποθετήσεων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα
Τι σημαίνει «νοιάζομαι» 18.05.26

Μια φιλοσοφία για τη φροντίδα

Ένας φιλόσοφος επιστρέφει στη φροντίδα και το παράδοξο που αντιπροσωπεύει ότι ίδιο το γεγονός ότι νοιαζόμαστε

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η Γάζα και το βλέμμα της
Καταστροφή και χειραφέτηση 14.05.26

Η Γάζα και το βλέμμα της

Ο Σάββας Μιχαήλ στο τελευταίο του βιβλίο αναμετριέται με την καταστροφή στη Γάζα, από την οπτική κάποιου που αρνείται να ταυτίσει την εβραϊκότητα με τον Νετανιάχου

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκπαιδευτικοί: Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο – Ο αριθμός «καμπανάκι»
Τα στοιχεία 04.06.26

Εκπαιδευτικοί σε απόγνωση - Γιατί γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σχολείο - Ο αριθμός «καμπανάκι»

Εκπαιδευτικοί σε τροχιά… εξόδου. Η πρόσφατη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αντανακλά μια πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Χαμηλοί μισθοί και κόστος στέγασης οι βασικοί λόγοι που απομακρύνουν δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες από τη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα
Νέα έρευνα 04.06.26

Έκρηξη της ζήτησης για τα ηλεκτρικά SUV – Γιατί αποτελεί πρόβλημα για το κλίμα, την υγεία και την ισότητα

Αν όλα τα SUV αποτελούσαν μια χώρα, θα ήταν μία από τις πέντε μεγαλύτερες πηγές εκπομπών CO₂ στον κόσμο - Τι προβλέπει το πλαίσιο «Αvoid - Shift - Improve»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»
On Field 04.06.26

Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»

Η αγγλική ιστοσελίδα Goal.com έκανε αφιέρωμα στον 23χρονο άσο της Νότιγχαμ Φόρεστ, αναφέροντας πως τα «λιοντάρια» στηρίζουν πολλά πάνω του για κατάκτηση του Μουντιάλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ – «Θέλετε την πλήρη ταινία;»
40 δευτερόλεπτα 04.06.26

Ο Έλον Μασκ φτιάχνει το δικό του τρέιλερ της Ιλιάδας και προκαλεί το Χόλιγουντ - «Θέλετε την πλήρη ταινία;»

Ο Έλον Μασκ παρουσιάζει στο X το τρέιλερ της «Ιλιάδας» που δημιουργήθηκε με το Grok Imagine 1.5 και ρωτά: «Θέλετε την πλήρη ταινία;». Το Χόλιγουντ αναστενάζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης
Από τη Ν. Ιωνία 04.06.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να συνεχίσει το καταστροφικό της έργο – Αποτυχημένος ο Μητσοτάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «αποτυχημένο με την ακρίβεια», μιλώντας σε συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. «Θα καταργήσουμε το άρθρο 86», τόνισε.

Σύνταξη
Καιρός: Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία – Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Ελλάδα 04.06.26

Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Άλλαξε πρόσωπο ο καιρός. Ισχυρές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία. Στα 55 mm έφτασε το μέγιστο ύψος υετού. Περισσότερες από 11.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις από τις καταιγίδες της Πέμπτης.

Σύνταξη
Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό
Ελλάδα 04.06.26

Οικογένεια καταγγέλλει ότι δικηγόρος την εξαπάτησε με τον εξωδικαστικό και έχασε το σπίτι της σε πλειστηριασμό

Τι καταγγέλλει στο in η οικογένεια που έμεινε στο δρόμο - Αρνείται τις κατηγορίες η δικηγόρος και μέσω του in δίνει τη δική της απάντηση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό
Μπάσκετ 04.06.26

Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό

Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος «έβγαλαν» μέρος του προγράμματος την Πέμπτη (4/6) και μένει να δούμε αν θα τεθούν στη διάθεση του Αταμάν για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL την Παρασκευή.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητική ανικανότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το 63% των μέτρων εκτός αρχικού στόχου
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητική ανικανότητα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Το 63% των μέτρων εκτός αρχικού στόχου

Βολές από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλο Γερουλάνο, για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης - «Το 'Ελλάδα 2.0' είναι ένα έργο που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ», τονίζει

Σύνταξη
Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας
Σοκ 04.06.26

Φονικό στα Τρίκαλα: Τα αδέλφια είχαν παλιά διαμάχη – «Τον είδα μέσα στα αίματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα δύο αδέρφια είχαν χρόνιες διαφορές και οι τσακωμοί τους ήταν συχνοί - «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ! Σαν να έσκασε κάτι δίπλα μου…», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Ανθέα Σίλμπερτ – Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι
Ζούσε στη Σκιάθο 04.06.26

Ανθέα Σίλμπερτ - Ένα αντίο στην Ελληνίδα, πρωτοπόρο ενδυματολόγο του Χόλιγουντ που έντυσε το Μωρό της Ρόζμαρι

Η Ανθέα Σίλμπερτ (το γένος Γιαννακούρου) ενδυματολόγος των ταινιών «Το μωρό της Ρόζμαρι», «Τσάιναταουν» και «Η Γνωριμία της Σάρκας», απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα
Τα πρόστιμα 04.06.26

Πότε λήγει η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Με τον νέο νόμο 5182/2026, το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει εκ βάθρων, επιφέροντας ανατροπές στους υπόχρεους, νέες εξαιρέσεις για τις αγροτικές εκτάσεις, αλλά και αυστηρούς ελέγχους που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου στις 31 Οκτωβρίου

Σύνταξη
LIVE: Σουηδία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 04.06.26

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα

LIVE: Σουηδία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα σε Σουηδία και Ελλάδα. Τηλεοπτικά από Alpha.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους
Ελλάδα 04.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Αγωνία για παιδιά της 39χρονης – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν τη νύχτα που ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα τους είχαν χορηγηθεί ηρεμιστικά για να μην ξυπνήσουν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου
Ελλάδα 04.06.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Συμβόλαιο εκτέλεσης» και οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσής της καταγγέλλει η Τυχεροπούλου

Σοβαρές καταγγελίες περί «συμβολαίου εκτέλεσης» και μεθοδευμένης προσπάθειας απονομιμοποίησης και παγίδευσής της διατυπώνει η Παρασκευή Τυχεροπούλου, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια σε ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Φοιτητικές διαδηλώσεις και επεισόδια – Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Κόσμος 04.06.26

Φοιτητές διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες - Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναφέρθηκαν αρκετά περιστατικά σε όλες τις Βρυξέλλες, αλλά κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση σε τμήματα του δικτύου του μετρό

Σύνταξη
Τα άγνωστα, πολύτιμα σχέδια του Τζον Λένον για το «She Said So»
Τέχνη 04.06.26

Δείτε τα σπάνια σχέδια του Τζον Λένον - «Ήμασταν σε ένα μπαρ στο Λονδίνο και ζωγραφίζαμε στις χαρτοπετσέτες»

Η πολύτιμη συλλογή από πολύχρωμα σχέδια δημιουργήθηκε από τους Τζον Λένον και Στίβεν Φ. Βερόνα, και σε κάθε ένα από αυτά εμφανίζεται μια λέξη από το hit των Beatles «I Feel Fine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
Cookies