Έχασε τον διάσημο σκύλο του, βρήκε ότι έγινε τροφή σε εστιατόριο – Σοκ για influencer με 1,5 εκατ. followers

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Κύμα οργής έχει πυροδοτήσει στην Κίνα η τραγική κατάληξη του Τσουτού, ενός εξαιρετικά δημοφιλούς μπόρντερ κόλι. Ο σκύλος, που μετρούσε εκατομμύρια θαυμαστές μέσω του ιδιοκτήτη του –του ταξιδιωτικού μπλόγκερ Γκουό, με πάνω από 1,5 εκατ. ακολούθους στο Douyin– έπεσε θύμα απαγωγής και κατέληξε στο πιάτο ενός εστιατορίου.

Βίντεο:

Το χρονικό της υπόθεσης:

Η εξαφάνιση: Ο Τσουτού χάθηκε στις 11 Μαΐου, ενώ τον φρόντιζε ο πατέρας του Γκουό, όσο ο ίδιος έλειπε στο εξωτερικό. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν δύο άτομα να απομακρύνονται με τον σκύλο πάνω σε ηλεκτρικό σκούτερ.

Η αναζήτηση και ο εκβιασμός: Με την επιστροφή του, ο Γκουό, βοηθούμενος από εθελοντές και αρχές, εντόπισε έναν ύποπτο. Ο φερόμενος δράστης αρχικά ζήτησε λύτρα 10.000 γουάν (περίπου 1.267 ευρώ) για να επιστρέψει το ζώο.

Η τραγική αλήθεια: Τελικά, ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε πως ο σκύλος είχε ήδη πουληθεί σε εστιατόριο για μόλις 180 γουάν (περίπου 26 δολάρια), όπου θανατώθηκε και καταναλώθηκε. Υπάλληλος του εστιατορίου φέρεται να του είπε πως τα υπολείμματα του ζώου είχαν ήδη πεταχτεί.

Ο δράστης δικαιολογήθηκε ισχυριζόμενος πως νόμιζε ότι το σκυλί ήταν αδέσποτο, λέγοντας χαρακτηριστικά στον ιδιοκτήτη: «Ο σκύλος είναι νεκρός, σταμάτα να κάνεις φασαρία».

Ο Γκουό κατέθεσε μήνυση στην αστυνομία της επαρχίας Χενάν, δηλώνοντας αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους. Ωστόσο, λόγω της απουσίας νομοθεσίας για την προστασία των κατοικίδιων ζώων στην Κίνα, οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό απλώς ως κλοπή περιουσιακού στοιχείου.

Το γεγονός έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media, με φιλοζωικές οργανώσεις να βρίσκουν αφορμή να επαναφέρουν επιτακτικά το ζήτημα της προστασίας των ζώων, αλλά και της πλήρους απαγόρευσης του εμπορίου κρέατος σκύλου στη χώρα.