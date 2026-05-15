Κόβεται το σεξ; Όλο και περισσότερες influencers απαντούν «ναι» με σιγουριά

Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται μια αθόρυβη αλλά σαφής αλλαγή στις ερωτικές συνήθειες των νέων γυναικών, με τις influencers να παίζουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης. Ενώ για χρόνια η δημόσια συζήτηση επικεντρωνόταν κυρίως στους άνδρες και στο φαινόμενο των incels, τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι και οι γυναίκες —ιδιαίτερα στις ηλικίες 22 έως 34— απέχουν ολοένα και περισσότερο από τη σεξουαλική ζωή, όπως αναφέρει το Wired.

Σύμφωνα με τη National Survey of Family Growth, την έρευνα των ΗΠΑ για τη δημογραφία και την οικογενειακή ζωή, το ποσοστό των γυναικών που δεν είχαν καμία σεξουαλική επαφή τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε από 8% το 2013 σε 13% το 2023, σημειώνοντας άνοδο περίπου 50%.

Πίσω από αυτή τη μεταστροφή βρίσκονται πολλοί και διαφορετικοί λόγοι: από την ανασφάλεια για το μέλλον και το πολιτικό κλίμα, μέχρι μια πιο συνειδητή επιλογή ανεξαρτησίας. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι, παρότι η μοναξιά αγγίζει εξίσου άνδρες και γυναίκες, οι single γυναίκες δηλώνουν συχνότερα πιο ικανοποιημένες — εν μέρει γιατί δεν επιβαρύνονται με ανισορροπίες μέσα στις σχέσεις, όπως η οικιακή εργασία ή η παραμέληση των δικών τους αναγκών.

Στο μεταξύ, στο διαδίκτυο εμφανίζονται νέοι όροι που αποτυπώνουν αυτή τη στάση: «femcel», «boysober», «opting out», αλλά και influencers που μιλούν ανοιχτά για την αποχή τους, κανονικοποιώντας την επιλογή και επηρεάζοντας ολοένα και περισσότερες γυναίκες.

Η πορνοστάρ που γύρισε την πλάτη στο σεξ

Η περίπτωση της Ντομινίκ Σίλβερ είναι ενδεικτική του πόσο πολυδιάστατο είναι το φαινόμενο.

Trans γυναίκα, μοντέλο και για χρόνια ενεργή στη βιομηχανία πορνό (γνωστή ως Natassia Dreams και συνεργάτιδα του Pornhub), αποφάσισε τον τελευταίο χρόνο να απέχει πλήρως από το σεξ — τόσο επαγγελματικά όσο και στην προσωπική της ζωή.

Και δεν είναι η μόνη στο περιβάλλον της. «Πολλές φίλες μου έχουν σταματήσει να ασχολούνται με άνδρες αυτή την περίοδο», λέει.

Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι απολάμβανε τη σεξουαλικότητά της. Ωστόσο, μετά από δύο δεκαετίες στον χώρο, ήρθε αντιμέτωπη με συμπεριφορές που την έκαναν να αλλάξει στάση: ψέματα, απιστίες, σχέσεις που διαλύονται.

Το σημείο καμπής ήταν ένα ταξίδι στη Βραζιλία, όπου επρόκειτο να συναντήσει δύο ανθρώπους με τους οποίους είχε αναπτύξει επαφή. Κανείς δεν εμφανίστηκε.

Έκτοτε απομακρύνθηκε, περιόρισε τις επαφές της και αποφεύγει τις εφαρμογές γνωριμιών — όπου πολλοί τη γνωρίζουν ήδη από τη δουλειά της, κάτι που τη φέρνει σε δύσκολη θέση.

Σήμερα βλέπει την αποχή ως μια περίοδο «εκκαθάρισης»: «Με κάθε άνθρωπο που έρχεσαι κοντά, κρατάς κάτι από αυτόν. Χρειάζεται να κάνεις χώρο για τον εαυτό σου».

Κατά τη δική της εκτίμηση, όλο και περισσότερες γυναίκες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: «Δεν εξαρτόμαστε πια από τους άνδρες για να σταθούμε στα πόδια μας».

«Δεν είμαι ‘χαλασμένη’»: Η εμπειρία της ασέξουαλικότητας

Για άλλες γυναίκες influencers — και όχι μόνο — η αποχή δεν είναι επιλογή, αλλά ταυτότητα.

Η Λιν Σάγκα, 29 ετών, non-binary και YouTuber που μεγάλωσε στην The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, θυμάται ότι από πολύ μικρή δεν ένιωθε καμία σχέση με όσα άκουγε για την ερωτική επιθυμία.

Στα 13 της ανακάλυψε τον όρο «ασέξουαλ» και βρήκε επιτέλους μια εξήγηση. Σήμερα αυτοπροσδιορίζεται ως demisexual — δηλαδή μπορεί να νιώσει έλξη μόνο αφού δημιουργηθεί βαθύ συναισθηματικό δέσιμο, κάτι που μπορεί να πάρει μήνες ή να μην συμβεί ποτέ.

Όπως λέει, έχει βιώσει σεξουαλική έλξη μόλις τρεις φορές στη ζωή της.

Το 2020 ξεκίνησε κανάλι στο YouTube για να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα, καθώς σχεδόν δεν υπήρχε σχετική εκπροσώπηση. Το βασικό μήνυμα που λαμβάνει από όσους την παρακολουθούν είναι η ανακούφιση:

«Νόμιζα ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα — μέχρι που κατάλαβα ότι απλώς λειτουργώ διαφορετικά».

Η ίδια τονίζει ότι η ασέξουαλικότητα συχνά παρεξηγείται ως «έλλειψη», ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς μια άλλη εμπειρία της ανθρώπινης επιθυμίας.

«Περιμένω μέχρι τον γάμο»

Στον αντίποδα βρίσκεται η Μαρίνα Ντε Μπούτσι, 30 ετών, επιχειρηματίας που ζει στις ΗΠΑ. Σε αντίθεση με τις παραπάνω influencers έχει επιλέξει να μην κάνει σεξ πριν τον γάμο.

Μεγάλωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετακόμισε στην Καλιφόρνια αναζητώντας μια πιο ελεύθερη ζωή — χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκατέλειψε τις αξίες της.

Σήμερα ζει με άλλες γυναίκες που έχουν κάνει την ίδια επιλογή και αντιμετωπίζουν την αποχή ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό.

«Ζούμε σε μια κουλτούρα που ταυτίζει το σεξ με την ελευθερία. Εγώ πιστεύω ότι ισχύει το αντίθετο», λέει.

Βρίσκεται σε σχέση εδώ και ενάμιση χρόνο, αλλά έχει θέσει σαφή όρια: δεν συγκατοικούν και δεν μοιράζονται τη νύχτα.

«Δεν θέλω να ζήσω κάτι που θεωρώ ότι ανήκει στον γάμο πριν έρθει η στιγμή».

Παράλληλα, ετοιμάζει podcast για ανθρώπους που έχουν κάνει την ίδια επιλογή, θέλοντας να καλύψει ένα κενό που η ίδια εντόπισε.

Κάτι περισσότερο από μια τάση

Από την αποχή ως προσωπική «επανεκκίνηση», μέχρι την ασέξουαλικότητα και τη θρησκευτική επιλογή των influencers, το συμπέρασμα είναι κοινό: το σεξ δεν θεωρείται πλέον αυτονόητο.

Για μια αυξανόμενη μερίδα γυναικών, είναι κάτι που επαναπροσδιορίζεται — με τους δικούς τους όρους.