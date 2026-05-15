Κόβεται το σεξ; Όλο και περισσότερες influencers απαντούν «ναι» με σιγουριά
Social 15 Μαΐου 2026, 06:02

Κόβεται το σεξ; Όλο και περισσότερες influencers απαντούν «ναι» με σιγουριά

Από TikTok μέχρι YouTube, influencers κανονικοποιούν την αποχή από το σεξ - μια επιλογή που μοιάζει κάτι περισσότερο από trend

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφεται μια αθόρυβη αλλά σαφής αλλαγή στις ερωτικές συνήθειες των νέων γυναικών, με τις influencers να παίζουν ολοένα και πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της τάσης. Ενώ για χρόνια η δημόσια συζήτηση επικεντρωνόταν κυρίως στους άνδρες και στο φαινόμενο των incels, τα πιο πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι και οι γυναίκες —ιδιαίτερα στις ηλικίες 22 έως 34— απέχουν ολοένα και περισσότερο από τη σεξουαλική ζωή, όπως αναφέρει το Wired.

Σύμφωνα με τη National Survey of Family Growth, την έρευνα των ΗΠΑ για τη δημογραφία και την οικογενειακή ζωή, το ποσοστό των γυναικών που δεν είχαν καμία σεξουαλική επαφή τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε από 8% το 2013 σε 13% το 2023, σημειώνοντας άνοδο περίπου 50%.

Πίσω από αυτή τη μεταστροφή βρίσκονται πολλοί και διαφορετικοί λόγοι: από την ανασφάλεια για το μέλλον και το πολιτικό κλίμα, μέχρι μια πιο συνειδητή επιλογή ανεξαρτησίας. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι, παρότι η μοναξιά αγγίζει εξίσου άνδρες και γυναίκες, οι single γυναίκες δηλώνουν συχνότερα πιο ικανοποιημένες — εν μέρει γιατί δεν επιβαρύνονται με ανισορροπίες μέσα στις σχέσεις, όπως η οικιακή εργασία ή η παραμέληση των δικών τους αναγκών.

Στο μεταξύ, στο διαδίκτυο εμφανίζονται νέοι όροι που αποτυπώνουν αυτή τη στάση: «femcel», «boysober», «opting out», αλλά και influencers που μιλούν ανοιχτά για την αποχή τους, κανονικοποιώντας την επιλογή και επηρεάζοντας ολοένα και περισσότερες γυναίκες.

Η πορνοστάρ που γύρισε την πλάτη στο σεξ

Η περίπτωση της Ντομινίκ Σίλβερ είναι ενδεικτική του πόσο πολυδιάστατο είναι το φαινόμενο.

Trans γυναίκα, μοντέλο και για χρόνια ενεργή στη βιομηχανία πορνό (γνωστή ως Natassia Dreams και συνεργάτιδα του Pornhub), αποφάσισε τον τελευταίο χρόνο να απέχει πλήρως από το σεξ — τόσο επαγγελματικά όσο και στην προσωπική της ζωή.

Και δεν είναι η μόνη στο περιβάλλον της. «Πολλές φίλες μου έχουν σταματήσει να ασχολούνται με άνδρες αυτή την περίοδο», λέει.

Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ ότι απολάμβανε τη σεξουαλικότητά της. Ωστόσο, μετά από δύο δεκαετίες στον χώρο, ήρθε αντιμέτωπη με συμπεριφορές που την έκαναν να αλλάξει στάση: ψέματα, απιστίες, σχέσεις που διαλύονται.

Το σημείο καμπής ήταν ένα ταξίδι στη Βραζιλία, όπου επρόκειτο να συναντήσει δύο ανθρώπους με τους οποίους είχε αναπτύξει επαφή. Κανείς δεν εμφανίστηκε.

Έκτοτε απομακρύνθηκε, περιόρισε τις επαφές της και αποφεύγει τις εφαρμογές γνωριμιών — όπου πολλοί τη γνωρίζουν ήδη από τη δουλειά της, κάτι που τη φέρνει σε δύσκολη θέση.

Σήμερα βλέπει την αποχή ως μια περίοδο «εκκαθάρισης»: «Με κάθε άνθρωπο που έρχεσαι κοντά, κρατάς κάτι από αυτόν. Χρειάζεται να κάνεις χώρο για τον εαυτό σου».

Κατά τη δική της εκτίμηση, όλο και περισσότερες γυναίκες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: «Δεν εξαρτόμαστε πια από τους άνδρες για να σταθούμε στα πόδια μας».

«Δεν είμαι ‘χαλασμένη’»: Η εμπειρία της ασέξουαλικότητας

Για άλλες γυναίκες influencers — και όχι μόνο — η αποχή δεν είναι επιλογή, αλλά ταυτότητα.

Η Λιν Σάγκα, 29 ετών, non-binary και YouTuber που μεγάλωσε στην The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, θυμάται ότι από πολύ μικρή δεν ένιωθε καμία σχέση με όσα άκουγε για την ερωτική επιθυμία.

Στα 13 της ανακάλυψε τον όρο «ασέξουαλ» και βρήκε επιτέλους μια εξήγηση. Σήμερα αυτοπροσδιορίζεται ως demisexual — δηλαδή μπορεί να νιώσει έλξη μόνο αφού δημιουργηθεί βαθύ συναισθηματικό δέσιμο, κάτι που μπορεί να πάρει μήνες ή να μην συμβεί ποτέ.

Όπως λέει, έχει βιώσει σεξουαλική έλξη μόλις τρεις φορές στη ζωή της.

Το 2020 ξεκίνησε κανάλι στο YouTube για να μιλήσει ανοιχτά για το θέμα, καθώς σχεδόν δεν υπήρχε σχετική εκπροσώπηση. Το βασικό μήνυμα που λαμβάνει από όσους την παρακολουθούν είναι η ανακούφιση:

«Νόμιζα ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα — μέχρι που κατάλαβα ότι απλώς λειτουργώ διαφορετικά».

Η ίδια τονίζει ότι η ασέξουαλικότητα συχνά παρεξηγείται ως «έλλειψη», ενώ στην πραγματικότητα είναι απλώς μια άλλη εμπειρία της ανθρώπινης επιθυμίας.

«Περιμένω μέχρι τον γάμο»

Στον αντίποδα βρίσκεται η Μαρίνα Ντε Μπούτσι, 30 ετών, επιχειρηματίας που ζει στις ΗΠΑ. Σε αντίθεση με τις παραπάνω influencers έχει επιλέξει να μην κάνει σεξ πριν τον γάμο.

Μεγάλωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετακόμισε στην Καλιφόρνια αναζητώντας μια πιο ελεύθερη ζωή — χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκατέλειψε τις αξίες της.

Σήμερα ζει με άλλες γυναίκες που έχουν κάνει την ίδια επιλογή και αντιμετωπίζουν την αποχή ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό.

«Ζούμε σε μια κουλτούρα που ταυτίζει το σεξ με την ελευθερία. Εγώ πιστεύω ότι ισχύει το αντίθετο», λέει.

Βρίσκεται σε σχέση εδώ και ενάμιση χρόνο, αλλά έχει θέσει σαφή όρια: δεν συγκατοικούν και δεν μοιράζονται τη νύχτα.

«Δεν θέλω να ζήσω κάτι που θεωρώ ότι ανήκει στον γάμο πριν έρθει η στιγμή».

Παράλληλα, ετοιμάζει podcast για ανθρώπους που έχουν κάνει την ίδια επιλογή, θέλοντας να καλύψει ένα κενό που η ίδια εντόπισε.

Κάτι περισσότερο από μια τάση

Από την αποχή ως προσωπική «επανεκκίνηση», μέχρι την ασέξουαλικότητα και τη θρησκευτική επιλογή των influencers, το συμπέρασμα είναι κοινό: το σεξ δεν θεωρείται πλέον αυτονόητο.

Για μια αυξανόμενη μερίδα γυναικών, είναι κάτι που επαναπροσδιορίζεται — με τους δικούς τους όρους.

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι
Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης και αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Ουγγαρία: Η νέα ΥΠΕΞ επέκρινε τη Ρωσία για τις επιθέσεις με drone στην Υπερκαρπαθία
Η νέα ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας επέκρινε τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, και κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη για να του πει ότι τις καταδικάζει.

Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

