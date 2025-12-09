magazin
09.12.2025
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09 Δεκεμβρίου 2025 | 15:40

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Μια εντυπωσιακή και ανησυχητική στροφή στις επαγγελματικές φιλοδοξίες των γυναικών καταγράφει η νέα μεγάλη έρευνα της LeanIn.org και της McKinsey & Co., η οποία παρουσιάστηκε στο Bloomberg και έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε την τελευταία δεκαετία για την πορεία των γυναικών στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ.

Μετά από χρόνια όπου η συζήτηση γύρω από το «lean in» –το κάλεσμα της Σέριλ Σάντμπεργκ, η οποία διετέλεσε ανώτερο στέλεχος της Meta, το 2013 προς τις γυναίκες να επιδιώξουν ενεργά την ανέλιξη– μονοπωλούσε τον δημόσιο διάλογο, σήμερα το τοπίο δείχνει να αλλάζει δραματικά: οι γυναίκες «απομακρύνονται» από την προοπτική της προαγωγής, όχι επειδή στερούνται φιλοδοξίας, αλλά επειδή νιώθουν ότι το σύστημα παύει να τις στηρίζει.

YouTube thumbnail

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, μόλις το 69% των γυναικών σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου δηλώνουν ότι επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 82% στις μεσαίες βαθμίδες και στο 84% στα ανώτερα στελέχη – σημαντικά χαμηλότερα όμως από τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών (80%, 86% και 92%). Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο «χάσμα φιλοδοξίας» στα 11 χρόνια της έρευνας Women in the Workplace. Μέχρι σήμερα, γυναίκες και άνδρες εμφανίζονταν εξίσου πρόθυμοι να διεκδικήσουν την επόμενη θέση ευθύνης.

Τι έχει αλλάξει; Η Σάντμπεργκ δηλώνει στο Bloomberg ότι οι γυναίκες δεν έχουν χάσει την επιθυμία για εξέλιξη – την έχει χάσει όμως το σύστημα για εκείνες. Όπως σημειώνει, περίπου το 20% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχθηκαν ότι δεν διαθέτουν πια καμία συγκεκριμένη πολιτική ή πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας επαγγελματικής ανάπτυξης. «Όταν οι εταιρείες δεν κάνουν το σωστό για όλους τους εργαζόμενους, ωθούν τις γυναίκες να απομακρυνθούν», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Lean In (@leaninorg)

Η υποχώρηση των προγραμμάτων DEI

Το εύρημα δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τους αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg, η υποχώρηση των προγραμμάτων διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI) έχει επιταχυνθεί κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της κατάργησής τους, χαρακτηρίζοντάς τα «παράνομα». Τα προγράμματα αυτά, που στοχεύουν στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και στη δημιουργία πραγματικά συμπεριληπτικών εργασιακών περιβαλλόντων, έχουν μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Η έρευνα δείχνει ότι κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η πίεση για περιορισμό ή ακόμη και κατάργηση των πρωτοβουλιών αυτών οδήγησε πολλές εταιρείες να παγώσουν ή να ακυρώσουν πολιτικές που κάποτε θεωρούνταν βασικοί μοχλοί ενδυνάμωσης των γυναικών.

Έτσι, προγράμματα καθοδήγησης, επαγγελματικής ανάπτυξης, sponsorship και εκπαίδευσης στη διαφορετικότητα –που λειτουργούσαν ως δομική στήριξη για όσες επιθυμούσαν να προχωρήσουν ιεραρχικά– φθίνουν, αφήνοντας τις γυναίκες με λιγότερα εργαλεία και λιγότερη ορατότητα στις κρίσιμες διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, η υποστήριξη των εταιρειών προς τη γυναικεία εκπροσώπηση έπεσε στο 67% το 2025 από το ιστορικό υψηλό του 88% το 2017. Πάνω από μία στις δέκα εταιρείες έχει ήδη μειώσει ή διακόψει προγράμματα επαγγελματικής καθοδήγησης, χορηγιών, κατάρτισης ή άλλων μηχανισμών που στοχεύουν στην προώθηση γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Αξίζει η προαγωγή;

Την ίδια στιγμή, η καθημερινότητα των εργαζόμενων γυναικών δυσκολεύει: το κόστος φροντίδας παιδιών έχει εκτοξευθεί, οι οικογενειακές υποχρεώσεις τους βαραίνουν δυσανάλογα σε σύγκριση με τους άνδρες, ενώ η επιστροφή στο γραφείο –μετά την πανδημία– έχει συχνά καταργήσει τη μία μορφή ευελιξίας που τις βοηθούσε να ισορροπούν.

Πολλές, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αναρωτιούνται πλέον αν αξίζει να κυνηγούν μια προαγωγή σε ένα περιβάλλον που δεν εξελίσσεται μαζί τους.

Οι άνδρες  έχουν διπλάσιες πιθανότητες να προωθηθεί το όνομά τους

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι η έλλειψη «σπονσόρων». Οι άνδρες, όπως καταγράφει η έρευνα, έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τις γυναίκες να διαθέτουν πολλαπλούς υποστηρικτές μέσα στην εταιρεία – ανθρώπους που θα προωθήσουν το όνομά τους, θα ανοίξουν πόρτες και θα υπερασπιστούν την επαγγελματική τους πορεία στα κέντρα αποφάσεων. Οι γυναίκες όχι μόνο έχουν λιγότερους τέτοιους συμμάχους, αλλά δηλώνουν ότι στις εισαγωγικές και μεσαίες βαθμίδες αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς να αναλάβουν ρίσκα ή να εκφραστούν ανοιχτά.


«Το εταιρικό τοπίο της Αμερικής δείχνει ότι κάνει πίσω στη δέσμευσή της προς τις γυναίκες – και οι γυναίκες δείχνουν ότι το αισθάνονται. Ο συνδυασμός είναι εκρηκτικός», σημειώνει η Ρέιτσελ Τόμας, διευθύνουσα σύμβουλος του LeanIn.org, μιλώντας στο Bloomberg.

Η έκθεση καταλήγει με σαφείς προειδοποιήσεις αλλά και συγκεκριμένες συστάσεις: οι εταιρείες πρέπει να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους, να διευρύνουν τις δεξαμενές ταλέντου, να προσφέρουν ισότιμη πρόσβαση σε επαγγελματική καθοδήγηση και χορηγίες, να ενισχύσουν τα δίκτυα υποστήριξης εργαζομένων και να επενδύσουν σε μια κουλτούρα πραγματικής ένταξης. Όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για τη βιωσιμότητα των ίδιων των οργανισμών τους.

Η έρευνα δείχνει καθαρά ότι η συζήτηση για τη θέση της γυναίκας στην εργασία μπαίνει σε νέα φάση: όχι πια για το αν οι γυναίκες κάνουν «lean in», αλλά για το αν οι εταιρείες στέκονται στο ύψος των περιστάσεων.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
Stream magazin
Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ
Στα γρήγορα 09.12.25

Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ

Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;
«Απλώς ένας αριθμός» 09.12.25

Spotify Wrapped: Πώς η λειτουργία Listening Age της πλατφόρμας υπολογίζει τι ηλικία «γράφει» το αυτί σου;

Το Spotify παρουσιάζει το «Listening Age», που υπολογίζει την «ηλικία ακρόασης» κάθε χρήστη βάσει της πενταετίας όπου συγκεντρώνονται οι μουσικές του επιλογές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
«Ευαίσθητος άνθρωπος» 08.12.25

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007
Κρίμα κι άδικο 08.12.25

Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Ο Πάτρικ Γκίμπσον «άγγιξε» έναν ρόλο, που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει δικός του. Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.
Φωτογραφίες 08.12.25

Η «αρχόντισσα με το ανεστραμμένο διάδημα» αποκαλύπτεται στη Βοιωτία και φωτίζει τα μυστικά του 7ου αιώνα π.Χ.

Η εντυπωσιακή ταφή μιας νεαρής γυναίκας με ανάποδα φορεμένο χάλκινο διάδημα στη Βοιωτία φωτίζει τις κοινωνικές αλλαγές και τον πλούτο μιας ακμαίας κοινότητας του 7ου αιώνα π.Χ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες
Wisdom of Happiness 08.12.25

«Βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο» – Ο Ρίτσαρντ Γκιρ για τον Δαλάι Λάμα, την καλοσύνη και τους σημερινούς ηγέτες

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ ποτέ δεν έκρυψε τις πολιτικές και κοινωνικές του απόψεις, έστω κι αν τον έβαλαν στη «μαύρη λίστα» της Ακαδημίας. Ωστόσο, τώρα, επιστρέφει με το Wisdom of Happiness - ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Δαλάι Λάμα.

Σύνταξη
Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων
Culture Live 08.12.25

Τολμηρή ληστεία στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας: Σπάνιες γκραβούρες Ματίς και Πορτινάρι στα χέρια ενόπλων

Δεκατρία σπάνια έργα των Ματίς και Πορτινάρι κλάπηκαν από δημοτική βιβλιοθήκη στο Σάο Πάολο, σε ληστεία που θυμίζει κινηματογραφική σκηνή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»
Culture Live 08.12.25

Ντακότα Τζόνσον: «Κάποιοι χρηματοδότες ταινιών είναι πραγματικά σκοτεινοί, ύποπτοι»

«Υπάρχει κάτι στην υποκριτική που με κάνει να νιώθω σαν να ζω σε μια φούσκα, ενώ στην παραγωγή βλέπεις τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η ηθοποιός και παραγωγός, Ντακότα Τζόνσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
