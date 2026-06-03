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Ζέστη και σκύλοι: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να τους κρατήσουμε ασφαλείς το καλοκαίρι
Pet Stories 03 Ιουνίου 2026, 10:00

Ζέστη και σκύλοι: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να τους κρατήσουμε ασφαλείς το καλοκαίρι

Τη ζέστη οι σκύλοι τη βιώνουν διαφορετικά απ’ ό,τι εμείς. Μαθαίνουμε για το λαχάνιασμα, την αγγειοδιαστολή και γιατί το κούρεμα το καλοκαίρι μπορεί να κάνει κακό.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
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Ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή χρειάζονται οι σκύλοι μας αυτή την εποχή, καθώς η κατανόηση του τρόπου που δροσίζονται, μπορεί να τους προστατεύσει από σοβαρούς κινδύνους.

«Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία ανεβαίνει και πολλοί από εμάς, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα αποτελέσματα της ζέστης στους σκύλους μας. Τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι η μειωμένη ενέργεια, ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες, να πίνουν περισσότερο νερό. Και να κουράζονται πιο γρήγορα στη βόλτα.
Με απλά λόγια, ο σκύλος επηρεάζεται από τη ζέστη σχεδόν, όπως και εμείς οι άνθρωποι», αναφέρει ο εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Παναγιώτης Λαγδάς.

Η γλώσσα του σκύλου λειτουργεί σαν φυσικός ψύκτης. Η μεγάλη επιφάνειά της βοηθά στην αποβολή θερμότητας μέσω της εξάτμισης του σάλιου κατά την αναπνοή

Οι πατούσες του σκύλου μπορούν να καούν στην άμμο, ή όταν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια «ζεματάνε»

Η ζέστη, μπορεί να είναι από ενοχλητική έως και επικίνδυνη, επισημαίνει ο εκπαιδευτής, ιδιαίτερα, εάν δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία του σώματος μας αποτελεσματικά.
Εμείς, όταν ζεσταθούμε, ιδρώνουμε. Για τους σκύλους όμως, λέει ο κύριος Λαγδάς, η θερμορύθμιση είναι κάπως διαφορετική. Ίσως έχετε ακούσει ότι οι σκύλοι δεν ιδρώνουν. Αυτό ισχύει, αλλά με έναν αστερίσκο.

Ιδρώνουν ή δεν ιδρώνουν τελικά οι σκύλοι;

Εμείς ως άνθρωποι, διευκρινίζει ο εκπαιδευτής, διαθέτουμε ιδρωτοποιούς αδένες σε όλο μας το σώμα. Όταν ζεσταινόμαστε, το σώμα μας αποβάλλει τη θερμότητα από το εσωτερικό του. Σπρώχνει υγρά (ιδρώτα) προς την επιφάνεια της επιδερμίδας μας μέσω των ιδρωτοποιών αδένων.

Οι σκύλοι μας δεν ιδρώνουν όπως εμείς, αλλά διαθέτουν αντίστοιχα ιδρωτοποιούς αδένες στις πατούσες τους. Ναι, όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, οι πατούσες τους ιδρώνουν, όταν ζεσταίνονται. «Αυτό από μόνο του όμως, δεν αρκεί για να διατηρηθεί η φυσιολογική θερμοκρασία. Ο σκύλος κάνει τη θερμορύθμισή του με έναν συνδυασμό διαφορετικών μηχανισμών», ενημερώνει ο κύριος Λαγδάς.

Οι μηχανισμοί άμυνας του σκύλου ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες

Το λαχάνιασμα, σύμφωνα με τον κύριο Λαγδά, είναι η πιο αποδοτική μέθοδος. Καθώς ο σκύλος εκπνέει, μέρος της θερμότητας από το σώμα του μεταφέρεται στον αέρα που βγαίνει προς τα έξω.
Υπό κανονικές συνθήκες αναπνέει με ρυθμό 15-40 αναπνοές το λεπτό. Όταν ζεσταίνεται, ο ρυθμός αυτός, μπορεί να φτάσει τις 300-400 αναπνοές ανά λεπτό.

Αντίστοιχα, η γλώσσα λειτουργεί σαν φυσικός ψύκτης. Η μεγάλη επιφάνειά της βοηθά στην αποβολή θερμότητας μέσω της εξάτμισης του σάλιου κατά την αναπνοή.


«Ένας όχι και τόσο προφανής τρόπος θερμορύθμισης, είναι η διαστολή αιμοφόρων αγγείων. Η διαστολή οδηγεί σε μεγαλύτερη ροή θερμού αίματος κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Και έτσι, η θερμότητα μεταφέρεται στο περιβάλλον», ενημερώνει ο εκπαιδευτής.

Επίσης, συνεχίζει ο κύριος Λαγδάς, στην όλη διαδικασία υπάρχει και ένα fun fact. Ένας μηχανισμός που μοιραζόμαστε με τους σκύλους μας είναι το κοκκίνισμα. Κάθε φορά που κοκκινίζουμε, όταν ζεσταινόμαστε, οφείλεται στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Στον σκύλο είναι πιο ορατό στο στόμα και στα αυτιά.

Πώς αλλάζει η συμπεριφορά του σκύλου;

Ο σκύλος θα αποφύγει να μείνει στον ήλιο, όπως λέει ο κύριος Λαγδάς, και θα ψάξει σκιά, νερό, ψυχρές επιφάνειες. Ακριβώς όπως εμείς, όταν πιάνουμε ένα κρύο ρόφημα και βάζουμε το air condition στους 22°C.

Επιπλέον, φαίνεται να έχει λιγότερη ενέργεια το καλοκαίρι, όχι γιατί δεν έχει. Αλλά γιατί αποφεύγει ενστικτωδώς την άσκηση, που αναπόφευκτα αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματός του.

Ο μύθος του καλοκαιρινού κουρέματος

Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι το κούρεμα θα ανακουφίσει τον σκύλο μας από τη ζέστη. Η αλήθεια όμως είναι, τονίζει ο εκπαιδευτής, ότι το τρίχωμα λειτουργεί σαν θερμομόνωση. Τον κρατάει ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Οπότε, εάν σκοπεύετε να τον κουρέψετε για να τον βοηθήσετε να δροσιστεί, σκεφτείτε το ξανά.


Και κάτι ακόμα: Μην τον κουρεύετε με την ψιλή! Πέρα από το ότι του αφαιρείτε τη φυσική του θερμομόνωση, αυξάνετε και τον κίνδυνο εγκαυμάτων από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Το πολύ κοντό κούρεμα, τονίζει ο κύριος Λαγδάς, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη αλοπεκία με συνέπεια το τρίχωμα να μην ξαναβγαίνει φυσιολογικά.

Πρακτικές συμβουλές για το καλοκαίρι

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στα εξής, σύμφωνα με τον κύριο Λαγδά.

● Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε φίμωτρο, προτιμήστε το φίμωτρο τύπου καλαθιού (basket). Αποφύγετε τα φίμωτρα που εμποδίζουν τον σκύλο να ανοίξει το στόμα του αρκετά, ώστε να μπορεί να λαχανιάσει.

● Προσοχή στις επιφάνειες. Παρ’ όλο που οι πατούσες του σκύλου σας ιδρώνουν, μπορούν εύκολα να καούν στην άμμο, όταν πάτε παραλία ή περπατάτε μαζί σε δρόμους και πεζοδρόμια.
Ακουμπήστε το χέρι σας στο έδαφος. Αν δεν καίγεστε μετά από 10 δευτερόλεπτα, είναι ασφαλές και για τον σκύλο σας.

● Δροσίστε τον, με νερό. Αν θέλετε να δροσίσετε τον σκύλο σας, δώστε του να πιει δροσερό νερό ή βρέξτε του τα πατούσια και τις εσωτερικές πλευρές των πίσω ποδιών.

Αυτά τα σημεία μπορούν να ανακουφίσουν γρήγορα και αποτελεσματικά τον σκύλο σας από τη ζέστη.

Αποφύγετε να βρέξετε με πολύ νερό τους σκύλους με διπλή γούνα (double coated), καθώς το νερό που θα παγιδευτεί εκεί, μπορεί να δυσκολέψει την αποβολή θερμότητας.

● Ώρες βόλτας. Επιλέξτε νωρίς το πρωί ή κατά τη δύση, καθώς η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

● Ύπνος και crate. Αποφύγετε να κλείνετε τον σκύλο σας σε crate, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αν βρίσκεται περιορισμένος, του στερείτε τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του επιλέγοντας κάποιο άλλο μέρος, το οποίο, μπορεί να είναι πιο δροσερό.

Τι κάνουμε σε περίπτωση που πάθει θερμοπληξία

«Πρόκειται για επείγουσα κατάσταση. Μεταφέρετε τον σκύλο σε δροσερό χώρο και βρέξτε τον με δροσερό (όχι παγωμένο) νερό. Το παγωμένο νερό μπορεί να προκαλέσει αγγειοσύσπαση και να επιδεινώσει την κατάσταση. Επικοινωνήστε με κτηνίατρο άμεσα», επισημαίνει ο κύριος Λαγδάς.

Ο σκύλος μάς δείχνει ότι ζεσταίνεται

Ο σκύλος μας δεν μπορεί να μάς «πει» ότι ζεσταίνεται, αλλά μάς το δείχνει. Εάν μάθουμε, καταλήγει ο εκπαιδευτής, να διαβάζουμε τα σήματά του και να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα πώς λειτουργεί το σώμα του, μπορούμε να τού εξασφαλίσουμε ένα άνετο καλοκαίρι. Και αυτό, είναι το λιγότερο που τού χρωστάμε.

Ο εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Παναγιώτης Λαγδάς

⃰ Ο κύριος Παναγιώτης Λαγδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς.

Είναι απόφοιτος της Pet Pro Academy και κάτοχος Diploma in Canine Behaviour & Training.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια έρευνας και διάσωσης (Search & Rescue) και πρώτων βοηθειών.

Στην πράξη, εργάζεται με σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους χωρίς τη χρήση σωματικής ή ψυχολογικής βίας (Force-Free).

Βοηθά κηδεμόνες να διαχειριστούν αποτελεσματικά προβλήματα συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιδραστικότητα.

Website: geniusdogs.gr

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Έδρα: Πάτρα.

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Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
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